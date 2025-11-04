Kitűzték az időpontot: kiderült, mikor vehetik fel Ukrajnát az Európai Unióba
Volodimir Zelenszkij már alig várja a 2026-os választást.
Brüsszelben az EU-tagállamok és a tagjelölt országok vezetői, köztük António Costa, az Európai Tanács elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Maia Sandu moldovai elnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök tárgyalnak az unió bővítéséről – írja a Zerkalo Nyegyeli.
A csúcstalálkozó egybeesik az Európai Bizottság éves jelentésének bemutatásával a tagjelöltek előrehaladásáról.
A cikk kiemeli: jelenleg nincs mechanizmus a magyar vétó megkerülésére, így Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi kezdete Orbán Viktor pártjának esetleges 2026-os választási vereségéig várhat magára.
Az Eurobarometer felmérése szerint az EU lakosságának 56 százaléka támogatja a bővítést, különösen a fiatalok.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP