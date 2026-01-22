Futótűzként terjed Oroszországban a magyarok Ukrajnának küldött válasza

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal vádolta Ukrajnát, hogy beavatkozik Magyarország belügyeibe, miután Kijev bekérette a magyar nagykövetet egy magyar petíció miatt, amely Brüsszel ukrajnai támogatási tervei ellen tiltakozik – hívta fel rá a figyelmet egyebek mellett a Ria Novosztyi.

Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország nem kíván hozzájárulni az uniós forrásokból finanszírozott ukrán segélyhez, mivel szerinte erről a magyar embereknek kell dönteniük.

Szijjártó szerint Ukrajna korlátozni akarja a magyar tisztviselők kárpátaljai látogatásait is, amit európai értékekkel ellentétes lépésnek tart.