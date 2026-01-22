Az összeomlás szélén táncol Ukrajna: néhány nap alatt több mint félmillióan menekültek el Kijevből

Harmadik napja nincs fűtés mintegy háromezer többemeletes épületben Kijevben – számolt be csütörtökön az ukrán főváros polgármestere, Vitalij Klicsko.

A városi elöljáró a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közölte, hogy a városban továbbra is rendkívüli áramszünetek vannak.

Az áramellátási problémák Kijevben és a régióban 2025 végén kezdődtek, az energiaszolgáltató létesítmények súlyos károsodása miatt a fővárosi régióban. Január 9-én Klicsko felszólította a lakosokat, hogy ha lehetséges, hagyják el a fővárost a fűtés- és áramellátási problémák miatt, rámutatva, hogy abban az időben a többlakásos házak fele fűtés nélkül maradt.