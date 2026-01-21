Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Fordult a kocka: szakértő állítja, Oroszország nem képes megnyerni az Ukrajna elleni háborút

2026. január 21. 22:11

Közeleg a béketárgyalás Keith Kellogg szerint.

2026. január 21. 22:11
null

Keith Kellogg, az amerikai elnök volt ukrajnai különleges megbízottja kijelentette, hogy Oroszország nem képes megnyerni az Ukrajna elleni háborút – írja az Unian.

Keith Kellogg meglátása szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök jelenleg egyszerűen csak megpróbál tekintélyvesztés nélkül kilábalni ebből a helyzetből. „Őszintén hiszem, hogy ha Ukrajna túléli ezt a telet, az előny Ukrajna oldalán lesz, és nem Oroszország oldalán” – jelentette ki.

Ráadásul azt is mondta, hogy hamarosan véget érhet a háború.

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

Összesen 32 komment

snfbvksan
2026. január 22. 14:48
Milyen okos ez a Kellogg! Ezért adta Trump át a feladatát Wirkoff-nak.
gacsat
2026. január 22. 13:06
Ja. Steiner támad az állatkertnél.
Mich99
2026. január 22. 12:57
Hogy lehet a Mandiner szerkesztője ilyen hülye?!
Mich99
2026. január 22. 12:56
Ráadásul egy náci propagandalap szerint...
