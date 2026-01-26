Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
Aligha véletlen, hogy Magyar Péterék távolmaradtak a Bizottság elnöke ellen kezdeményezett szavazástól – vetette fel a szakértő.
A migrációs válság hibás kezelése, az orosz-ukrán háború további finanszírozása és legutóbb a Mercosur-megállapodás aláírása tovább növelte a szembenállást az Európai Unió vezetése és a kontinens lakossága között. Von der Leyen elutasítottsága a már a felmérésekben is jól látható. Milyen hatása lehet ennek Magyar Péter esélyeire az idei választáson? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
A közelmúltban a Századvég Intézet végzett kutatást arra a vonatkozóan, hogy mennyire népszerű az Európai Bizottság elnöke. A számok önmagukért beszélnek: az Európa-szerte megkérdezettek több mint fele, ötvenhárom százalék válaszolta azt, hogy elégedetlen Von der Leyen munkájával, és csupán harminc százalék mondta azt, hogy jó munkát végez a német politikus.
Mráz Ágoston Sámuel a fentiek kapcsán rámutatott: Magyarországon Von der Leyen megítélése még rosszabb, a megkérdezettek közel hatvanhat százaléka van rossz véleménnyel a politikusról. A Nézőpont Intézet vezetője aláhúzta azt is: ebből is látszik, hogy
a Von der Leyen melletti kiállás népszerűtlen álláspont. Hozzátette, hogy Magyar Péterék legutóbb emiatt maradtak távol a Bizottság elnöke ellen kezdeményezett bizalmatlansági szavazástól, de ez az elterelő művelet már nem jön be.
Mint kifejtette: „Ez arról szól, hogy legalább a saját Facebook-oldalán el tudja mondani, hogy ő nem támogatta Ursula von der Leyent. Szerintem viszont rajta kívül mindenki egyértelműen tudja, mi a helyzet.
– sorolta a szakértő.
