Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
demokrácia Reform UK Munkáspárt Nagy-Britannia konzervatív párt Nigel Farage Egyesült Királyság

Nagy-Britannia kormányozhatatlanná vált

2025. december 26. 13:43

A Guardian szerint 2025 lehet az utolsó év, amelyben a jól ismert kétpárti felosztás határozza meg a szigetország életét.

2025. december 26. 13:43
null

A brit politika alapvető szabályai és beidegződései gyors ütemben épültek le 2025-ben, és egyre többen teszik fel a kérdést: az Egyesült Királyság tényleg egy ismeretlen politikai korszak felé sodródik? – írja elemzésében a Guardian.

Az írás szerzője szerint a brit demokráciáról nem először állítanak ki válságdiagnózist az utóbbi évtizedekben, ám a Guardian szerint most erősebbek a jelei egy valódi törésnek, mint korábban bármikor.

A szerző úgy látja:

  • eltűnőfélben van a Munkáspárt–Konzervatív Párt kétpárti „váltógazdasága”,
  • meggyengült a Westminster hagyományos szerepe és
  • a választók türelme is példátlanul gyorsan fogy az új kormányokkal szemben.

A Guardian szerint

a középső politikai térben egyre nagyobb vákuum keletkezik, míg a szavazók a szélsőségek felé orientálódnak.

A feltörekvő Reform UK nyíltan semmibe veszi az eddig bevett parlamenti szokásokat, miközben a jelenlegi munkáspárti kormány szinte példátlan elutasítottsággal szembesül.

Az online térben a politikai vita egyre inkább érzelmek, pletykák és dezinformációk mentén szerveződik, ami tovább rombolja a közbizalmat.

A National Centre for Social Research szerint a brit kormányzásba vetett bizalom történelmi mélyponton van, míg a baloldali New Statesman hasábjain Andrew Marr egyenesen úgy fogalmazott:

Nagy-Britannia kormányozhatatlanná vált.”

Ennek ellenére a régi intézményi keretek tovább élnek, ami sokak számára még fenntartja a változatlanság illúzióját. (Hogy ezek az intézményi keretek és a paravánjuk mögött megbúvó mélyállam miként irányítja a tényleges brit belpolitikát, arról Boris Johnson volt miniszterelnök egykori főtanácsadója, Dominic Cummings nyilatkozott lapunknak.)

A Guardian elemzése szerint azonban két nagy politikai tömb formálódik egymással szemben:

  • a centrista és baloldali pártok – a Munkáspárt, a liberális demokraták és a zöldek – támogatottsága összességében alig csökkent, miközben
  • a jobboldalon a konzervatívok és a Reform UK együttes ereje hasonló nagyságrendűvé vált.

Ez tartós, értékalapú szembenállást vetít előre, amely mellett akár a Brexit körüli konfliktus is eltörpülhet.

Mindezt tovább súlyosbítja a brit választási rendszer, amely

nem alkalmas a töredezett, többpárti politikai tér kezelésére.

A szerző szerint előállhat az a helyzet, hogy több párt hasonló arányú szavazatot szerez, mégis radikálisan eltérő számú parlamenti képviselethez jut (a brit választási rendszerben ugyanis nincs semmiféle kompenzációs mechanizmus – a szerk.).

Egy ilyen torzulás a demokratikus legitimációt is alááshatja, erről azonban Westminster egyelőre mélyen hallgat.

Bár nem kizárt, hogy a hagyományos pártok részben visszaszerzik elvesztett pozícióikat, a Guardian szerint valószínűbb, hogy a 2020-as évek második felét tartós választói elégedetlenség és fokozódó politikai-társadalmi megosztottság jellemzi majd.

A szerző szerint, ha a Reform UK kormányra kerülne, Nigel Farage-ék tapasztalatlansága könnyen újabb válságot szülhet, ami vagy visszalöki a brit politikát a régi kerékvágásba, vagy végleg eltéríti attól.

***

Fotó: Ben Stansall / POOL / AFP

