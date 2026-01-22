Ft
01. 23.
péntek
Orbán végre megfogta Von der Leyent: innentől nem tudja, melyik ujjába harapjon az Európai Bizottság elnöke

2026. január 22. 22:36

Ezt már az ukránok is látják.

2026. január 22. 22:36
Ursula von der Leyen

A magyarországi parlamenti választásokat 2026. április 12-re tűzték ki. Ez azonban nem csupán magyar választás. Washington, Moszkva és Brüsszel ideológiai csataterévé vált, mindegyiknek saját érdeke fűződik az eredményhez. Két belső kampány zajlik: a Fidesz és Magyar Péter Tisza lázadó pártja között, ám ezek fölött egy másik harc zajlik – állapította meg elemzésében a Kyiv Post.

A Trump-adminisztráció azt szeretné, ha Orbán Viktor győzne. Oroszországnak szüksége van rá az EU-ban, hogy késleltesse a szankciókat.

Nehéz helyzetbe került az EU

Az EU azt szeretné, ha távozna, de ezt nem mondhatja ki anélkül, hogy ne erősítené Orbán narratíváját Brüsszel beavatkozásáról.

Magyarország saját jövőjéről dönt, miközben a három külső erő ezt befolyásolási eszközként használja – írja az ukrán lap.

Európa számára a tét az eredménytől függetlenül jelentős. Orbán mandátumának megújítása megszilárdítaná Magyarország destruktív szerepét az EU-n belül. Magyar győzelme viszont a bizonytalanság időszakát nyitja meg azzal kapcsolatban, hogy mennyire reális az Orbán által kiépített rendszer lebontása.

Egyértelmű, hogy a magyarországi választásokat jóval az ország határain túl is figyelemmel kísérik majd

– ismerte el az ukrán lap. Áprilisban a választók nemcsak arról döntenek, ki irányítsa az országot, hanem arról is, hogy Magyarország továbbra is eszköz marad-e abban a szélesebb ideológiai küzdelemben, amely Európa jövőjét formálja, írta a Kyiv Post.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

csulak
2026. január 23. 10:38
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
molga8
2026. január 23. 06:59
1: Brüsszel, Ursula, Peter Magyar, woke, gender, migráció, Ukrajna, és szembenállás Moszkvával, Pekinggel, Washingtonnal. Plusz végtelen abnormalitás, deviancia. Családellenesség, magyar vagyon eladása, ellopása. Ország gyarmati státuszának fokozása. Merjünk kicsik lenni. Ezzel szemben: 2: Washington, Trump, Orbán, anti-woke, anti-gender, mingrációellenesség, Magyarország, pragmatikus kapcsolat Moszkvával, Pekinggel. Normalitás, természetesség, józan ész. Magyar vagyon növelése. Ország gyarmati státuszának diverzifikálása, több lábon állás, több nagyhatalom érdekeltté tétele az ország stabilitásában. Merünk nagyok lenni (magyar cégek külföldi hatalomszerzése, Béketanács, stb)
koklobox
2026. január 23. 02:28
nem tudja, melyik ujjába harapjon ---- Orbán torkát ajánlom... Még akkor is, ha nem találná meg a behízott tokája alatt.
polárüveg
2026. január 23. 00:33
A kijevi elemzés igaz ebben: a magyar választás nem csak magyar belpoltikáról szól. Azonban a közmondás szerint: "három a magyar igazság, egy a ráadás". E közmondásnak létismereti alapja van. Így nézzük meg a magyar választást. Nyílt igazságok szintjei: 1. A magyar belpoltikában folytatódik-e a szuverén patrióta irány, v. alávetett globalista kurzusra vált. 2. Három világi és egy vallási nagyhatalom a geopolitikai mozgásában hasznosítani tudja a jelen magyar kormány nyújtotta lehetőségeket. 3. A magyarság a népek között ráosztott tradicionális szerepét viszi tovább: hol egy birodalomba első koporsószöget ütő szabadságharcos, hol a feltaláló "marslakó" történelmi hullámokon, válságokon át- és kivezető példáival. + a ráadás: Köz elött még nem, de spirituális vezetők előtt ismert szint: Önzetlenség, áldozatvállalás szintje, mely az emberiség új szintre emelkedő fejlődésének nyit ajtót. Ezt látta a keresztény látnok Pio atya. E választást torzítani giga sorsveszély bárki beavatkozónak.
