Mária igenje átragyog a történelmen és visszhangzik ma is

„Az Úr maga ad majd nektek jelet: Íme, a szűz méhében fogan, fiút szül, és Emmánuelnek fogja hívni.” Jeremiás elemi erejű próféciája (Jer 7,14) előrevetíti az emberiség megmenekülésének útját, a kivezető utat a bűn sötétségéből, a szolgaság házából. Karácsonykor szoktuk felolvasni, amikor Jézus Krisztus születését ünnepeljük – Jeremiáson keresztül Őt ígéri az Isten. És feltűnik itt még valaki: a szűz, aki szüzességét megőrizve is fogan és fiút szül a világra: Mária.

A Máriára, az új Évára vonatkozó ígéret már a paradicsomi kiűzetéskor elhangzik, közvetlenül a bűnbeesés után. Az emberiséggel egyidős a várakozás arra, hogy az új Éva megjelenjen a történelem színpadán, méhének gyümölcse pedig egyszer s mindenkorra győzelmet arasson. Az Isten Anyja úgy válik kiemelt szereplővé, hogy közben szelíden és alázatosan a háttérben marad.