Elszólta magát az ukrán külügyminiszter: Magyarországtól csak kapnak, mégsem hálásak

2026. január 22. 21:02

Őszinteségi rohama volt.

2026. január 22. 21:02
null

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentése szerint Ukrajna energetikai rendszere jelentős nemzetközi támogatást kap: Lengyelország 400 generátort, Lettország 50 tonna transzformátorolajat küld, Dánia pedig 20 millió euróval segíti az energiaszektor stabilitását – írja a Korrespondent.

Magyarországról magánadományozók, például a Magyar Református Egyház közreműködésével

– két nagy teljesítményű generátort juttattak el ukrajnai kórházakhoz. Az együttműködés célja az ukrán energiaellátás megerősítése az orosz támadások okozta károk után.

Magyarország mindig segít

Több alkalommal is beszámoltunk már róla, hogy például 2025 októberében Ukrajna 2,5-szeresére növelte villamosenergia-importját szeptemberhez képest, elérve a 360 ezer MWh-t.

A legnagyobb beszállító Magyarország volt (51 százalék), ezt követte Lengyelország (22 százalék).

Nyitókép: KISBENEDEK Attila / AFP

 

