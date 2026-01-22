Az összeomlás szélén táncol Ukrajna: néhány nap alatt több mint félmillióan menekültek el Kijevből

Fordult a kocka: szakértő állítja, Oroszország nem képes megnyerni az Ukrajna elleni háborút
Közeleg a béketárgyalás Keith Kellogg szerint.
Mindenkit felszólított Klicsko.
Harmadik napja nincs fűtés mintegy háromezer többemeletes épületben Kijevben – számolt be csütörtökön az ukrán főváros polgármestere, Vitalij Klicsko.
A városi elöljáró a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közölte, hogy a városban továbbra is rendkívüli áramszünetek vannak.
Az áramellátási problémák Kijevben és a régióban 2025 végén kezdődtek, az energiaszolgáltató létesítmények súlyos károsodása miatt a fővárosi régióban. Január 9-én Klicsko felszólította a lakosokat, hogy ha lehetséges, hagyják el a fővárost a fűtés- és áramellátási problémák miatt, rámutatva, hogy abban az időben a többlakásos házak fele fűtés nélkül maradt.
Négy nappal később azt mondta, hogy a város áramellátási helyzete romlott, az energiahiány még a kritikus infrastruktúra igényeinek kielégítésében is érezhető. Szerinte Kijevben a háború kezdete, 2022 februárja óta először alakult ki ilyen bonyolult helyzet az energetikai szektorban.
A Kárpáthír arról tudósított, hogy az elmúlt időszakban már csaknem 600 ezer lakos hagyta el az ukrán fővárost.
Január 20-án új robbanássorozat történt Kijevben. Ezt követően a fővárosban újabb áram-, fűtés- és vízellátási zavarok kezdődtek.
Ezt is ajánljuk a témában
Közeleg a béketárgyalás Keith Kellogg szerint.
(MTI / Kárpáthír)
Nyitókép: JOSE JORDAN / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Orbán Viktor és Szijjártó Péter üzenete valóban mindenhova eljutott.
Már a helyszín is ismert.
A Trump–Zelenszkij-találkozó csak a Béketanács ülését követően lesz megtartva.