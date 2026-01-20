Még mindig nem mondott le Kijevről Putyin: megindultak a ballisztikus rakéták az ukrán főváros felé

Az orosz hadsereg összesen 372 támadóeszközt vetett be létfontosságú ukrajnai infrastrukturális létesítmények ellen keddre virradóra, a rakéták és drónok több mint 90 százalékát az ukrán légvédelem megsemmisítette, azonban a támadásnak egy halálos áldozata és sebesültjei is vannak, a fővárosban több energetikai objektumban komoly károk keletkeztek – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem a 34 különböző típusú rakétából 27-et, a 339 drónból pedig 315-öt megsemmisített,