Kitűzték az időpontot: kiderült, mikor vehetik fel Ukrajnát az Európai Unióba

2025. november 04. 10:18

Volodimir Zelenszkij már alig várja a 2026-os választást.

2025. november 04. 10:18
Brüsszelben az EU-tagállamok és a tagjelölt országok vezetői, köztük António Costa, az Európai Tanács elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Maia Sandu moldovai elnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök tárgyalnak az unió bővítéséről – írja a Zerkalo Nyegyeli.

A csúcstalálkozó egybeesik az Európai Bizottság éves jelentésének bemutatásával a tagjelöltek előrehaladásáról.

A cikk kiemeli: jelenleg nincs mechanizmus a magyar vétó megkerülésére, így Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi kezdete Orbán Viktor pártjának esetleges 2026-os választási vereségéig várhat magára.

Az Eurobarometer felmérése szerint az EU lakosságának 56 százaléka támogatja a bővítést, különösen a fiatalok.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

Bodzay
2025. november 04. 11:54
Sok egyéb mellett két elem kiemelhető az elkövetkező hónapok történéseiből. Az egyik, miszerint minden eszközt meg fognak próbálni a jelenlegi magyar választások befolyásolására. Ezt a "mindent" tessék komolyan venni. Abszolút következetes, elkötelezett konzervatív összefogásnak kell biztosítani a jobboldali győzelmet. A Mi Hazánknak szembe kell néznie a lehetőséggel, hogy balliberális fordulat esetén a történelem szemétdombjára kerül, akkor is, ha bejut a Parlamentbe. A másik: Vucicot az uniós vezetés meg fogja próbálni kivonni a magyar együttműködésből. A jelenlegi szerb belpolitikai helyzetben a szerb elnöknek úgy kellene egy uniós közeledés, mint egy falat kenyér.
alenka
2025. november 04. 11:43
Akkor Oroszország hamarosan az Unió tagja lesz?.....:-))).......Putin, előre!
nuevoreynuevaley
•••
2025. november 04. 11:42 Szerkesztve
Azt igerte megvetozza a csatlakozasi targyalasok megkezdeset Ukrajnaval, hazudott. Nem vetozta meg, pedig elotte arrol is volt kamukonzultacio a neppel Ne felejtsuk el, csomo penz van befagyasztva, amit Viktor ellophat, ha kuldik. Ez volt a misztikus ok 2024 januarjaban is. A szoban pattogas csak azert van, mert valasztasok lesznek, aztan gyorsan elfelejti. Fura, hogy meg mindig van aki elhiszi a 100x elsutott ork trukkoket Tenyleg vannak ennyire ostoba emberek ? Ha tisza lesz, ha ork, mindenkeppen a csatlakozas fele halad Ukrajna ugye. Lehet hogy soha nem lesz tag, es csak szopatjak oket, de ehhez nincs koze a magyaroknak - ez nem itt dol el, sot meg az is lehet hogy nem Brusszelben
ördöngös pepecselés
2025. november 04. 11:35
"az EU lakosságának 56 százaléka támogatja a bővítést" ez van ha a média nem szabad és a legkorruptabb multinacionális vállalatok érdekeit szolgálja
