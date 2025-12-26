Nem múlt el, nincs vége, az örömhír visszhangzik ma is

Pedig sokan alig tudták kivárni. Már 22-én állt a fa, októberben szóltak az irodában a karácsonyi slágerek (Last Christmas már megint!), az ablakra erősített fényfüzérek a halloweeni tökölődés után két nappal már világítottak. A várakozásra sem tudtunk várni, az adventet pedig kiiktattuk, ajándék-hajtóvadászatot formáltunk belőle.

Ha megértenénk, hogy miért jó, ha mindennek rendelt ideje van…!

Aztán tessék, pár óra alatt vége, ennyi volt, lehet tovább sodródni. (Tessék mondani, mennyibe’ a lencse, a virsli, a pezsgő? Szabad már harmincadikán tűzijátékozni? Nem? Mindegy, ha nincs rendőr…) Úgy hisszük, a karácsony futó hóbort, valamiféle egyéjszakás kaland a cukorszirup-szeretettel, vagy éppen rövid túlélőtúra rokonaink sűrűjében. Azután vége is.

De ennél, hála Istennek, sokkal időtlenebb és összehasonlíthatatlanul többről szól.

Egyrészt nyolcada van, ami azt jelenti, hogy a karácsony nem csupán a szenteste és december 25. együttese, a következő napok az ünnepkör szerves részét képezik, másrészt az Ige megtestesülésének örömhíre nem redukálódik egyetlen napra, hanem állandóan visszhangzik az emberi történelemben, mint az üdvtörténet kiemelkedő eseményének hírül adása. Az angyalok szózata nem csupán aznap éjjel, a Betlehem melletti legelőn hangzott fel, de azóta is, minden percben és világszerte. Ebben a pillanatban is szeretnék hírül adni nekünk is, igen, Neked és nekem és mind a 8,2 milliárd testvérünknek, és szeretnék beleharsogni szívünk sötétjébe a szürke januári napokon éppúgy, mint a látszólag gondtalan július tikkasztó hőségében, csak legyünk végre készen rá, hogy meghalljuk. Hogy ne legyünk olyanok, mint akikről Szent János evangéliuma így írt; „Tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be.”