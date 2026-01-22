Elszólta magát az ukrán külügyminiszter: Magyarországtól csak kapnak, mégsem hálásak

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentése szerint Ukrajna energetikai rendszere jelentős nemzetközi támogatást kap: Lengyelország 400 generátort, Lettország 50 tonna transzformátorolajat küld, Dánia pedig 20 millió euróval segíti az energiaszektor stabilitását – írja a Korrespondent.

Magyarországról magánadományozók, például a Magyar Református Egyház közreműködésével

– két nagy teljesítményű generátort juttattak el ukrajnai kórházakhoz. Az együttműködés célja az ukrán energiaellátás megerősítése az orosz támadások okozta károk után.