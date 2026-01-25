Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: a közvélemény-kutatók ráléptek a fékre

Gulyás Gergely: Senki nem maradhat ki a januári rezsistopból! (VIDEÓ)
Vitályos Eszter és Gulyás Gergely tájékoztatott.
A baloldali elemzők politikai célból felsrófolták a Tisza-előnyt, de már látják, hogy mi a valóság, és elkezdték ehhez közelíteni a számaikat – értékelt a szakértő.
Már kevesebb, mint 80 nap van hátra az április 12-i választásokig. A közvélemény-kutatók sorra hozzák ki a jóslataikat, közülük a Nézőpont Intézet és a XXI. Század Intézet felmérései egybevágnak (lenti kép). Mire számíthat a Fidesz és a Tisza Párt, ha már nem változik érdemben az állás a választásokig? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
„Ez a két kutatás egybevág” – értékelte G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója az alábbi ábra eredményeit. Mint részletezte: a kutatások egyaránt 40 százalékosra teszik a Tisza Párt támogatottságát, amelyről „azt mondtuk már decemberben, hogy a Tisza elérte a növekedési plafonját” – idézte fel a szakértő.
Mint aláhúzta:
a Tisza Pártnak már „nincs további növekedési potenciálja. a Fidesz esetében viszont még lehet, a mozgósítástól függ”. Ami a szakértő szerint „a fideszes szavazók részvételi hajlandóságát növelheti”.
„Tehát, ha a reményeink nem csalnak, és így folytatódik minden, akkor ez a maximum. Ez a 40, amit a Tisza oldalán láthatunk. A narancssárga szín pedig mehet még felfelé.
És ez természetesen éles ellentétben áll a baloldali mérők kijelentéseivel.
Nem véletlenül alakult ki a mérők harca, hogy külön műsorokat szentelnek annak, hogy a mi méréseinket delegitimálják, a saját méréseiket pedig felstilizálják. Illetve
megpróbálják megmagyarázni, hogy az a különbség, amit a Tisza javára mérnek, az mégse elegendő annak a kijelentéséhez, hogy biztosan a Tisza fog nyerni.
Elgondolkodható, hogy mi zajlik” – fejtette ki.
Ebből a kutatási eredményből egyértelműen egy Fidesz-győzelem olvasható ki, és egy Tisza-vereség”
– szögezte le Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője.
„Lényegében arról van szó, hogy politikai célból felsrófolták a Tisza-előnyt, és látják, hogy mi a valóság, és elkezdték valahogyan ehhez közelíteni a számaikat. de nem akarják elengedni azt az állítást, hogy szerintük a Tisza vezetne”
– mutatott rá.
„Gondoljunk bele: ha valaki 18 százalékos Tisza-előnyt mondott, és tudja, hogy nem ez a helyzet, akkor a következő 80 napban folyamatosan azt kéne üzennie, hogy fogy a Tisza előnye. Érthető, hogy ezt politikai okokból nem vállalják be” – tette hozzá.
Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner