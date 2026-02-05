A főpolgármester másodjára játssza el az idei télen, hogy nem takarítja el a havat. 

A valóság Karácsony esetében mindig benyit az ajtón, őt azonban ez kicsit sem izgatja. Már Óbuda polgármestere, Kiss László is beszólt neki, és a II. kerületi polgármester, Őrsi Gergely sem hagyta szó nélkül a kerület útjainak takarítatlan állapotát. Sőt, még elvbarátja, Hadházy Ákos is rámordult.

Ez az ember Budapest polgármestere. Annyira komolytalan, annyira ciki, annyira gáz!”

– mondja Szentkirályi Alexandra. Klasszikus karácsonyi taktika. A dolgodat nem kell csinálnod. Véletlenül se végezd el az alapfeladataidat, helyette hangosan sírva mutogatsz másra. És ez eddig még úgy ahogy működött is, most azonban mintha valami változóban lenne. Még akkor is, ha közben Nyugatra szaladgál Pride-díjakat átvenni. Február elején kitüntették a svédországi Gaygalan LMBTQ-gálán Stockholmban. Az elismerést a Budapest Pride szervezőinek ítélték oda, akik a szervezők szerint kiálltak az EU értékeiért, a demokráciáért, a szólásszabadságért és az LMBTQ+-emberek szabad és biztonságos élethez való jogáért.

Tudjuk jól, milyenek az EU értékei. Olyanok például, hogy mentelmi joggal védik azt az Ilaria Salist, aki részt vett Budapesten ártatlan emberek félholtra verésében, s akinek bűntársát, Simon Ravi Truxot épp a napokban ítélt el a bíróság 8 évi fegyházra. A szólásszabadság ott annyi, hogy az újságok csak azt írhatják, amit az Unió és a kormányok engedélyeznek. Az LMBTQ-ról pedig, hogy Brüsszel mindent megtett, hogy Magyarországon ellehetetlenítse a gyermekvédelmi törvényt, hogy az óvodákban és iskolákban is lehessen gyerekeket érzékenyíteni. Nem sikerült neki.