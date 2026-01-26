Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon

A Tisza vezetése megpróbált jó pontot szerezni magyar gazdáknál, úgy döntöttek ők is részt vettek a Mercosur-megállapodás elleni tüntetésen Strasbourgban.

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: Magyar Péterék jelenléte visszafele sült el, Magyar Péter a politikai karrierjének talán eddigi legkellemetlenebb pillanatát élte át. Erről részletesebben ide kattintva olvashat.

Mennyire került nehéz helyzetben Magyar Péter amiatt, hogy nem vállalhat fel konfliktust sem a Bizottsággal, sem a Néppárttal? Mi tehet az ellen, hogy a brüsszeli vezetés elképzelései rendkívül népszerűtlenek hazánkban? A számokról, és a lehetséges kimenetelekről a Mestertervben beszélgettünk.