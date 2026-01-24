Ft
lázár jános kaposvár beszéd orbán viktor

Elnézést kért Lázár János a korábban tett kijelentése miatt

2026. január 24. 13:28

A miniszter reagált kifejtette: mindig nyíltan és világosan beszél, ez lesz a jövőben is.

2026. január 24. 13:28
null

Mint ismert, jelenleg is tart a legújabb háborúellenes gyűlés Kaposváron, melyen Orbán Viktor miniszterelnök mellett Lázár János is beszédet mondott. A miniszter reagált kifejtette: „Mindig nyíltan és világosan beszélek, ez lesz a jövőben is. Ebből időnként viharok támadnak. Most éppen egy balatonnyi vihar zajlik a 48 órával ezelőtt elmondott beszédem miatt. Visszakanyarodnék, hogy helyre tegyük, és a világos beszéd világos beszéd maradjon. 

Nekünk, fideszeseknek, az a kötelességünk, hogy mindenkinek munkát teremtsünk ebben az országban, és nem az a kötelességünk, hogy bevándorlóknak helyet csináljunk”

 – fogalmazott Lázár János.

A miniszter hozzátette: „Amikor arról beszélek, hogy minden magyar embernek munkát teremtünk, akkor minden cigány embernek, és minden nem cigány embernek. Az is kötelességünk, hogy megbecsüljünk mindenféle munkát, megbecsüljük a munkást. A mi tiszteletünk és megbecsülésünk kijár az egyetemi munkáért és kijár a fizikai munkáért. Tisztelet a melósoknak és tisztelet a takarító munkásoknak is”.

A miniszter szerint „ha valaki vigyáz ebben az országban a közpénzre, az Orbán Viktor”.

Amit mondtam, volt, akit megbántott, ezért szeretnék elnézést kérni. Szeretném megkövetni azokat a cigány magyar honfitársaimat, akiknek fájt ez a néhány mondat. Bocsánat érte, valóban sajnálom

 – hangsúlyozta az építési és közlekedési miniszter.

Nyitókép forrása: Lázár János Facebook-oldala

 

