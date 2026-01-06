Népakarat versus baloldal: London éppen visszacsinálja a Brexitet

Az Egyesült Királyság kormánya olyan törvényjavaslat előkészítésén dolgozik, amely jogi keretet adna a London és Brüsszel közötti kapcsolatok „újrahangolásához”, és lehetővé tenné a brit szabályozás széles körű összehangolását az Európai Unióéval – írja a Politico.

Egy brit kormányzati tisztviselő szerint a jogszabályt várhatóan tavasszal vagy nyáron terjesztik a parlament elé. A tervezet átfogó felhatalmazást adna a kormánynak és a részleges autonómiával rendelkező területi kormányzatoknak arra, hogy