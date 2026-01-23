Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter

A fenti kérdésre válaszolva G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója aláhúzta: „Nem véletlen a Bajnai-interjú, és nem véletlen Kapitány ideküldése sem,

egyáltalán nem biztos, hogy Magyar Péter fogja befejezni ezt a történetet.”

Mint kifejtette: „És az is egész biztos, hogy

ha ilyen emberek jönnek, mint Kapitány, akkor a nagytőke érdekei fognak érvényesülni és majd a végén megint a magyar melós fizet. Ez egész biztos.”

G. Fodor szerint elég, „ha valaki rápillant Magyar Péter igazolásaira: az Erste Bank-os ember, a decatlanos ember, az olajember..., akkor láthatja, hogy itt összeállt egy ilyen nemzetközi, multi, bankár, energiapiaci szövetség azért, hogy visszaszedjék azt a pénzt, amit a különadókkal Orbán elvett tőle.”