12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa politikus Jordan Bardella jobboldal Politico

Agyrém: a liberálisok szerint „azért erősödik a jobboldal, mert szépen öltözködnek, jól néznek ki a politikusai"

2025. december 05. 21:47

„Profi" lett a jobboldal, sajnálkozott a Politico.

2025. december 05. 21:47
Boris Kálnoky
Boris Kálnoky

Miként magyarázhatjuk meg liberális újságíróként a konzervatívok térnyerését Európában, anélkül hogy beismernénk a tényt: tartalmi igazságaik teszik népszerűvé a polgári-konzervatív pártokat szerte Euró­pában? Igaz, történt előrelépés: a hagyományos nyugati médiumok már nem nácizva írnak a jobboldali politikusokról, írókról, véleményvezérekről vagy akár csak jobboldali átlagemberekről. Már nem minősítik szalonképtelennek azokat a gondolatokat, amelyeket a migrációról mond a jobboldal. Nehéz is lenne:

amit Orbán Viktorék a migrációról mondtak 2015-ben, az most, egy évtizeddel később általánosan elfogadott igazsággá vált Európában.

Ma az a helyzet, hogy a konzervatív érvek és gondolatok mindinkább széles népszerűségnek örvendenek a Nyugaton is.

Vajon miért? A válasz – a liberális lapok szerint – a divat. A frizurák.

Azért erősödik a jobboldal, mert szépen öltözködnek, jól néznek ki a politikusai.

November 11-én hatalmas sikert aratott az első konzervatív könyvfesztivál Németországban, Halléban. Több mint hatezer érdeklődő vett részt rajta, tömegek voltak az előadásokon, a dedikálásoknál. Németország újságírói elitje is megjelent. Hősiesen, a halálfélelmüket leküzdve tudósítottak a „veszélyes zónából”. Mintha idegen bolygón járnának, úgy írták le az ottani élőlényeket. „A nőknél a hosszú, szőke haj dominál” – számolt be a Süddeutsche Zeitung. A baloldali Tageszeitung borzadva figyelmeztetett: „veszélyesen átlagosnak néznek ki” a fesztivál látogatói. A tudósító egy nőt szúrt ki, akinek az ősz haja be volt fonva. Hűha! Csak egyvalamiről nem tudósítottak: a tartalomról. Miről volt szó az ott bemutatott könyvekben, előadásokban? Nem tudhatjuk. Legalábbis ezekből a tudósításokból nem.

Hasonló stílusban írt a Politico a jobboldal európai térnyeréséről. A „hataloméhes” jobboldali politikusok „bármire képesek” a kormányzás megszerzéséért – így kezdődik a három szerző által összeállított cikk. „Akár öltönyt és nyakkendőt is hajlandók viselni.” Cselesek! Tisztára borotvált harmincévesek, millió követővel a TikTokon, ez az új recept. Ja, és hirtelen szakpolitikáról beszélnek, így akár megbízható, szerényen fellépő szakembernek tűnhetnek első pillantásra. Úgy öltöznek fel, mintha komolyan vehető, fősodratú politikusok lennének! Meg Putyint sem dicsérik már nagyon, mert az nem szalonképes. Ügyesek!

„Profi” lett a jobboldal, sajnálkozott a Politico. S döbbenten konstatálta, hogy a politikusai tudnak késsel-villával enni, nyakkendőt kötni, járnak fodrászhoz is. Ezt látják persze a centrista politikusok, és „vonyítva félnek”, írja a lap. A szerzők elismerik a patrióta pártok utóbbi években elért sikereit. Mármost az a kérdés a Politico szerint, hogy képesek lesznek-e ezekből a sikerekből választási győzelmet építeni. És ez – írja a brüsszeli elit portálja – attól függ majd, miképp lépnek fel a kamerák előtt, hogyan néznek ki, milyen a ruhájuk, a sminkjük. A cikk néhány eset­tanulmányt is az olvasók elé tár: Nigel Farage az Egyesült Királyságban vidéki viselet helyett sötétkék öltönyben jár, Franciaországban a fiatal Jordan Bardella jól mutat a kamerák előtt, pártja legmegnyerőbb személyisége.

Hát, köszönjük, ma is tanultunk valamit! Ha erősödik a jobboldal, az biztos nem azért van, mert lényegi dolgokban igaza van. Biztos nem azért, mert jobban ismeri fel és jobban artikulálja, mik a valódi problémák Európában, és mit kellene tenni azért, hogy megoldjuk őket, hanem azért, mert ezek a primitív alakok végre kijöttek a barlangjukból, szobatiszták lettek, s úgy öltözködnek, mint bárki más.

Nyitókép: Politico

 

