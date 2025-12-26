Nagy-Britannia kormányozhatatlanná vált.”

A brit politika alapvető szabályai és beidegződései gyors ütemben épültek le 2025-ben, és egyre többen teszik fel a kérdést: az Egyesült Királyság tényleg egy ismeretlen politikai korszak felé sodródik? – írja elemzésében a Guardian.

Az írás szerzője szerint a brit demokráciáról nem először állítanak ki válságdiagnózist az utóbbi évtizedekben, ám a Guardian szerint most erősebbek a jelei egy valódi törésnek, mint korábban bármikor.