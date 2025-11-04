Beismerte Ukrajna: Magyarország segítsége nélkül minden elsötétülne az országban

Kitűzték az időpontot: kiderült, mikor vehetik fel Ukrajnát az Európai Unióba
Volodimir Zelenszkij már alig várja a 2026-os választást.
Hazánk mellett még Lengyelország is óriási segítséget nyújt a háborúban álló országnak.
2025 októberében Ukrajna 2,5-szeresére növelte villamosenergia-importját szeptemberhez képest, elérve a 360 ezer MWh-t – számolt be a hírről a Zerkalo Nyegyeli.
A legnagyobb beszállító Magyarország volt (51 százalék), ezt követte Lengyelország (22 százalék).
Az import növekedését az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások okozta termelési korlátok indokolták. Ugyanakkor az export 85 százalékkal visszaesett; Magyarország részesedése az ukrán exportban 43 százalék volt.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
