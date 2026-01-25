Ft
01. 25.
vasárnap
tisza párt magyar péter ursula von der leyen európai parlament dömötör csaba európai bizottság

Von der Leyen kegyeiben jár a Tisza Párt: Magyar Péter képviselői készségesen asszisztálnak egy antidemokratikus Európához

2026. január 25. 12:21

A tiszás képviselők nem vettek részt a bizalmatlansági-szavazáson, ezzel támogatva Ursula von der Leyen ügyét.

2026. január 25. 12:21
null

Ha az Európai Bizottság elnöke nem hajlandó figyelembe venni a gazdák hangját, és az Európai Parlament többségi álláspontját, akkor újabb bizalmatlansági indítványok érkezhetnek – jelentette ki a Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

A képviselő utalt arra, hogy az Európai Parlament ezen a héten vékony többséggel úgy döntött, hogy az Európai Bíróság elé viszi a Mercosur-szerződés ügyét. Ennek ellenére az Európai Néppárt végre akarja hajtani a megállapodást, amelyre ráerősített az Európai Bizottság is.

Nem érdekli őket sem a gazdák, sem az európai parlamenti többség álláspontja. 

A Mercosur-megállapodásnak az Európai Parlamentben nincsen többsége. Ha ennek ellenére életbe akarják léptetni, akkor az további repedéseket okoz majd nem csak az EU, hanem a nagykoalíció hatalmi gépezetében is. 

Nem lehet antidemokratikus eszközökkel kormányozni Európát.

Ezért volt nagy jelentősége az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványnak, amely indoklásában is a Mercosur-megállapodásról szólt. Dömötör Csaba felidézte, hogy Ursula von der Leyen már azelőtt aláírta a megállapodást, hogy az Európai Parlament állást foglalt.

A tiszás képviselők bizonyíthatták volna, hogy valóban ellenzik a megállapodást, de nem vettek részt ezen a szavazáson, ezzel támogatták Ursula von der Leyen ügyét.

Az Ukrajnának ezen a héten az Európai Parlamentben megszavazott 90 milliárd eurós hitel kapcsán jelezte: Magyar Péter azt mondta, hogy ő ezt nem támogatja, majd amikor szavazni kellett róla, akkor elhagyta az üléstermet, ez mindent elmond a Tisza színjátékáról.

A képviselő az Ursula von der Leyen által bemutatott újabb 800 milliárd dolláros Ukrajna-finanszírozási csomag kapcsán kijelentette: „mindent ennek akarnak alárendelni a költségvetésekben. Nemcsak az uniós, hanem a tagállami költségvetésekben is.”

Dömötör Csaba szerint a kiszivárgott tervezet kezdő megfogalmazása mindent elmond az egészről: úgy fogalmaznak, hogy kiváló üzleti lehetőségről van szó. 

Ugyanezt a kifejezést használta korábban Magyar Péter és Tarr Zoltán is

– tette hozzá.

A képviselő szerint az Ukrajnának szánt összeget többféle módon akarják előteremteni: a hitelen túl a következő uniós költségvetésbe beemeltek egy százmilliárd eurós támogatást. Ráadásul Ukrajnát már 2028-től taggá tennék, így az hozzáférne a meglévő alapokhoz is. Ez azt jelenti, hogy a csomag számláját az uniós adófizetőknek kellene állniuk.

Az is megdöbbentő Ursula von der Leyen tervében, hogy 3000 ukrajnai céget akarnak privatizálni. Mi, magyarok, a 90-es évekből tudjuk, hogy ez mivel jár.

Egyáltalán nem az ukránok érdeklik őket, hanem az üzleti tervek, és azok, amint látjuk, készen állnak.

Hozzátette: az Ukrajnáról és a háborúról szóló vita nem egy elvont geopolitikai ügy, hanem egy olyan kérdés, amely közvetlen hatással van az európaiak, így a magyarok megélhetésére. Minden egyes Ukrajnára költött euró és eurócent hiányozni fog az út- és iskolafejlesztésekből, gazdaságfejlesztési programokból, a gazdák zsebéből és a családtámogatásokból is.

Elmondta:

az Európai Bizottság azért kér Magyarországtól megszorításokat, hogy helyet csináljon az Ukrajna-finanszírozásnak. Ez integet vissza a Tisza programjából.

Nem azért értünk el eredményeket az elmúlt években, hogy azok most ukrán aranyvécékbe épüljenek be – jelentette ki Dömötör Csaba.

(MTI)

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

