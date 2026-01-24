Ft
Von der Leyen erre nem számított: csak idő kérdése, és úgy fog fizetni Magyarországnak, mint a katonatiszt

2026. január 24. 15:39

Ebben már teljesen biztos Orbán Viktor.

2026. január 24. 15:39
null

Orbán Viktor Kaposváron a Háborúellenes Gyűlésen szóba hozta az uniós források kérdését is. Ennek kapcsán először felhívta rá a figyelmet, hogy Magyarország be is fizet az Európai Unióba, és kap is onnan támogatást. Ha a kettő egyenlegét veszi, az jön ki belőle, hogy

a teljes magyar éves GDP mindössze 3 százalékát érik el az uniós források.

Ebből adódóan azt is kifejtette a kormányfő, aki azt gondolja, hogy az uniós pénzek önmagukban bármit megoldanak a magyar gazdaságban, az nem ismeri a valóságot. Az uniós pénz nélkül ugyanis meglennénk. Azonban azért kell érte mégis harcolni, mert jár, az a miénk, az nem úgy van, hogyha akarják, majd odaadják. Van egy szabályrendszer, aminek alapján azt a magyaroknak kell adni. Ami pedig jár, azért harcolni kell.

Azonban nem akarják odaadni, ezért egyetlen dolgot lehet tenni: el kell tőlük venni. Ezt pedig a nemzetközi politikában csak úgy lehet megcsinálni, hogy úgy látszódjon, mintha ők adták volna oda. „Ezen dolgozom én” – jegyezte meg.

Orbán Viktort kitért rá, hogy 22 milliárd euróra jogosult Magyarország hét év alatt, ebből 12 milliárd euróról úgy tudják a brüsszeliek, hogy saját szándékukból odaadták, és ez már meg is van a számlánkon. Itt csak az a kérdés, hogy a kiírt pályázatokat milyen gyorsasággal bonyolítják le, és hogyan nyújtják be a számlákat.

De van még 10 milliárd euró, amit ide kell adniuk nekünk úgy, hogy közben jól érezzék magukat.

Számos olyan pillanat lesz, amikor jól fogják magukat érezni, ha odaadhatják. Efelől kezeskedem, ebben biztosak lehetnek” állapította meg a miniszterelnök.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

 

