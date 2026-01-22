Ft
Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Vitalij Klicsko Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború Oroszország menekülés

Az összeomlás szélén táncol Ukrajna: néhány nap alatt több mint félmillióan menekültek el Kijevből

2026. január 22. 12:38

Mindenkit felszólított Klicsko.

2026. január 22. 12:38
null

Harmadik napja nincs fűtés mintegy háromezer többemeletes épületben Kijevben – számolt be csütörtökön az ukrán főváros polgármestere, Vitalij Klicsko.

A városi elöljáró a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közölte, hogy a városban továbbra is rendkívüli áramszünetek vannak.

Az áramellátási problémák Kijevben és a régióban 2025 végén kezdődtek, az energiaszolgáltató létesítmények súlyos károsodása miatt a fővárosi régióban. Január 9-én Klicsko felszólította a lakosokat, hogy ha lehetséges, hagyják el a fővárost a fűtés- és áramellátási problémák miatt, rámutatva, hogy abban az időben a többlakásos házak fele fűtés nélkül maradt.

Négy nappal később azt mondta, hogy a város áramellátási helyzete romlott, az energiahiány még a kritikus infrastruktúra igényeinek kielégítésében is érezhető. Szerinte Kijevben a háború kezdete, 2022 februárja óta először alakult ki ilyen bonyolult helyzet az energetikai szektorban.

A Kárpáthír arról tudósított, hogy az elmúlt időszakban már csaknem 600 ezer lakos hagyta el az ukrán fővárost.

Január 20-án új robbanássorozat történt Kijevben. Ezt követően a fővárosban újabb áram-, fűtés- és vízellátási zavarok kezdődtek.

(MTI / Kárpáthír)

Nyitókép: JOSE JORDAN / AFP

 

