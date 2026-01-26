Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

A migrációs válság hibás kezelése, az orosz-ukrán háború további finanszírozása és legutóbb a Mercosur-megállapodás aláírása tovább növelte a szembenállást az Európai Unió vezetése és a kontinens lakossága között. Von der Leyen elutasítottsága a már a felmérésekben is jól látható. Milyen hatása lehet ennek Magyar Péter esélyeire az idei választáson? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Mráz: A Von der Leyen melletti kiállás népszerűtlen álláspont

A közelmúltban a Századvég Intézet végzett kutatást arra a vonatkozóan, hogy mennyire népszerű az Európai Bizottság elnöke. A számok önmagukért beszélnek: az Európa-szerte megkérdezettek több mint fele, ötvenhárom százalék válaszolta azt, hogy elégedetlen Von der Leyen munkájával, és csupán harminc százalék mondta azt, hogy jó munkát végez a német politikus.