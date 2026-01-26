Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon

Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: a közvélemény-kutatók ráléptek a fékre
A baloldali elemzők politikai célból felsrófolták a Tisza-előnyt, de már látják, hogy mi a valóság, és elkezdték ehhez közelíteni a számaikat – értékelt a szakértő.
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
A Tisza vezetése megpróbált jó pontot szerezni magyar gazdáknál, úgy döntöttek ők is részt vettek a Mercosur-megállapodás elleni tüntetésen Strasbourgban.
Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: Magyar Péterék jelenléte visszafele sült el, Magyar Péter a politikai karrierjének talán eddigi legkellemetlenebb pillanatát élte át. Erről részletesebben ide kattintva olvashat.
Mennyire került nehéz helyzetben Magyar Péter amiatt, hogy nem vállalhat fel konfliktust sem a Bizottsággal, sem a Néppárttal? Mi tehet az ellen, hogy a brüsszeli vezetés elképzelései rendkívül népszerűtlenek hazánkban? A számokról, és a lehetséges kimenetelekről a Mestertervben beszélgettünk.
Mráz Ágoston Sámuel a helyzet kapcsán rámutatott: rossz lépés volt a Tiszától kimenni a gazdatüntetésre. A Nézőpont Intézet vezetője szerint ugyanis Magyar Péter amiatt van nehéz helyzetben, mert a politikus a brüsszeli pozíciót képviseli, az pedig nagyon nem népszerű Magyarországon.
Mint a szakértő aláhúzta:
Magyar Péter azt próbáltatta elhitetni, hogy ő nem a brüsszeli álláspontot képviseli, de ez a hajó már elment.
„Aki a brüsszeli érdekeket képviseli, az nagyjából a magyar társadalom negyedére számíthat” – értékelt az adatok kapcsán az elemző.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner