Népakarat versus baloldal: London éppen visszacsinálja a Brexitet

Kijelentették a britek: nem teszik ismét lehetővé az EU-állampolgárok korlátlan letelepedését
Az utóbbi hetekben a brit kormány vezető tagjai egyre gyakrabban fogalmaznak meg mind élesebb bírálatokat a Brexittel kapcsolatban.
Egy új törvényjavaslattal újra összehangolnák a brit és az uniós jogot.
Az Egyesült Királyság kormánya olyan törvényjavaslat előkészítésén dolgozik, amely jogi keretet adna a London és Brüsszel közötti kapcsolatok „újrahangolásához”, és lehetővé tenné a brit szabályozás széles körű összehangolását az Európai Unióéval – írja a Politico.
Egy brit kormányzati tisztviselő szerint a jogszabályt várhatóan tavasszal vagy nyáron terjesztik a parlament elé. A tervezet átfogó felhatalmazást adna a kormánynak és a részleges autonómiával rendelkező területi kormányzatoknak arra, hogy
az EU-ban elfogadott új szabályokat meghatározott területeken automatikusan átültessék a brit jogrendbe.
Ezek közé tartozhatnak
A rendszer elvileg megőrizné London vétójogát egyes konkrét esetekben, de a kormány hangsúlyozza: a részletek kidolgozása még folyamatban van.
A jogszabály a Brexit utáni „reset-megállapodás” jogi alapját teremtené meg, amelyről a brit kormány jelenleg is tárgyal az EU-val. A csomag része lenne
Nick Thomas-Symonds EU-ügyi miniszter korábban azt ígérte, hogy a parlamentnek beleszólása lesz az új uniós szabályok átvételébe, és az Egyesült Királyság „alakító szerepet” kíván megtartani az uniós döntéshozatalban.
A brit kormány közleménye szerint az EU-val való kapcsolatok újrarendezése 2040-ig mintegy 9 milliárd fonttal növelheti a brit gazdaság teljesítményét.
A Guardian szerint 2025 lehet az utolsó év, amelyben a jól ismert kétpárti felosztás határozza meg a szigetország életét.
Fotó: Ludovic MARIN / AFP