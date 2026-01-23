ÉLŐ! Háborúellenes Gyűlés Kaposváron, közvetítés és elemzés a Mandineren!

Szombaton 10-kor kezdődik a Mandiner élő műsora, kapcsolunk Kaposvárra, Szabó Zsófi és Kacsoh Dániel pedig a Mandiner stúdiójából jelentkezik, ahol Hajdú Péterrel, Zavaros Eszterrel, Ibolya Csengével és Ábrahám Róberttel beszélik át a legfrissebb közéleti fejleményeket, s harangozzák be a programot.