Ft
Ft
9°C
3°C
Ft
Ft
9°C
3°C
02. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
egyiptom open doors keresztényüldözés keresztény

Kivégzés, börtön, munkatábor – több száz millió keresztény életében ma is ez jelenti a valóságot

2026. február 08. 06:00

Idén is sokkoló adatokkal érkezett az Open Doors. Soha nem látott mértéket öltött a keresztényüldözés a világban, már 388 millió hívő van közvetlen veszélyben.

2026. február 08. 06:00
null
Ungvári Ildikó

Minden eddiginél sokkolóbb számokkal érkezett az Open Doors legújabb keresztényüldözésről szóló jelentése, az úgynevezett World Watch List, amelyen a keresztények számára legveszélyesebb országokat listázzák az előző év szeptemberéig regisztrált támadások és keresztényellenes cselekedetek száma és szélsőségessége alapján.

A keresztényüldözés ellenére az afrikai hívek hite egyre erősebb
Fotó: RAJESH JANTILAL / AFP

A legfrissebb adatok szerint világszerte 388 millió keresztény szenved üldöztetést vagy szélsőséges diszkriminációt a hite miatt, vagyis a világon minden hetedik keresztény. Kontinensre lebontva Afrikában ötből egy, Ázsiában ötből két keresztényt üldöznek vallási okokból.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót
Tovább a cikkhezchevron

A jelenség azért is aggasztó, mert azokban az országokban, ahol most a keresztényeknek titkolniuk kell a hitüket a túlélés érdekében, nem olyan régen még többségben voltak. Sok ország a szélsőséges iszlám fokozatos térnyerése következtében jutott el odáig, hogy mára már rettegésben kell élniük – nemcsak a keresztényeknek, de a vallások békés együttélését valló muszlimoknak is. Ez a tendencia Nigériában például jelenleg is zajlik. Novemberben egy nigériai újságíróval készítettünk interjút, aki elmondta, bár az ország keresztény többségű déli része eddig biztonságosnak számított, a szélsőséges terrorista csoportok egyre gyakrabban törnek be oda is, és ha ez így folytatódik, pár éven belül az északihoz hasonló helyzet alakulhat ki ott is.

Az újságíró felhívta a figyelmünket – amire más, az Iszlám Testvériség tevékenységével foglalkozó szakértők is –, hogy

 ez a veszély mára már Európát is elérte, ahol szintén megkezdték munkájukat a szélsőséges iszlamisták. A céljuk muszlim uralom alá hajtani Európa országait is. 

A mostanra már történelmi lenyomatnak tekinthető keresztény kopt kultúra néhány száz éve még virágzott Egyiptomban. Bár az utóbbi években hátrébb került a listán, Egyiptom évről évre a top 50-ben szerepel az Open Doors listáján. Az ország példája jól mutatja az erőszakos iszlám térnyerés veszélyes valóságát.

Az elmúlt évek sokkoló adatai

2025 szeptemberéig egy év alatt 4849 keresztényt öltek meg, 4712 hívőt börtönöztek be a hitéért és 3632 templomot, vagy keresztények birtokában lévő épületet támadtak meg.

Az előző évhez képest négyszázzal több kereszténynek kellett meghalnia, és a számok azt mutatják, hogy a helyzet évről évre romlik.

 A 2026-os lista adatai szerint a vizsgált egyéves időszakban 224 129 ember kényszerült elmenekülni otthonából, ami szintén növekedést jelent az előző éves 209 771-es adathoz. 
Szintén több mint tízezerrel nőtt azok száma, akiket fizikailag vagy mentálisan bántalmaztak keresztény hitük miatt. De a keresztényüldözés testet ölthet bebörtönzés, intézménybezárás, társadalmi kirekesztés, emberölés, nemi bántalmazás, kényszerházasság és erőszakos hittérítés formájában is. Sok országban a legnagyobb veszélyben azok vannak, akik az iszlámról tértek át a keresztény hitre.

Ezt méri az Open Doors

Az éves World Watch Listet az Open Doors kutatócsoportja állítja össze 100 különböző országban dolgozó, helyi szakértők valós adatai alapján. A keresztények üldözését egy átfogó pontrendszer segítségével mérik. A módszer a keresztények ellen elkövetett erőszakos cselekmények számát és súlyosságát, valamint a hitük gyakorlására nehezedő nyomás mértékét vizsgálja az élet öt területén, úgy mint a magánéletben, a családi kapcsolatokban, a közösségi életben, az állami intézkedések területén és az egyház életében.

Évek óta ez a három ország a legveszélyesebb

Észak-Korea évről évre stabilan az első helyen végez. Utoljára 2022-ben csúszott le egy évre a második helyre Afganisztán mögé, miután a tálibok 2021 augusztusában átvették a hatalmat az országban, és gyakorlatilag totális iszlamista uralmat építettek ki. A 27 millió fős népességgel rendelkező országban a becslések szerint nagyjából 400 ezer keresztény él, de az állam és a környezetük előtt titkolniuk kell a hitüket. 

Akiről mégis kiderül, hogy keresztény, az a legrosszabbra számíthat: életre szóló kényszermunkatáborra vagy azonnali kivégzésre.

 Bár az ország fővárosában itt-ott elvétve találkozhatunk keresztény templomokkal, valójában Jézus követése nem megengedett az országban, ahogy mást sem lehet követni Kim Dzsongunon kívül.

Szintén minden évben a dobogón végez Szomália, ahol az alkotmány 2012. óta tiltja az áttérést az iszlám vallásról a keresztényre. Az ország egész területén az iszlám saría törvény van érvényben, aminek következtében a keresztények csak titokban gyakorolhatják hitüket. Nemcsak az állam, de a helyi közösség, sőt, a család is rossz szemmel nézi, ha valaki elhagyja az iszlámot. Sok esetben a megtérőket saját rokonaik bántalmazzák, vagy akár meg is ölik a hit elhagyása miatt. A keresztények semmiféle jogi védelemben nem részesülnek az ilyen támadásokkal szemben, így gyakorlatilag bárki bármikor büntetlenül bánthatja őket.

A lista harmadik helyén – a tavalyi évhez hasonlóan – Jemen áll, ahol a fokozódó konfliktus, a szélsőséges vallási fanatikusok és a gazdasági összeomlás egyszerre jelentenek fenyegetést a keresztényekre nézve. Az ország keresztényeinek nagy része az iszlámról tért át, és titokban gyakorolja a vallását, mert ha ez kitudódik, halálbüntetés jár érte.

A legtöbb halál az évben

Érdemes pár mondatban külön kitérni Nigéria helyzetére, amely a hetedik helyet foglalja el a listán, de a keresztények ellen elkövetett gyilkosságokat tekintve az első helyen áll.

Mint ismert, a keresztényellenes népirtásra az amerikai kormány is felfigyelt, a Mandiner pedig november végén mutatta be az ottani keresztények helyzetét egy helyi újságíró tapasztalatain keresztül.

Ezt is ajánljuk a témában

A 4849 keresztény közül, akiket a hitük miatt öltek meg, 3490-en Nigériában vesztették életüket. A második legtöbb gyilkosság a Kongói Demokratikus Köztársaságban (339 áldozat) és Burkina Fasóban (150 áldozat) történt. 

Ahol a keresztényüldözés különféle formákat ölt

Bár az üldöztetés legextrémebb formája a gyilkosság és a kivégzés, sok ország mégsem emiatt került a lista élére.

Kína például minden eddiginél magasabb pontot kapott a keresztényüldözés mértékét mérő skálán, az utóbbi években nem tapasztaltak növekvő erőszakot, sem támadást. Helyette az egyházra helyezett nyomás növekedett jelentősen a közösségi médiára és az internetre vonatkozó friss szabályozások miatt.

„Kizárólag hivatalosan regisztrált weboldalakon lehet igehirdetést folytatni, csak az államilag elismert katolikus és protestáns szervezeteken keresztül. Az egyházi vezetőknek támogatniuk kell a Kommunista Pártot és a szocialista rendszert, miközben tartózkodniuk kell az adománygyűjtéstől, a fiatalok megszólításától, valamint a Biblia-alkalmazások és vallási anyagok terjesztésétől” – idézi az Open Doors az erre vonatkozó törvényeket.

Algériában eközben évek óta nyílt állami szintű támadás figyelhető meg a templomok ellen. Folyamatosan újabb és újabb épületeket záratnak be, aminek következtében a hívek háromnegyede már nem is tud becsatlakozni a helyi közösség életébe. Azok pedig, akik magánotthonokban gyűlnek össze imádkozni, a letartóztatást kockáztatják.

Valamelyest egyedinek mondható a helyzet Iránban, ahol évről évre egyre többen térnek át a keresztény hitre, amit az állam úgy igyekszik megállítani, hogy börtönbüntetéssel fenyegeti az áttérőket. Rendszeresek a rendőrségi razziák a magánlakásokban kialakított templomokban: kihallgatásokat tartanak, és rendszeresen tartóztatnak le így embereket. Ennek ellenére évről évre egyre többen térnek át a keresztény hitre.

Szintén gyakori, és keveset emlegetett formája az üldöztetésnek a kényszerházasságok és az erőszakos hittérítés, ami Nigériában, Pakisztánban és a Közép-Afrikai Köztársaságban a leggyakoribb.

 Pakisztánban heti rendszerességgel rabolnak el fiatal lányokat, muszlim férfiakkal házasságra kényszerítik őket, és fel kell venniük az iszlám vallást. Ezután a lányok előkerülnek, de a családjuknak már nincs esélyük a bíróságon visszaszerezni a lányukat, aki a törvény szerint férjezett asszony.

Mindennek ellenére, és mindezzel együtt, a Katolikus Egyház nem csökken, sőt, tovább gyarapszik. „Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa” – mondta Jézus a hegyi beszédben, ami itt, a Földön is beigazolódni látszik, hiszen a mártírok tanúságtétele megerősíti környezetüket a hitben, a nem keresztényeket pedig elindítja az Istenhez vezető úton. Azokon a kontinenseken, ahol a legnagyobb a keresztényüldözés – Afrikában és Ázsiában – növekszik a leggyorsabban a keresztények száma.

Nyitókép: Ahmed MUSTAFA / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!