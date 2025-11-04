Beismerte Ukrajna: Magyarország segítsége nélkül minden elsötétülne az országban

2025 októberében Ukrajna 2,5-szeresére növelte villamosenergia-importját szeptemberhez képest, elérve a 360 ezer MWh-t – számolt be a hírről a Zerkalo Nyegyeli.

A legnagyobb beszállító Magyarország volt (51 százalék), ezt követte Lengyelország (22 százalék).

Az import növekedését az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások okozta termelési korlátok indokolták. Ugyanakkor az export 85 százalékkal visszaesett; Magyarország részesedése az ukrán exportban 43 százalék volt.