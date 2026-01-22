Árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Zelenszkij Davosban – a miniszterelnök nem maradt adós a válasszal

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás
Már a helyszín is ismert.
A magyar kormányfő elegánsan és találóan vágott vissza az ukrán elnök példátlan durvaságára.
„Látjuk, hogy az Európa tönkretételét célzó erők nem vesztegetnek egy napot sem. Szabadon működhetnek, még az Európai Unión belül is” – fogalmazott a davosi Világgazdasági Fórumon mondott beszédében Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök a Guardian beszámolója szerint hamar világossá tette, hogy kire is gondol elsősorban.
Ukrajna első embere így folytatta az epés megjegyzését:
„Minden Viktor, aki európai pénzen élősködik, miközben megpróbálja elárulni az európai érdekeket, megérdemel egy taslit a feje búbjára.”
Ezt is ajánljuk a témában
Már a helyszín is ismert.
Hozzátette:
És, ha ő kellemesen is érzi magát Moszkvában, nem szabad hagynunk, hogy az európai fővárosok kis-Moszkvákká váljanak.”
Orbán Viktor válaszában a következőket írta Zelenszkijnek címezve:
„Kedves Volodimir! Úgy látom nem fogjuk megérteni egymást. Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja.”
„Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad.”
A kormányfő közölte:
Ezért hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet.”
„Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk.”
A magyar miniszterelnök így zárta szavait:
A többit az élet majd elrendezi, és mindenki megkapja, ami neki jár.Viktor”
***
Fotó: Fabrice COFFRINI / AFP