Kivégzés, börtön, munkatábor – több száz millió keresztény életében ma is ez jelenti a valóságot

Bár az üldöztetés legextrémebb formája a gyilkosság és a kivégzés, sok ország mégsem emiatt került a lista élére.

Kína például minden eddiginél magasabb pontot kapott a keresztényüldözés mértékét mérő skálán, az utóbbi években nem tapasztaltak növekvő erőszakot, sem támadást. Helyette az egyházra helyezett nyomás növekedett jelentősen a közösségi médiára és az internetre vonatkozó friss szabályozások miatt.

„Kizárólag hivatalosan regisztrált weboldalakon lehet igehirdetést folytatni, csak az államilag elismert katolikus és protestáns szervezeteken keresztül. Az egyházi vezetőknek támogatniuk kell a Kommunista Pártot és a szocialista rendszert, miközben tartózkodniuk kell az adománygyűjtéstől, a fiatalok megszólításától, valamint a Biblia-alkalmazások és vallási anyagok terjesztésétől” – idézi az Open Doors az erre vonatkozó törvényeket.

Algériában eközben évek óta nyílt állami szintű támadás figyelhető meg a templomok ellen. Folyamatosan újabb és újabb épületeket záratnak be, aminek következtében a hívek háromnegyede már nem is tud becsatlakozni a helyi közösség életébe. Azok pedig, akik magánotthonokban gyűlnek össze imádkozni, a letartóztatást kockáztatják.

Valamelyest egyedinek mondható a helyzet Iránban, ahol évről évre egyre többen térnek át a keresztény hitre, amit az állam úgy igyekszik megállítani, hogy börtönbüntetéssel fenyegeti az áttérőket. Rendszeresek a rendőrségi razziák a magánlakásokban kialakított templomokban: kihallgatásokat tartanak, és rendszeresen tartóztatnak le így embereket. Ennek ellenére évről évre egyre többen térnek át a keresztény hitre.