Orbán végre megfogta Von der Leyent: innentől nem tudja, melyik ujjába harapjon az Európai Bizottság elnöke

A magyarországi parlamenti választásokat 2026. április 12-re tűzték ki. Ez azonban nem csupán magyar választás. Washington, Moszkva és Brüsszel ideológiai csataterévé vált, mindegyiknek saját érdeke fűződik az eredményhez. Két belső kampány zajlik: a Fidesz és Magyar Péter Tisza lázadó pártja között, ám ezek fölött egy másik harc zajlik – állapította meg elemzésében a Kyiv Post.

A Trump-adminisztráció azt szeretné, ha Orbán Viktor győzne. Oroszországnak szüksége van rá az EU-ban, hogy késleltesse a szankciókat.