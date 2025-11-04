Kitűzték az időpontot: kiderült, mikor vehetik fel Ukrajnát az Európai Unióba

Brüsszelben az EU-tagállamok és a tagjelölt országok vezetői, köztük António Costa, az Európai Tanács elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Maia Sandu moldovai elnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök tárgyalnak az unió bővítéséről – írja a Zerkalo Nyegyeli.

A csúcstalálkozó egybeesik az Európai Bizottság éves jelentésének bemutatásával a tagjelöltek előrehaladásáról.

A cikk kiemeli: jelenleg nincs mechanizmus a magyar vétó megkerülésére, így Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi kezdete Orbán Viktor pártjának esetleges 2026-os választási vereségéig várhat magára.

Az Eurobarometer felmérése szerint az EU lakosságának 56 százaléka támogatja a bővítést, különösen a fiatalok.