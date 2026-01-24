Ft
01. 24.
szombat
zelenszkij háborúellenes gyűlés orosz-ukrán háború orbán viktor

Orbán Viktor: Zelenszkij az ötödik ukrán elnököm, az előző négy nevére sem emlékszünk (VIDEÓ)

2026. január 24. 13:49

„A fenyegetésnek van egy sajátos, ukrán formája, ami a sértegetéssel kombinálódik” – mondta Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen.

2026. január 24. 13:49
„Amikor Zelenszkij kolléga fenyeget, akkor azt szoktam gondolni, hogy ő az ötödik ukrán elnököm. Az előző négy nevére sem emlékszünk” – fogalmazott Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen. A miniszterelnök hozzátette: a fenyegetésnek van egy sajátos, ukrán formája, ami a sértegetéssel kombinálódik.

Ismert: árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Volodimir Zelenszkij Davosban. „Minden Viktor, aki európai pénzen élősködik, miközben megpróbálja elárulni az európai érdekeket, megérdemel egy taslit a feje búbjára” – fogalmazott az ukrán elnök.

A magyar miniszterelnök a Háborúellenes Gyűlésen arról is beszélt: csütörtök este kiderült a brüsszeli terv,

800 milliárd dollárt akarnak még adni Ukrajnának az ukrán jóléti program keretében, ami nem tartalmazza a katonai kiadásokat, ami plusz 700 milliárd. De benne van a kiszivárgott brüsszeli dokumentumban az is, hogy meg kell célozni, hogy Ukrajna 2027-ben csatlakozzon az Unióhoz. Vagyis a tagság nem a ködös távoli jövőben lesz, hanem jövőre, és a 800 milliárd valójában 1500 milliárd dollár.

Fotó: Trenka Attila

mr-woof-2
2026. január 24. 17:41
Mondta a hamarosan leköszönő kormányfő.
olajfa-0
2026. január 24. 17:32
Európán kívülieknek miért nem "kuss!" a neve?
cinkegolyó
2026. január 24. 17:31
Megjöttek a guruló dollárok nyugatról, a fórumot ellepték a fizetett trollok. Tisztelt Mandiner, itt lenne az ideje a szelektálásnak!
k
2026. január 24. 17:03 Szerkesztve
Ez a személyre szóló tettleges fenyegetés a "tasli a feje búbjára", ...nagyon primitív. Magyarország régebben támogatta Ukrajna EU tagságát, úgy mint ahogyan Oroszország is támogatja jelenleg. Sajnos a magyar kisebbségekkel szembeni állandó ukrán sértések megváltoztatták a magyar politikát, és teljesen jogosan. Az is teljesen jogos, hogy eleve egy háborúba nem avatkozunk bele egyik oldalon se, pláne nem egy testvérháborúba. És mindezen felül ezernyi ok alakult ki, amit nem lehet megoldani egy személyeskedő tettleges ütéssel a "taslival". Dicséretes és emberséges az, hogy mindezek ellenére a magyar politika segíti az ukrán menekülteket és az ukrán rászoruló lakosságot. Nem lehet támogatni az ukrán háborút se pénzzel se fegyverrel, ......de a szegény szenvedő ukrán lakosságot viszont igen, humanitárius segítséggel.
