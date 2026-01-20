Ft
Még mindig nem mondott le Kijevről Putyin: megindultak a ballisztikus rakéták az ukrán főváros felé

2026. január 20. 11:09

Egyre borzalmasabb a helyzet.

2026. január 20. 11:09
null

Az orosz hadsereg összesen 372 támadóeszközt vetett be létfontosságú ukrajnai infrastrukturális létesítmények ellen keddre virradóra, a rakéták és drónok több mint 90 százalékát az ukrán légvédelem megsemmisítette, azonban a támadásnak egy halálos áldozata és sebesültjei is vannak, a fővárosban több energetikai objektumban komoly károk keletkeztek – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem a 34 különböző típusú rakétából 27-et, a 339 drónból pedig 315-öt megsemmisített,

azonban 11 helyszínen 5 rakéta és 24 drón célba talált, 12 esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat

– jelentette a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája. A fennmaradó két rakétával kapcsolatos információt még vizsgálják. A hivatalos közlemény szerint a támadás fő célterülete Kijev és környéke volt.

Január 20-ra virradóan az orosz hadsereg ismét ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet, több mint 5600 lakóház fűtés nélkül maradt,

a főváros egy részén megszűnt a vízszolgáltatás, és áramkimaradások tapasztalhatók – jelentette Vitalij Klicsko polgármester Telegram-bejegyzése nyomán az Unian hírügynökség. A kijevi rendőrség jelentése szerint egy robbanáshullám megrongált egy többszintes lakóházat a Dnyiprovszkij kerületben, egy ember megsebesült.

Kijev megyében egy ember meghalt az éjszakai légitámadásban, két benzinkút pedig megrongálódott – tette közzé Mikola Kalasnyik katonai kormányzó a Telegramon.

Kedd reggel az orosz csapatok polgári infrastrukturális létesítményeket támadtak Odessza megyében, Csornomorszk városában dróncsapás ért egy többemeletes lakóházat – közölték ukrán hírforrások Oleh Kiper katonai kormányzó hivatalos Telegram-csatornájára hivatkozva. Az Odesszai járásból egy energetikai infrastrukturális létesítményben keletkezett károkat jelentettek, az előzetes információk szerint a támadás nem követelt áldozatokat.

(MTI)

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

