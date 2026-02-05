Ft
02. 05.
csütörtök
budapest pride magyar közút szentkirályi alexand óbuda brüsszel karácsony

A főpolgármester másodjára játssza el az idei télen, hogy nem takarítja el a havat

2026. február 05. 18:01

Közben Nyugatra szaladgál Pride-díjakat átvenni.

2026. február 05. 18:01
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Kérem tisztelettel, talán ha szivárványszínű hó esne, akkor hamarabb lennének tiszták a fővárosi utcák, mert Karácsony ezt a színhalmazt szereti igazán.  

A főpolgármester másodjára játssza el az idei télen, hogy nem takarítja el a havat. 

Most is lehetett tudni az előrejelzésekből, hogy esni fog a hó. Mégsem készültek föl. Nem volt elég gép, nem volt elég ideiglenesen behívott munkás, Tény az is, hogy nincs a fővárosnak semmi olyan érdemleges külső szerződése, ami például a Magyar Közútnak már ősszel megvolt. Az előrelátók azt csinálják, hogy hóesés esetén tudnak kérni például még negyven darab hókotrót, ha nekik nincs elég. 

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott az Igazság órájában ma reggel:

Ha pszichológus lennék, azt mondanám, ő nem szereti ezt a várost. Aki ennyire megpróbálja elkerülni, hogy a dolgát kéne csinálja, ott valami súlyos probléma van. De ha ennyire nem fontos, ha ennyire nem érdekli a város, akkor bocsánat, de fáradjon már arrébb, s hagyja jönni azokat, akik szeretik ezt a várost és dolgoznának is érte.”

A valóság Karácsony esetében mindig benyit az ajtón, őt azonban ez kicsit sem izgatja. Már Óbuda polgármestere, Kiss László is beszólt neki, és a II. kerületi polgármester, Őrsi Gergely sem hagyta szó nélkül a kerület útjainak takarítatlan állapotát. Sőt, még elvbarátja, Hadházy Ákos is rámordult. 

Ez az ember Budapest polgármestere. Annyira komolytalan, annyira ciki, annyira gáz!” 

– mondja Szentkirályi Alexandra. Klasszikus karácsonyi taktika. A dolgodat nem kell csinálnod. Véletlenül se végezd el az alapfeladataidat, helyette hangosan sírva mutogatsz másra. És ez eddig még úgy ahogy működött is, most azonban mintha valami változóban lenne. Még akkor is, ha közben Nyugatra szaladgál Pride-díjakat átvenni. Február elején kitüntették a svédországi Gaygalan LMBTQ-gálán Stockholmban. Az elismerést a Budapest Pride szervezőinek ítélték oda, akik a szervezők szerint kiálltak az EU értékeiért, a demokráciáért, a szólásszabadságért és az LMBTQ+-emberek szabad és biztonságos élethez való jogáért. 

Tudjuk jól, milyenek az EU értékei. Olyanok például, hogy mentelmi joggal védik azt az Ilaria Salist, aki részt vett Budapesten ártatlan emberek félholtra verésében, s akinek bűntársát, Simon Ravi Truxot épp a napokban ítélt el a bíróság 8 évi fegyházra. A szólásszabadság ott annyi, hogy az újságok csak azt írhatják, amit az Unió és a kormányok engedélyeznek. Az LMBTQ-ról pedig, hogy Brüsszel mindent megtett, hogy Magyarországon ellehetetlenítse a gyermekvédelmi törvényt, hogy az óvodákban és iskolákban is lehessen gyerekeket érzékenyíteni. Nem sikerült neki. 

Karácsony persze semmit nem tett azért, hogy mentesítse a gyerekeket az LMBTQ-befolyástól. 

A Rainbow Awards 2026 elismerést is a nyakába akasztották volna Rómában, ahol nem jelent meg. A rangos holland emberi jogi Geuzenpenning díjat azonban még januárban ítélték oda neki, szintén a tavalyi Budapest Pride megszervezéséért. Bravó!

Ettől persze nem lesz nagyobb a rend a Városháza környékén. Sőt: inkább a rendetlenség fokozódik. A kormány a szolidaritási járulék miatt meg is unta az örökös nyavalygást, amit csak részben akar Karácsony megfizetni, mintha ő hozná a törvényeket. Az Orbán-kormány a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva azonban rendelettel, teljesen törvényesen akadályozza meg, hogy Budapest perelhessen a szolidaritási hozzájárulás miatt. Gulyás Gergely 

az Alkotmánybíróság döntésére hivatkozott kijelentette: a testület döntései mindenki számára kötelező érvényűek. A miniszter szerint lehet vitatkozni a közteherviselésről, de annak, hogy ennek eleget kell-e neki tenni, nem lehet. 

„Nem lehet rablásról sikítozni, a főváros fordítva ül a lovon” – jelentette ki.

Karácsony persze egyből az Európai Bizottsághoz szaladt panaszkodni, nem mintha Brüsszelnek bármi köze lenne ahhoz, hogy a kormány saját hatáskörében mit, hogyan szabályoz. 

Tényleg az lenne az igazi megoldás, ha szivárvány színű hó esne – vagy Karácsony venné a kalapját, és távozna főpolgármesteri székéből.

(Borítókép: Karácsony Gergely Facebook oldala)
 

 

Toma78
•••
2026. február 05. 18:17 Szerkesztve
Lehet nyugaton ezért is díjat adnak, hogy nem takarít.Igaz táblakat is ki lehetett volna tenni, hogy ingyenes akadálypálya és kalandpark esetleg rovar korcsolyapálya...🖕😁🖕Mocskos rohadt senkiházi féreg takarodj Budapest éléről. Ott is maradhattál volna ahol a díjat átvetted az a te világof te mocskos senkiházi!👎
Válasz erre
0
0
pctroll
2026. február 05. 18:17
A lusta butapesti gyerekeknek ő a példakép: Nulla teljesítménnyel is lehet ‘valaki’.
Válasz erre
0
0
Color
2026. február 05. 18:10
Bármit csinálhat,a belpesti libsiknek ez tetszik!
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. február 05. 18:08
Ez egy szardarab. Egy ballibcsi kretén szardarab. De bpesti szardaraboknak ez megfele: hisz a többség rászavazott!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!