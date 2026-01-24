„Amíg nemzeti kormányunk lesz, rezsicsökkentés is lesz” – Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen

Elnézést kért Lázár János a korábban tett kijelentése miatt
A miniszter reagált kifejtette: mindig nyíltan és világosan beszél, ez lesz a jövőben is.
A békepárti rendezvénysorozat Kaposvárra érkezett, ahol ismét hazánk biztonsága, a béke ügye és a háborúval szembeni határozott kiállás állt a fókuszban.
Orbán Viktor beszéde volt a szombati Háborúellenes Gyűlés középpontjában. A békepárti rendezvénysorozat Kaposvárra érkezett, ahol ismét hazánk biztonsága, a béke ügye és a háborúval szembeni határozott kiállás állt a fókuszban. A miniszterelnök beszédét élő, szöveges tudósításban követhették a Mandineren.
A hangulatot Gudics Máté alapozta meg a Kaposvár Arénában az István, a király című rockopera Szállj fel, szabad madár dalával, majd a nap házigazdája, Rákay Philip Szita Károly polgármestert konferálta a színpadra, aki 1994 óta megszakítás nélkül Kaposvár városvezetője. A politikus rámutatott, mekkora károkat okoztak az elmúlt évtizedekben a baloldali kormányok Magyarországnak és
milyen fejlesztések valósultak meg, mióta a nemzeti érzelmű kézben van a kormányrúd.
Kelei Zita, Somogy Vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje és Witzmann Mihály országgyűlési képviselő is hangsúlyozta, miért a Fidesz jelenti a biztos választást, illetve a legendás énekesnő, Zalatnay Saroltát is óriási ováció köszöntötte.
Móring József Attila somogyi országgyűlési képviselő, majd Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője, az Országgyűlés jegyzője, Gelencsér Attila osztotta meg gondolatait az áprilisi választások rendkívüli tétjéről.
Az építési és közlekedési miniszter, Lázár János azzal kezdte beszédét, hogy bocsánatot kért a nagy vihart kavart mondatai miatt, amellyel megsértette romákat.
Ha mi vagyunk kormányon, mindenki dolgozhat, megélhet, gyarapodhat, Magyarország nem hagyja magára. A választás valódi tétje, hogy biztonságban éljünk a házunkban és a hazánkban. Van munka, van béke és van család!
– jelentette ki Lázár, majd hozzátette, a vidékiek mindig számíthatnak a Fideszre.
Orbán nem csupán a biztos választás, hanem az egyedüli választás is vidéken, a magyar vidék utolsó esélye, a magyar vidék legerősebb fegyvere – erősítette meg Lázár János.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszter reagált kifejtette: mindig nyíltan és világosan beszél, ez lesz a jövőben is.
Ezúttal is elképesztő ováció fogadta a színpadon a miniszterelnököt, akit Szita Károly polgármester köszöntött Kaposváron. A kormányfő felidézte a kaposvári emlékeit, először 1989-ben járt a városban, 1994-ben pedig kétnapos fogságba ejtette itt a hó.
„Szemben a többi európai országgal Magyarországon keresztény és nemzeti az alkotmányunk” – erősítette meg köszöntőjében Orbán Viktor, aki éppen ezért Balás Béla is köszönetet mondott. Beton atya mindig azt mondta, hogy szép dolog a nemzeti kormányzás, de annak mindig keresztény alapokon kell állnia.
A nézőtérről záporoztak a kérdések, a kormányfő pedig állta a sarat, elmondta, hogy Európában ma a hetedik legtermelékenyebb mezőgazdaságú ország vagyunk. Ha minden termőföldet használunk, magyar földön 20 millió ember élelmezését tudjuk megoldani, a folytatásban a célzott támogatásokkal erre sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek majd.
Brüsszel a gazdák ellenfele, Von der Leyen is, Weber és Zelenszkij szintén, de ebben a csomagban van a Tisza vezetője is”
– erősítette meg a kormányfő, aki a rezsicsökkentés kapcsán megerősítette, miután hazánkban nincsenek gázmezőink, vásárolunk. Azerbajdzsánban már most is van, a következő ciklus végére Magyarország olyan ország lesz, amely a saját villamosenergia igényét képes lesz saját maga előállítani.
Amíg nemzeti kormány lesz, addig lesz rezsicsökkentés! Ha brüsszeli kormány jön, ennek annyi!”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar kormányfő elegánsan és találóan vágott vissza az ukrán elnök példátlan durvaságára.
Az Európai Bizottság korábban már döntött 195 milliárd euró Ukrajnába küldéséről, majd most megszavazott újabb 90 milliárd eurós hitelfelvételt. Mint a kormányfő hangsúlyozta, csütörtök este kiderült a brüsszeli terv, 800 milliárd dollárt akarnak még adni Ukrajnának az ukrán jóléti program keretében, ami nem tartalmazza a katonai kiadásokat, ami plusz 700 milliárd és
benne van a kiszivárgott brüsszeli dokumentumban is, hogy meg kell célozni, hogy Ukrajna 2027-ben csatlakozzon az Unióhoz. Vagyis a tagság nem a ködös távoli jövőben lesz, hanem jövőre, és a 800 milliárd valójában 1500 milliárd dollár.
Ha nem jelentjük ki, hogy nem fizetünk, akkor olyan adósságba préselnek minket, amit még a dédunokáink is fizetni fognak.
„Egy háború gazdasági következményei 3-4 generációt is megbénítanak, Magyarországot is pénzügyi adósrabszolgaságba löknék,
ezért indítottunk nemzeti petíciót, amely nemet mond az orosz–ukrán háború további finanszírozására, nemet mond arra, hogy a következő tíz évben az ukrán állam működését velünk fizettessék meg, és arra is nemet mond, hogy emiatt megemelkedjenek a magyar rezsiárak”
– Orbán felolvasta a három pontot, és arra kért mindenkit, hogy töltse ki a nemzeti petíciót. Mint hozzátette, kiállunk az érdekeink mellett, de emellett van szívünk, a bajba jutottakon segítünk energiával, ellátással, akkor is, ha ukrán.
Orbán a Donald Trumppal való kapcsolatáról is beszélt. Kiemelte, amíg az európaiak közül sokan megmosolyogják az amerikai elnököt, vannak komoly eredményei. Többek között Gázában, Venezuelában és Iránban is bizonyította, cselekvőképes elnök van az Egyesült Államok élén.
Ha nem kötünk megállapodást Trumppal, a rezsicsökkentésnek már befellegzett volna, közben sorra érkeznek hozzánk amerikai befektetések, illetve pénzügyi védőpajzsot is nyújt Washington, hogy Magyarország pénzügyi biztonságban van”
– erősítette meg a kormányfő azzal kapcsolatban, hogy milyen előnyei származnak hazánknak a Trumppal való kiváló kapcsolatból.
Az ukrán elnök fenyegetéséről is elmondta a véleményét, mint kifejtette, mindent elmond a helyzetről, hogy ő már az ötödik elnök, mióta Orbán Viktornak hívják a magyar miniszterelnököt. A korábbiaknak már a nevére sem emlékszünk.
Ezt is ajánljuk a témában
„A fenyegetésnek van egy sajátos, ukrán formája, ami a sértegetéssel kombinálódik” – mondta Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen.
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala