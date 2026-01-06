Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Munkáspárt Nagy-Britannia brexit Egyesült Királyság Európai Unió

Népakarat versus baloldal: London éppen visszacsinálja a Brexitet

2026. január 06. 20:25

Egy új törvényjavaslattal újra összehangolnák a brit és az uniós jogot.

2026. január 06. 20:25
null

Az Egyesült Királyság kormánya olyan törvényjavaslat előkészítésén dolgozik, amely jogi keretet adna a London és Brüsszel közötti kapcsolatok „újrahangolásához”, és lehetővé tenné a brit szabályozás széles körű összehangolását az Európai Unióéval – írja a Politico.

Egy brit kormányzati tisztviselő szerint a jogszabályt várhatóan tavasszal vagy nyáron terjesztik a parlament elé. A tervezet átfogó felhatalmazást adna a kormánynak és a részleges autonómiával rendelkező területi kormányzatoknak arra, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

az EU-ban elfogadott új szabályokat meghatározott területeken automatikusan átültessék a brit jogrendbe.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezek közé tartozhatnak

  • az élelmiszer-biztonsági előírások,
  • az állatjóléti előírások,
  • a növényvédő szerek használata,
  • az uniós villamosenergia-piac, valamint
  • a szén-dioxid-kibocsátási kvóták kereskedelme.

A rendszer elvileg megőrizné London vétójogát egyes konkrét esetekben, de a kormány hangsúlyozza: a részletek kidolgozása még folyamatban van.

A jogszabály a Brexit utáni „reset-megállapodás” jogi alapját teremtené meg, amelyről a brit kormány jelenleg is tárgyal az EU-val. A csomag része lenne

  • egy agrár-élelmiszeripari megállapodás,
  • az emissziókereskedelmi rendszerek összekapcsolása, valamint
  • az elektromosenergia-piacok újbóli integrációja.

Nick Thomas-Symonds EU-ügyi miniszter korábban azt ígérte, hogy a parlamentnek beleszólása lesz az új uniós szabályok átvételébe, és az Egyesült Királyság „alakító szerepet” kíván megtartani az uniós döntéshozatalban.

A brit kormány közleménye szerint az EU-val való kapcsolatok újrarendezése 2040-ig mintegy 9 milliárd fonttal növelheti a brit gazdaság teljesítményét.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Ludovic MARIN / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. január 06. 21:56
Akkor lépjenek vissza. Erdekes lesz. Mostmar a német-angol- francia -mediterran olasz/spanyol) valogatott újta ÖT FELE HÚZ. Ebből NEM lesz Negyedik Birodalom... A Kelet sulya csökken....amig be nem lep Ukrajna... es viszi a zsét. Chaos.🤣🤣🤣😱😱😱
Válasz erre
0
0
hlaci83
•••
2026. január 06. 21:14 Szerkesztve
“ az élelmiszer-biztonsági előírások, az állatjóléti előírások, a növényvédő szerek használata, az uniós villamosenergia-piac, valamint a szén-dioxid-kibocsátási kvóták kereskedelme.” Ez bizony jó mélyen a deep state.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 06. 21:11
Majd amikor ismét demokrata kormánya lesz az usának, akkor meg ismét visszaharmonizálnak oda.
Válasz erre
1
0
lemez
2026. január 06. 21:01
Takarodjatok rohadtak.Már nincs mit rabolni europából.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!