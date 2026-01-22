Árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Zelenszkij Davosban – a miniszterelnök nem maradt adós a válasszal

„Látjuk, hogy az Európa tönkretételét célzó erők nem vesztegetnek egy napot sem. Szabadon működhetnek, még az Európai Unión belül is” – fogalmazott a davosi Világgazdasági Fórumon mondott beszédében Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök a Guardian beszámolója szerint hamar világossá tette, hogy kire is gondol elsősorban.

Ukrajna első embere így folytatta az epés megjegyzését: