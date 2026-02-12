Nem akárhonnan érkezett dicséret: Köszönjük, Magyarország!

Arra a kérdésünkre, hogy világszinten milyen nehézségekkel küzd az egyház, arról számolt be, hogy egyre kevesebben választják a papi hivatást.
„Egyre nehezebb olyan fiatalokat találni, akik hivatást éreznek arra, hogy belépjenek a szemináriumba és papként szolgálják az Egyházat” – jegyezte meg szomorúan, és elmondta, minden más probléma kezelhető: az egyház folytatja evangelizációs tevékenységét, a papok közel maradnak a hívekhez, és azon dolgoznak, hogy megőrizzék a kulturális és nyelvi örökséget.
A csökkenő papi hivatásokra talán gyógyír lehet, hogy október 19-én XIV. Leó pápa szentté avatta az örmény katolikus egyház vértanúját, Ignatius Maloyant, a mardini örmény katolikus érseket, akit az 1915-ös örmény népirtás során kínoztak meg, majd öltek meg, amiért nem volt hajlandó áttérni az iszlám hitre.
„Szent Ignatius Maloyan vértanúsága arra emlékeztet, hogy a hitet nemcsak szavakkal hirdetjük, hanem bátorsággal, áldozattal és Istenbe vetett teljes bizalommal éljük meg. Élete és vértanúsága engem is megerősít a hivatásomban, és arra buzdít, hogy maradjak hű az Egyházhoz, valamint szeretettel szolgáljam a népet a nehéz időkben is” – vélekedett Mashdots atya, és hozzátette, Ignatius Maloyan azt az igazságosságot jelképezi, amely a földön nem, de a mennyben megvalósul.
„Arra emlékeztet bennünket, hogy az igazi igazságosság nem tűnik el, még akkor sem, ha a földön megtagadják” – mondta, majd egy idekapcsolódó örmény közmondást idézett: