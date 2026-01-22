Ft
Ft
1°C
-3°C
Ft
Ft
1°C
-3°C
01. 23.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 23.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Svájc Ukrajna Davos Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor

Árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Zelenszkij Davosban – a miniszterelnök nem maradt adós a válasszal

2026. január 22. 17:12

A magyar kormányfő elegánsan és találóan vágott vissza az ukrán elnök példátlan durvaságára.

2026. január 22. 17:12
null

„Látjuk, hogy az Európa tönkretételét célzó erők nem vesztegetnek egy napot sem. Szabadon működhetnek, még az Európai Unión belül is” – fogalmazott a davosi Világgazdasági Fórumon mondott beszédében Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök a Guardian beszámolója szerint hamar világossá tette, hogy kire is gondol elsősorban.

Ukrajna első embere így folytatta az epés megjegyzését:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián
Tovább a cikkhezchevron

„Minden Viktor, aki európai pénzen élősködik, miközben megpróbálja elárulni az európai érdekeket, megérdemel egy taslit a feje búbjára.”

Ezt is ajánljuk a témában

Hozzátette:

És, ha ő kellemesen is érzi magát Moszkvában, nem szabad hagynunk, hogy az európai fővárosok kis-Moszkvákká váljanak.”

Orbán Viktor válaszában a következőket írta Zelenszkijnek címezve:

„Kedves Volodimir! Úgy látom nem fogjuk megérteni egymást. Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja.”

„Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad.”

A kormányfő közölte:

Ezért hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet.”

„Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk.”

A magyar miniszterelnök így zárta szavait:

A többit az élet majd elrendezi, és mindenki megkapja, ami neki jár.Viktor”

***

Fotó: Fabrice COFFRINI / AFP

Összesen 304 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2026. január 23. 08:33
Mikor saját tulajdonságát valaki másra keni, - az védjegy, szellemi ujjlenyomat: azonosítja saját magát, kicsoda is. A béke ígéretével megválasztott, ma lejárt mandátumú Zelensky elnök 2021-re csődközelbe kormányozta Ukrajnát. A háborút mentőövként használva rácsatlakozott a londoni City Ukrajna projektjére. E projekt a pénzügyi spekulációs rendszert megmentette az összeomlástól, és percenként csillagászati összegeket szipkáz ki elsősorban Európából, de az egész világból. E gigagazdagodási projektben az ukrán és orosz életek árán tettestárs Zelensky elnök. Megvédünk az oroszoktól, ha akarod, ha nem, adjál pénzt, fegyvert! Most! - háborús pénzmaffia üzenete Zelensky szájából. Aki a capo do capo sameszaként, kis capojaként Orbán Viktor magyar miniszterelnököt sértegetve kisöcsiként akar neki taslit adni (!), még jó, hogy nem utolsó autózásra vagy kikötőlátogatásra akarja elvitetni. A capo Zelensky téved. Orbán nem kisöcsi. Nagybácsi. Hiába provokálja, a tasli lepattanva visszarepül.
Válasz erre
2
0
evpus
•••
2026. január 23. 06:57 Szerkesztve
A zongorista mindenre képes, hogy Magyarországot belerántsa az ő háborújába! Nem fizetünk az ukránoknak, majd a nyugati országok fizetik az ukránok adósságát. Jól kitalálták. Ez nem lehet kötelező az eu országainak! Semmi közünk ukrajnához. Az eu költségvetését is oda fogják adni nekik. Én villanyt és gázt se adnék nekik. A választásokba is bele akarnak avatkozni az ukránok, mindenkinek a jó helyre kell tenni az ikszet! A tiszába már belefolytak az ukránok!
Válasz erre
3
0
jump-ing
•••
2026. január 23. 06:52 Szerkesztve
Lehet, ezért hízol? Meglepő, mi derült ki a diákcsemegéről--- cikk szerint a Fiatal Demokrarták Szövetsége a kamrában felejthette a nyuggerkoráig az orr-bánt Az oroszlán ugrani készül első komcsi pornófilm vetítése közben. Psota Irénke néni jeleneténél elakadó mozi folyamatosan véndiák-csemegével kínálgatta őt mielőtt az őzlábtőr a VIK torkába nem állna.: Kérsz mandulát? Adok mandulát... Kérsz mandulát? Adok mandulát! . . .
Válasz erre
0
4
lacika-985
2026. január 23. 06:35
Zselének ez már a haláltusája utolsó hörgései . Neki meszeltek , neki annyi és ezt nagyon jól tudja . Lehet a sok kastély , lopott pénz , arany budi , ahova kerül oda nem viheti - HULLAZSÁKBA . És ez nagyon fusztráló neki .. De nekünk látva ennek a népgyilkos pojáca bukásának az elérhető közelségét nagyon nagy megnyugvással tölt el . Csak türelmesek kitartók kell legyünk és nemsokára megszabadulunk a szomszédban uralkodó náciktól . Az itthoniaktól is.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!