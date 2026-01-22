Orbán végre megfogta Von der Leyent: innentől nem tudja, melyik ujjába harapjon az Európai Bizottság elnöke

Elszólta magát az ukrán külügyminiszter: Magyarországtól csak kapnak, mégsem hálásak
Őszinteségi rohama volt.
Ezt már az ukránok is látják.
A magyarországi parlamenti választásokat 2026. április 12-re tűzték ki. Ez azonban nem csupán magyar választás. Washington, Moszkva és Brüsszel ideológiai csataterévé vált, mindegyiknek saját érdeke fűződik az eredményhez. Két belső kampány zajlik: a Fidesz és Magyar Péter Tisza lázadó pártja között, ám ezek fölött egy másik harc zajlik – állapította meg elemzésében a Kyiv Post.
A Trump-adminisztráció azt szeretné, ha Orbán Viktor győzne. Oroszországnak szüksége van rá az EU-ban, hogy késleltesse a szankciókat.
Az EU azt szeretné, ha távozna, de ezt nem mondhatja ki anélkül, hogy ne erősítené Orbán narratíváját Brüsszel beavatkozásáról.
Magyarország saját jövőjéről dönt, miközben a három külső erő ezt befolyásolási eszközként használja – írja az ukrán lap.
Európa számára a tét az eredménytől függetlenül jelentős. Orbán mandátumának megújítása megszilárdítaná Magyarország destruktív szerepét az EU-n belül. Magyar győzelme viszont a bizonytalanság időszakát nyitja meg azzal kapcsolatban, hogy mennyire reális az Orbán által kiépített rendszer lebontása.
Egyértelmű, hogy a magyarországi választásokat jóval az ország határain túl is figyelemmel kísérik majd
– ismerte el az ukrán lap. Áprilisban a választók nemcsak arról döntenek, ki irányítsa az országot, hanem arról is, hogy Magyarország továbbra is eszköz marad-e abban a szélesebb ideológiai küzdelemben, amely Európa jövőjét formálja, írta a Kyiv Post.
