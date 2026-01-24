Orbán Viktor: Zelenszkij az ötödik ukrán elnököm, az előző négy nevére sem emlékszünk (VIDEÓ)

„Amikor Zelenszkij kolléga fenyeget, akkor azt szoktam gondolni, hogy ő az ötödik ukrán elnököm. Az előző négy nevére sem emlékszünk” – fogalmazott Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen. A miniszterelnök hozzátette: a fenyegetésnek van egy sajátos, ukrán formája, ami a sértegetéssel kombinálódik.

Ismert: árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Volodimir Zelenszkij Davosban. „Minden Viktor, aki európai pénzen élősködik, miközben megpróbálja elárulni az európai érdekeket, megérdemel egy taslit a feje búbjára” – fogalmazott az ukrán elnök.