01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
G. Fodor Gábor Mesterterv Ursula von der Leyen Magyar Péter Mráz Ágoston Sámuel

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon

2026. január 26. 10:16

Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.

2026. január 26. 10:16
Magyar Péter
Mandiner
Mandiner

A Tisza vezetése megpróbált jó pontot szerezni magyar gazdáknál, úgy döntöttek ők is részt vettek a Mercosur-megállapodás elleni tüntetésen Strasbourgban.

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: Magyar Péterék jelenléte visszafele sült el, Magyar Péter a politikai karrierjének talán eddigi legkellemetlenebb pillanatát élte át. Erről részletesebben ide kattintva olvashat.

Mennyire került nehéz helyzetben Magyar Péter amiatt, hogy nem vállalhat fel konfliktust sem a Bizottsággal, sem a Néppárttal? Mi tehet az ellen, hogy a brüsszeli vezetés elképzelései rendkívül népszerűtlenek hazánkban? A számokról, és a lehetséges kimenetelekről a Mestertervben beszélgettünk.

Szövetségesei váltak terhére Magyar Péternek

Mráz Ágoston Sámuel a helyzet kapcsán rámutatott: rossz lépés volt a Tiszától kimenni a gazdatüntetésre. A Nézőpont Intézet vezetője szerint ugyanis Magyar Péter amiatt van nehéz helyzetben, mert a politikus a brüsszeli pozíciót képviseli, az pedig nagyon nem népszerű Magyarországon

Ezt is ajánljuk a témában

Mint a szakértő aláhúzta:

Magyar Péter azt próbáltatta elhitetni, hogy ő nem a brüsszeli álláspontot képviseli, de ez a hajó már elment. 

„Aki a brüsszeli érdekeket képviseli, az nagyjából a magyar társadalom negyedére számíthat” – értékelt az adatok kapcsán az elemző.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner

 

iurbanyi
2026. január 26. 12:24
Ha mégis újra eljönnél, és szólnál hozzám, én eltagadnám könnyeim. Ha mégis újra itt lennél, és szótlan állnál, én megérteném a csöndet is. De többé nem kérem, de többé nem érzem, már emlékké égtek, ó, a régi képek. Késő már, késő már, a vágy dala nem vígasztal, tudod jól, közöttünk meghalt már az a dal, ó, az a dal. Késő már, késő már, a vágy dala nem vígasztal, tudod jól, közöttünk meghalt már az a dal, ó, az a dal a napok viharában. Ha mégis újra megkérnél, hogy nézzek rád, én eltakarnám két szemem. Ha mégis úgy átölelnél, mint ahogy rég, én nem találnám két kezem. De többé nem kérem, de többé nem érzem, már emlékké égtek, ó, a régi képek. Késő már, késő már, a vágy dala nem vígasztal, tudod jól, közöttünk meghalt már az a dal, ó, az a dal. Késő már, késő már, a vágy dala nem vígasztal, tudod jól, közöttünk meghalt már az a dal, ó, az a dal a napok viharában. A napok viharában A napok viharában
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. január 26. 11:00
Itt már régen nem az agrárpolitikáról van szó Itt az alapprobléma maga Magyar Péter! A Mádl családi kötelék, az ezen keresztül élvezett, kedvezményezetti helyzet, melyet tovább növel az elkötelezett, teljesen pártatlan, jogi támogatás, valamint a média bevadult Magyar Péter reklámtevékenysége kíséreli meg elfedni, letakarni Magyar Péter alkalmatlanságát, méltatlanságát, kapacitás hiányát, az ország vezetésére..! Súlyos hibát követnek el azok, kik hajlandók felsorakozni Magyar Péter mögé, alá! -alaposan leértékelik saját magukat! Biztos, hogy a rendszerkegyenc Magyar Péter, a biztos bizonytalanság, a biztos zavar, a várható káosz, a megoldás?! Magyar Péter kimondva, kimondatlanul, mérgező személyiség! Mérgezi a közéletet, az egyébként is mindig sötét politikát, mérgezi a magyarság lehetséges jövőjét, lehetőségeit! A jelenlegi kritikus helyzetben nem bízhatjuk az ország sorsát egy fellengzős, tapasztalatlan, alkalmatlan sihederre!
Válasz erre
1
0
csulak
2026. január 26. 10:52
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
2
0
csulak
2026. január 26. 10:51
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
1
0
