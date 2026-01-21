Fordult a kocka: szakértő állítja, Oroszország nem képes megnyerni az Ukrajna elleni háborút

Keith Kellogg, az amerikai elnök volt ukrajnai különleges megbízottja kijelentette, hogy Oroszország nem képes megnyerni az Ukrajna elleni háborút – írja az Unian.

Keith Kellogg meglátása szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök jelenleg egyszerűen csak megpróbál tekintélyvesztés nélkül kilábalni ebből a helyzetből. „Őszintén hiszem, hogy ha Ukrajna túléli ezt a telet, az előny Ukrajna oldalán lesz, és nem Oroszország oldalán” – jelentette ki.