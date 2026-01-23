Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter

Magyar Péter gyenge, Kapitány nem jött, hanem küldték – itt az új Mesterterv (VIDEÓ!)
A gyenge, kormányzásra alkalmatlan Magyar Péter helyett Kapitány István lehet Brüsszel és a nagytőke végső jelöltje? Itt a Mesterterv!
Az is kiderült, mi lehet a valóság a fedősztori mögött.
Mint arról korábban a Mandiner is beszámolt:
Bajnai Gordon nemrég megjlenent HVG-s interjúja a szakértők szerint üzenet volt Magyar Péternek, melynek lényege, hogy a Tisza Párt elnöke bármikor lecserélhető.
Erre erősít rá az a tény is, hogy két héttel az interjú megjelenését követően megjelent Bajnai Gordon és Kóka János régi barátja, Kapitány István is a hazai közéletben, aki egy globális olajvállalattól érkezett a Tisza Párthoz. Kapitány István Magyar Péter nagy igazolása, vagy Magyar Péter nyakába ültették? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
A fenti kérdésre válaszolva G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója aláhúzta: „Nem véletlen a Bajnai-interjú, és nem véletlen Kapitány ideküldése sem,
egyáltalán nem biztos, hogy Magyar Péter fogja befejezni ezt a történetet.”
Mint kifejtette: „És az is egész biztos, hogy
ha ilyen emberek jönnek, mint Kapitány, akkor a nagytőke érdekei fognak érvényesülni és majd a végén megint a magyar melós fizet. Ez egész biztos.”
G. Fodor szerint elég, „ha valaki rápillant Magyar Péter igazolásaira: az Erste Bank-os ember, a decatlanos ember, az olajember..., akkor láthatja, hogy itt összeállt egy ilyen nemzetközi, multi, bankár, energiapiaci szövetség azért, hogy visszaszedjék azt a pénzt, amit a különadókkal Orbán elvett tőle.”
Mint aláhúzta: „az az izgalmas kérdés, hogy milyen pozícióra küldték ide ezt az embert. Fedősztorinak tűnik, hogy ő a gazdasági szakértője lenne ennek a történetnek. Itt nagyobb ambíciókról van szó.
Egy politikailag szűz embert küldtek ide és most nézik, hogy szerepel, hogy teljesít, mik lehetnek a számai, és hogy alkalmas-e a feladat végrehajtására. Ha nem, akkor is jó arra, hogy szorosan tartsa a pórázt Magyar Péteren, hogy úgy viselkedjen, ahogy kell”
– fejtette ki.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP