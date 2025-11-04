Ft
11. 04.
kedd
háború Háború Ukrajnában Ukrajna Lengyelország Magyarország export orosz-ukrán háború segítség import villamosenergia

Beismerte Ukrajna: Magyarország segítsége nélkül minden elsötétülne az országban

2025. november 04. 11:01

Hazánk mellett még Lengyelország is óriási segítséget nyújt a háborúban álló országnak.

2025. november 04. 11:01
Orbán Viktor, Volodimir Zelenszkij.

2025 októberében Ukrajna 2,5-szeresére növelte villamosenergia-importját szeptemberhez képest, elérve a 360 ezer MWh-t – számolt be a hírről a Zerkalo Nyegyeli.

A legnagyobb beszállító Magyarország volt (51 százalék), ezt követte Lengyelország (22 százalék).

Az import növekedését az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások okozta termelési korlátok indokolták. Ugyanakkor az export 85 százalékkal visszaesett; Magyarország részesedése az ukrán exportban 43 százalék volt.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Obsitos Technikus
2025. november 04. 11:59
A szerződöttt szlovák áram (ami nem az ENTSO-E kereskedelem része, hanem a két ország közti megállapodás) hetek óta visszafolyik Románia felé, mert az orosz támadások miatt képtelenek továbbítani az ország belső részébe. Ukrajna a békeidőkben is három részre volt osztva áramellátás szempontjából; a Dnyeperen túli országrész az oroszokhoz volt kötve, bár lényegében önellátó volt, a nyugat rész csatlakozott az európai szonkron hálózathoz, a középső viszont máig nem. Így a nyugatról érkező importot nem nagyon tudják békeidőben sem továbbítani a déli és keleti részekbe. Viszont mivel a háború miatt a gazdaság alig működik, így a támadásoktól nem érintett nyugat-Ukrajnában se tudnak mit kezdeni nagyobb mennyiségű importtal.

0
0
Obsitos Technikus
•••
2025. november 04. 11:53 Szerkesztve
Csak tájékoztatásul: Magyarország villamosenergia-termelése 37887 GWh, fogyasztása 48000 GWh volt 2024-ben. Itt pedig 360 GWh-ról beszélnek (per hónap, úgy, hogy tavasztól egészen az őszi orosz támadásokig az áram kifelé ment Ukrajnából). Ez egy kamucikk.

0
0
lemez
2025. november 04. 11:51
Akárhogy is europa megtámadta az oroszokat.Ki meddig birja?

1
0
nuevoreynuevaley
2025. november 04. 11:46
Orulok hogy Ork szponzoralja az ukranokat, akik az ottani magyarokat magyarul beszelni se engedik, mar amikor nem verik oket agyon Elkepeszto szuveren viselkedes ez, velunk nem lehet baszakodni !

1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.