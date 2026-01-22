Ft
01. 23.
péntek
háború Háború Ukrajnában Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Szijjártó Péter Orbán Viktor

Futótűzként terjed Oroszországban a magyarok Ukrajnának küldött válasza

2026. január 22. 17:23

Orbán Viktor és Szijjártó Péter üzenete valóban mindenhova eljutott.

2026. január 22. 17:23
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal vádolta Ukrajnát, hogy beavatkozik Magyarország belügyeibe, miután Kijev bekérette a magyar nagykövetet egy magyar petíció miatt, amely Brüsszel ukrajnai támogatási tervei ellen tiltakozik – hívta fel rá a figyelmet egyebek mellett a Ria Novosztyi.

Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország nem kíván hozzájárulni az uniós forrásokból finanszírozott ukrán segélyhez, mivel szerinte erről a magyar embereknek kell dönteniük.

Szijjártó szerint Ukrajna korlátozni akarja a magyar tisztviselők kárpátaljai látogatásait is, amit európai értékekkel ellentétes lépésnek tart.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

