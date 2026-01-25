Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
01. 25.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 25.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: a közvélemény-kutatók ráléptek a fékre

2026. január 25. 10:52

A baloldali elemzők politikai célból felsrófolták a Tisza-előnyt, de már látják, hogy mi a valóság, és elkezdték ehhez közelíteni a számaikat – értékelt a szakértő.

2026. január 25. 10:52
Magyar Péter

Már kevesebb, mint 80 nap van hátra az április 12-i választásokig. A közvélemény-kutatók sorra hozzák ki a jóslataikat, közülük a Nézőpont Intézet és a XXI. Század Intézet felmérései egybevágnak (lenti kép). Mire számíthat a Fidesz és a Tisza Párt, ha már nem változik érdemben az állás a választásokig? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

G. Fodor: A Tisza elérte a növekedési plafonját

„Ez a két kutatás egybevág” – értékelte G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója az alábbi ábra eredményeit. Mint részletezte: a kutatások egyaránt 40 százalékosra teszik a Tisza Párt támogatottságát, amelyről „azt mondtuk már decemberben, hogy a Tisza elérte a növekedési plafonját” – idézte fel a szakértő.

Fidesz, Tisza 80 nappal a választások előtt.
Grafika: Mandiner/Mesterterv c. műsor

 

Mint aláhúzta:

a Tisza Pártnak már „nincs további növekedési potenciálja. a Fidesz esetében viszont még lehet, a mozgósítástól függ”. Ami a szakértő szerint „a fideszes szavazók részvételi hajlandóságát növelheti”.

„Tehát, ha a reményeink nem csalnak, és így folytatódik minden, akkor ez a maximum. Ez a 40, amit a Tisza oldalán láthatunk. A narancssárga szín pedig mehet még felfelé.

És ez természetesen éles ellentétben áll a baloldali mérők kijelentéseivel.

Nem véletlenül alakult ki a mérők harca, hogy külön műsorokat szentelnek annak, hogy a mi méréseinket delegitimálják, a saját méréseiket pedig felstilizálják. Illetve

megpróbálják megmagyarázni, hogy az a különbség, amit a Tisza javára mérnek, az mégse elegendő annak a kijelentéséhez, hogy biztosan a Tisza fog nyerni.

Elgondolkodható, hogy mi zajlik” – fejtette ki.

Mráz: Politikai célból felsrófolták a Tisza-előnyt

Ebből a kutatási eredményből egyértelműen egy Fidesz-győzelem olvasható ki, és egy Tisza-vereség”

– szögezte le Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője.

„Lényegében arról van szó, hogy politikai célból felsrófolták a Tisza-előnyt, és látják, hogy mi a valóság, és elkezdték valahogyan ehhez közelíteni a számaikat. de nem akarják elengedni azt az állítást, hogy szerintük a Tisza vezetne”

– mutatott rá.

„Gondoljunk bele: ha valaki 18 százalékos Tisza-előnyt mondott, és tudja, hogy nem ez a helyzet, akkor a következő 80 napban folyamatosan azt kéne üzennie, hogy fogy a Tisza előnye. Érthető, hogy ezt politikai okokból nem vállalják be” – tette hozzá.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner

 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. január 25. 12:50
Pszichopeti fokozatosan kerül idegállapotba, ahogy közelednek a választások.
Válasz erre
1
0
nemecsek-3
2026. január 25. 12:46
Ez már a tisza messiás poszt átvezetése új megváltóra
Válasz erre
0
0
akitiosz
•••
2026. január 25. 12:35 Szerkesztve
Nem tudom, hogy mi a valós helyzet, de egészen biztosan nem az, amit a NERendszer lefizetett "szakértői" állítanak, akiknek az egzisztenciájuk függhet a választási eredménytől. Ezek az intézetek szakértették azt is, hogy "Tarlós utcahosszal vezet Karácsony előtt" "Tarlós tovább növelte előnyét Karácsonnyal szemben". Nem lenne meglepetés, ha megint kiderülne a szakértéseikről, hogy alaptalan hazugságok a választók átverése céljából. Ezek a "szakértők" kivétel nélkül valahogyan MINDIG úgy "szakértenek", hogy az a narancssárga párt éppen aktuális érdekeinek megfelel. Tehát valószínűbb, hogy rosszul áll a Fidesz és azért görcsölnek ennyire a "szakértői". Ki fog derülni.
Válasz erre
0
7
hakapeszim
•••
2026. január 25. 12:25 Szerkesztve
Csak óvatosan! Az elbizakodottság vezet a bukáshoz! Fair play csak rossz western meg "kardozós" filmekben van, a való életben nem adnak esélyt a gyengébbnek. Aki elejti a fegyvert, nem adja neki vissza lovagiasan az ellenfél, hanem lekaszabolja. Ha gyenge a Tisza, akkor még jobban ütni kell! Csak a végén van vége! A közvéleménykutatás szart sem ér, a választás a lényeg! A győzelmet nem kell megmagyarázni, a vereséget pedig nem lehet.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!