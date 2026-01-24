Von der Leyen erre nem számított: csak idő kérdése, és úgy fog fizetni Magyarországnak, mint a katonatiszt

Orbán Viktor Kaposváron a Háborúellenes Gyűlésen szóba hozta az uniós források kérdését is. Ennek kapcsán először felhívta rá a figyelmet, hogy Magyarország be is fizet az Európai Unióba, és kap is onnan támogatást. Ha a kettő egyenlegét veszi, az jön ki belőle, hogy

a teljes magyar éves GDP mindössze 3 százalékát érik el az uniós források.

Ebből adódóan azt is kifejtette a kormányfő, aki azt gondolja, hogy az uniós pénzek önmagukban bármit megoldanak a magyar gazdaságban, az nem ismeri a valóságot. Az uniós pénz nélkül ugyanis meglennénk. Azonban azért kell érte mégis harcolni, mert jár, az a miénk, az nem úgy van, hogyha akarják, majd odaadják. Van egy szabályrendszer, aminek alapján azt a magyaroknak kell adni. Ami pedig jár, azért harcolni kell.