01. 24.
szombat
DPK szabó zsófi lázár jános Kacsoh Dániel orbán viktor

ÉLŐ! Háborúellenes Gyűlés Kaposváron, közvetítés és elemzés a Mandineren!

2026. január 23. 15:29

Szabó Zsófi és Kacsoh Dániel vezeti a Mandiner élő műsorát szombaton 10 órától, kapcsolunk a Háborúellenes Gyűlésre is, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal. Majd elemzünk. Tartsatok velünk!

2026. január 23. 15:29
null

Szombaton 10-kor kezdődik a Mandiner élő műsora, kapcsolunk Kaposvárra, Szabó Zsófi és Kacsoh Dániel pedig a Mandiner stúdiójából jelentkezik, ahol Hajdú Péterrel, Zavaros Eszterrel, Ibolya Csengével és Ábrahám Róberttel beszélik át a legfrissebb közéleti fejleményeket, s harangozzák be a programot.

 

11 órától élőben kapcsoljuk a Kaposvári Háborúellenes Gyűlést!

A program után pedig elemzünk: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója és Both Hunor az Ellenpont.hu operatív vezetőjének segítségével.

TARTSATOK VELÜNK A MANDINER és a KONTEXTUS YOUTUBE-csatornáján!

 

Töki
2026. január 24. 01:15
Hajrá!!!! Gyerünk!!! Sok ide irogató neolibbant és buta fasz, hagy vinnyogjon!!!
Válasz erre
2
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 23. 23:31
🥱🥱🥱 Ugorgyunk!
Válasz erre
0
1
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. január 23. 23:25
Az Orbán-kormánynak hála ezidáig ötezermilliárd forinttal támogattuk Putyin háborúját. Mindezt a rezsivédelmi alapból. Magyarország jobban teljesít!
Válasz erre
1
1
patikus-3
•••
2026. január 23. 19:02 Szerkesztve
Orbán jó, csak kompromittálódott. Már a kutyának sem kell. Abban bízott, hogy a sunyi, alattomos paktum, amivel fölajánlotta Magyarországot a Cioni Nagyállam szolgalatára, nem fog kiderülni a választások előtt. Ám Trumpicsescu bekavart Venezuelával, Grönlanddal, de leginkább a békatakáccsal, elő kellett bújniuk a játékosoknak saját színeikben, s már mindenki láthatja végre, ki milyen mezben is rúgja a labdát. Itt áll előttünk, Orbán Viktor, pucéran, pőrén leleplezve, úgy, ahogy van, amivé tette magát. Íme, a magyar szuverenitás mészárosa, az ugri-bugri majomka, aki eladta az országot, de lebukott vele. Ebből elég! Lázár Janit a miniszterelnöki székbe! Most.
Válasz erre
1
6
