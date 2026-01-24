Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár Orbán Viktor

„Amíg nemzeti kormányunk lesz, rezsicsökkentés is lesz” – Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen

2026. január 24. 10:50

A békepárti rendezvénysorozat Kaposvárra érkezett, ahol ismét hazánk biztonsága, a béke ügye és a háborúval szembeni határozott kiállás állt a fókuszban.

2026. január 24. 10:50
null

Orbán Viktor beszéde volt a szombati Háborúellenes Gyűlés középpontjában. A békepárti rendezvénysorozat Kaposvárra érkezett, ahol ismét hazánk biztonsága, a béke ügye és a háborúval szembeni határozott kiállás állt a fókuszban. A miniszterelnök beszédét élő, szöveges tudósításban követhették a Mandineren.

A hangulatot Gudics Máté alapozta meg a Kaposvár Arénában az István, a király című rockopera Szállj fel, szabad madár dalával, majd a nap házigazdája, Rákay Philip Szita Károly polgármestert konferálta a színpadra, aki 1994 óta megszakítás nélkül Kaposvár városvezetője. A politikus rámutatott, mekkora károkat okoztak az elmúlt évtizedekben a baloldali kormányok Magyarországnak és

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat
Tovább a cikkhezchevron

milyen fejlesztések valósultak meg, mióta a nemzeti érzelmű kézben van a kormányrúd.

Kelei Zita, Somogy Vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje és Witzmann Mihály országgyűlési képviselő is hangsúlyozta, miért a Fidesz jelenti a biztos választást, illetve a legendás énekesnő, Zalatnay Saroltát is óriási ováció köszöntötte.

Móring József Attila somogyi országgyűlési képviselő, majd Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője, az Országgyűlés jegyzője, Gelencsér Attila osztotta meg gondolatait az áprilisi választások rendkívüli tétjéről.

Lázár János: Minden magyar számíthat a Fideszre!

Az építési és közlekedési miniszter, Lázár János azzal kezdte beszédét, hogy bocsánatot kért a nagy vihart kavart mondatai miatt, amellyel megsértette romákat.

Ha mi vagyunk kormányon, mindenki dolgozhat, megélhet, gyarapodhat, Magyarország nem hagyja magára. A választás valódi tétje, hogy biztonságban éljünk a házunkban és a hazánkban. Van munka, van béke és van család!

– jelentette ki Lázár, majd hozzátette, a vidékiek mindig számíthatnak a Fideszre.

Orbán nem csupán a biztos választás, hanem az egyedüli választás is vidéken, a magyar vidék utolsó esélye, a magyar vidék legerősebb fegyvere – erősítette meg Lázár János.

Ezt is ajánljuk a témában

A színpadon: Orbán Viktor

Ezúttal is elképesztő ováció fogadta a színpadon a miniszterelnököt, akit Szita Károly polgármester köszöntött Kaposváron. A kormányfő felidézte a kaposvári emlékeit, először 1989-ben járt a városban, 1994-ben pedig kétnapos fogságba ejtette itt a hó.

„Szemben a többi európai országgal Magyarországon keresztény és nemzeti az alkotmányunk” – erősítette meg köszöntőjében Orbán Viktor, aki éppen ezért Balás Béla is köszönetet mondott. Beton atya mindig azt mondta, hogy szép dolog a nemzeti kormányzás, de annak mindig keresztény alapokon kell állnia.

A nézőtérről záporoztak a kérdések, a kormányfő pedig állta a sarat, elmondta, hogy Európában ma a hetedik legtermelékenyebb mezőgazdaságú ország vagyunk. Ha minden termőföldet használunk, magyar földön 20 millió ember élelmezését tudjuk megoldani, a folytatásban a célzott támogatásokkal erre sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek majd.

Brüsszel a gazdák ellenfele, Von der Leyen is, Weber és Zelenszkij szintén, de ebben a csomagban van a Tisza vezetője is”

– erősítette meg a kormányfő, aki a rezsicsökkentés kapcsán megerősítette, miután hazánkban nincsenek gázmezőink, vásárolunk. Azerbajdzsánban már most is van, a következő ciklus végére Magyarország olyan ország lesz, amely a saját villamosenergia igényét képes lesz saját maga előállítani.

Amíg nemzeti kormány lesz, addig lesz rezsicsökkentés! Ha brüsszeli kormány jön, ennek annyi!”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán a brüsszeli haditanácsról

Az Európai Bizottság korábban már döntött 195 milliárd euró Ukrajnába küldéséről, majd most megszavazott újabb 90 milliárd eurós hitelfelvételt. Mint a kormányfő hangsúlyozta, csütörtök este kiderült a brüsszeli terv, 800 milliárd dollárt akarnak még adni Ukrajnának az ukrán jóléti program keretében, ami nem tartalmazza a katonai kiadásokat, ami plusz 700 milliárd és

benne van a kiszivárgott brüsszeli dokumentumban is, hogy meg kell célozni, hogy Ukrajna 2027-ben csatlakozzon az Unióhoz. Vagyis a tagság nem a ködös távoli jövőben lesz, hanem jövőre, és a 800 milliárd valójában 1500 milliárd dollár.

Ha nem jelentjük ki, hogy nem fizetünk, akkor olyan adósságba préselnek minket, amit még a dédunokáink is fizetni fognak.

„Egy háború gazdasági következményei 3-4 generációt is megbénítanak, Magyarországot is pénzügyi adósrabszolgaságba löknék,

ezért indítottunk nemzeti petíciót, amely nemet mond az orosz–ukrán háború további finanszírozására, nemet mond arra, hogy a következő tíz évben az ukrán állam működését velünk fizettessék meg, és arra is nemet mond, hogy emiatt megemelkedjenek a magyar rezsiárak”

– Orbán felolvasta a három pontot, és arra kért mindenkit, hogy töltse ki a nemzeti petíciót. Mint hozzátette, kiállunk az érdekeink mellett, de emellett van szívünk, a bajba jutottakon segítünk energiával, ellátással, akkor is, ha ukrán.

Megtelt a Kaposvár Aréna: hatalmas az érdeklődés a Háborúellenes Gyűlésen

Megtelt a Kaposvár Aréna: hatalmas az érdeklődés a Háborúellenes Gyűlésen

Hatalmasat profitálnak a magyarok, mióta Trump az elnök

Orbán a Donald Trumppal való kapcsolatáról is beszélt. Kiemelte, amíg az európaiak közül sokan megmosolyogják az amerikai elnököt, vannak komoly eredményei. Többek között Gázában, Venezuelában és Iránban is bizonyította, cselekvőképes elnök van az Egyesült Államok élén.

Ha nem kötünk megállapodást Trumppal, a rezsicsökkentésnek már befellegzett volna, közben sorra érkeznek hozzánk amerikai befektetések, illetve pénzügyi védőpajzsot is nyújt Washington, hogy Magyarország pénzügyi biztonságban van”

– erősítette meg a kormányfő azzal kapcsolatban, hogy milyen előnyei származnak hazánknak a Trumppal való kiváló kapcsolatból.

Az ukrán elnök fenyegetéséről is elmondta a véleményét, mint kifejtette, mindent elmond a helyzetről, hogy ő már az ötödik elnök, mióta Orbán Viktornak hívják a magyar miniszterelnököt. A korábbiaknak már a nevére sem emlékszünk.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. január 24. 15:53
Amíg nemzeti kormányunk lesz még sok nemzedék fog felnőni a dolgok jelenlegi állása szerint, azaz a ma élők nem fogják megérni sajnos, hogy nemzeti kormányunk legyen. Egy nemzeti kormány például visszaadná a Szent Koronának - azaz a magyar nemzetnek - az 1946-ban Sztálin nyomására evett jogait. A posztbolsevista NERendszer ezt nem fogja megtenni. Egy nemzeti kormány nem lenne szemita. Valószínűsíthetően a Moszad Magyarországon magyar állampolgárt gyilkol és akkor a rendőrségnek tilos kinyomoznia az esetet. Lásd az izraeli kémrepülőgépek Budapest feletti "rutinrepülésének" a napját!
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2026. január 24. 14:38
Akkor a rezsivergődőknek megint lesz téma. Minden héten bebizonyítják, hogy nekünk az a jó, ha drága...DDDD Drága Istenem, ilyen embereknek adtál észt?
Válasz erre
0
1
dryanflowd-
2026. január 24. 14:32
"akkor is, ha ukrán – Szállj fel, 'magyar madár'! (Róbert a király)
Válasz erre
0
0
herbert
2026. január 24. 13:32
Az ilyen "nemzeti kormány" szövegek miatt szavaznak a fiatalok az ellenzékre.
Válasz erre
5
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!