Futótűzként terjed Oroszországban a magyarok Ukrajnának küldött válasza

Az összeomlás szélén táncol Ukrajna: néhány nap alatt több mint félmillióan menekültek el Kijevből
Mindenkit felszólított Klicsko.
Orbán Viktor és Szijjártó Péter üzenete valóban mindenhova eljutott.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal vádolta Ukrajnát, hogy beavatkozik Magyarország belügyeibe, miután Kijev bekérette a magyar nagykövetet egy magyar petíció miatt, amely Brüsszel ukrajnai támogatási tervei ellen tiltakozik – hívta fel rá a figyelmet egyebek mellett a Ria Novosztyi.
Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország nem kíván hozzájárulni az uniós forrásokból finanszírozott ukrán segélyhez, mivel szerinte erről a magyar embereknek kell dönteniük.
Szijjártó szerint Ukrajna korlátozni akarja a magyar tisztviselők kárpátaljai látogatásait is, amit európai értékekkel ellentétes lépésnek tart.
