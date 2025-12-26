Nahát: tíz év késéssel a britek és a dánok is eljutottak oda, ahol a magyarok tartanak
Keir Starmer és Mette Frederiksen migránsok millióinak küldött kemény üzenetet.
A Guardian szerint 2025 lehet az utolsó év, amelyben a jól ismert kétpárti felosztás határozza meg a szigetország életét.
A brit politika alapvető szabályai és beidegződései gyors ütemben épültek le 2025-ben, és egyre többen teszik fel a kérdést: az Egyesült Királyság tényleg egy ismeretlen politikai korszak felé sodródik? – írja elemzésében a Guardian.
Az írás szerzője szerint a brit demokráciáról nem először állítanak ki válságdiagnózist az utóbbi évtizedekben, ám a Guardian szerint most erősebbek a jelei egy valódi törésnek, mint korábban bármikor.
A szerző úgy látja:
A Guardian szerint
a középső politikai térben egyre nagyobb vákuum keletkezik, míg a szavazók a szélsőségek felé orientálódnak.
A feltörekvő Reform UK nyíltan semmibe veszi az eddig bevett parlamenti szokásokat, miközben a jelenlegi munkáspárti kormány szinte példátlan elutasítottsággal szembesül.
Az online térben a politikai vita egyre inkább érzelmek, pletykák és dezinformációk mentén szerveződik, ami tovább rombolja a közbizalmat.
A National Centre for Social Research szerint a brit kormányzásba vetett bizalom történelmi mélyponton van, míg a baloldali New Statesman hasábjain Andrew Marr egyenesen úgy fogalmazott:
Nagy-Britannia kormányozhatatlanná vált.”
Ennek ellenére a régi intézményi keretek tovább élnek, ami sokak számára még fenntartja a változatlanság illúzióját. (Hogy ezek az intézményi keretek és a paravánjuk mögött megbúvó mélyállam miként irányítja a tényleges brit belpolitikát, arról Boris Johnson volt miniszterelnök egykori főtanácsadója, Dominic Cummings nyilatkozott lapunknak.)
A Guardian elemzése szerint azonban két nagy politikai tömb formálódik egymással szemben:
Ez tartós, értékalapú szembenállást vetít előre, amely mellett akár a Brexit körüli konfliktus is eltörpülhet.
Mindezt tovább súlyosbítja a brit választási rendszer, amely
nem alkalmas a töredezett, többpárti politikai tér kezelésére.
A szerző szerint előállhat az a helyzet, hogy több párt hasonló arányú szavazatot szerez, mégis radikálisan eltérő számú parlamenti képviselethez jut (a brit választási rendszerben ugyanis nincs semmiféle kompenzációs mechanizmus – a szerk.).
Egy ilyen torzulás a demokratikus legitimációt is alááshatja, erről azonban Westminster egyelőre mélyen hallgat.
Bár nem kizárt, hogy a hagyományos pártok részben visszaszerzik elvesztett pozícióikat, a Guardian szerint valószínűbb, hogy a 2020-as évek második felét tartós választói elégedetlenség és fokozódó politikai-társadalmi megosztottság jellemzi majd.
A szerző szerint, ha a Reform UK kormányra kerülne, Nigel Farage-ék tapasztalatlansága könnyen újabb válságot szülhet, ami vagy visszalöki a brit politikát a régi kerékvágásba, vagy végleg eltéríti attól.
***
