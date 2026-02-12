Nem akárhonnan érkezett dicséret: Köszönjük, Magyarország!

Mashdots atya elmondta, örömmel és hálával gondol vissza a Budapesten töltött időszakra, az ottani közösségre. Hangsúlyozta, hálás minden lehetőségért, amely során egyre több emberhez juttathatták el a közösség jelenlétének hírét. Elismerte, budapesti szolgálata kezdetén akadtak nehézségek. Magyarországon jelentős örmény katolikus közösség él, ami nagy elhivatottságot és sok energiát igényelt: egyszerre lelkipásztorként szolgálni a közösség minden tagját, akinek csak szüksége van rá; szentmisét mondani és megtartani az összes liturgikus ünnepet. Ugyanakkor hamar megtapasztalta, hogy a közösség legalább annyi szeretetet és törődést ad vissza, mint amennyivel ő viszonyul hozzájuk.

„Magammal hoztam, és a szívemben hordozom az összes budapesti emléket, és imádkozom mindannyiukért”

– mondta, és hozzátette, bár legnagyobb örömére a plébánia mára már sokkal aktívabban működik, mint amikor odakerült, most is rendszeresen ellátogat a közösségbe, hogy biztosítsa őket az anyaegyház támogatásáról és törődéséről.

Hangsúlyozta, az Örmény Apostoli Egyház célja nem az, hogy a helyi örmény kisebbség minden tagját egyházi keretben fogja össze, hanem hogy lehetőséget kínáljon azoknak, akik szeretnének egy vallási közösséghez tartozni.

„Bárki részt vehet a szentmiséken, az imádságokon, aki akar, de senkit sem kötelezünk rá” – ismertette.