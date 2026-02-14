Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
02. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
orbán kormány pázmány péter katolikus egyetem házasság keresztény axióma

Óriási eredményt ért el az Orbán-kormány: újra közüggyé vált a család

2026. február 14. 15:18

A magyar társadalom 89 százaléka nagyon fontosnak tartja a családot, és a társadalmi attitűdökben is jelen van a családorientáltság.

2026. február 14. 15:18
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Egy keresztény integratív szemlélet – ez az alcíme az Axioma legújabb kiadványának, amely kompakt és informatív módon foglalja össze egyrészt a keresztény szemléletet a családról és a családpolitikáról általában, másrészt az Orbán-kormányok családpolitikáját, néhány javaslatot is megfogalmazva. 

Fotó: Axióma Kulturális Alapítvány

„A család fogalmával, azok helyzetével és jövőjével foglalkozó kutatások az elterjedt tudományos módszerre jellemző módon a különböző részterületekre fókuszálnak. Az Axióma kutatói ezzel ellentétben teljes képet kívánnak adni a hazai családhelyzetről. A család szociológiai, kulturális, vallási, biológiai, jogi, gazdasági dimenziókban való egyidejű értelmezése megfelel a hagyományos keresztény felfogásból következő holisztikus gondolkodás és a tudományos igényesség követelményeinek. Szakmai vitákhoz alapvető összegzés, de javasolható első olvasmánynak mindazok számára, akik – akár pusztán kíváncsiságból – érdeklődnek a magyar családok helyzete iránt” – írja ajánlójában Botos Máté, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docense. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

A bevezetést követő rész a család keresztény értelmezését foglalja össze Filemon Norbert tollából. Filemon leszögezi,

„a család természetjogi fogalmát tartjuk irányadónak: a házassággal egyesült férfi és nő gyermekeikkel együtt alkotják a családot’”.

A harmadik részben Schanda Balázs a házasság és a család jogi vonatkozásait ismerteti, majd négy szerző a magyar családok helyzetét foglalja össze: demográfiai folyamatok, élve születés és termékenység, házasságok, válások, gazdasági tényezők (lakhatás, család-munka egyensúly, a nők munkaerőpiaci helyzete), kulturális tényezők (a család megítélése, kívánalmak és valós helyzet, gyermektelenség, párválasztás), egészségi tényezők (terméketlenség és meddőség, mesterséges megtermékenyítés). Az ötödik rész szól kifejezetten az Orbán-kormányok családpolitikájáról, összefoglalva a dolog filozófiáját, illetve az intézkedéseket. A hatodik blokk nemzetközi kitekintést ad: szóba kerül Japán, Dél-Korea, az Egyesült Államok és Franciaország. Végül a főbb következtetések jönnek, zárásként pedig javaslatokat és prioritásokat fogalmaznak meg a szerzők. 

Az Axioma felhívja a figyelmet a globális trendekre is, amelyekbe a magyar helyzet is illeszkedik:

„A világ népessége a csúcs felé közeledik, sőt sok helyen már elérte, és csökkenőben van, így a társadalmak világszerte küzdenek a közelgő, illetve már meglévő demográfiai válsággal.”

A kötet hangsúlyozza, hogy a magyar társadalom 89 százaléka nagyon fontosnak tartja a családot, és a társadalmi attitűdökben is jelen van a családorientáltság. „A családokban élő magyarok általánosan a legelégedettebbek az életükkel” – állapítják meg. Mint leszögezik: a családban élők nemcsak hogy nem szenvedhetnek hátrányt a társadalom más életformát választó csoportjaihoz képest, hanem támogatásuk államcél. 

Kitérnek arra is, hogy Magyarországon a 2010-es években az élve születések száma és a teljes termékenységi arányszám is jelentősen nőtt; utóbbi a 2011-es 1,23-os mélypontról tíz év alatt 1,61-re növekedett. Arra is felhívják a figyelmet, hogy 2010 és 2021 között megduplázódott a házasságok száma, és jelentősen növekedett a teljes első házasságkötési arányszám. 

Mint a szerzők hangsúlyozzák: a spirituális dimenziót mellőző, pusztán anyagiakra koncentráló nézet reduk­cionista, azaz bár szükséges intézkedéseket takar, nem elég. 

Az orbáni családpolitika fő érdeme, hogy újra közüggyé tette a családot. 

Darabos Ádám – Filemon Norbert (szerk.): Család és családpolitika Magyarországon. Axióma Kulturális Alapítvány, 2025

Nyitókép: Axióma Kulturális Alapítvány

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
somfas
2026. február 14. 17:19
Nem tudom eldönteni a képről, hogy Kit temetnek?
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. február 14. 16:43
Gyurcsanyi alatt ugyailyen fontos volt a csalad a tarsadalomnak Habar azt meg Gyurcsanyi se mereszelte, hogy a sajat csaladjanak adja a fele orszagot
Válasz erre
0
0
zolotarjov-2
2026. február 14. 16:17
Közüggyé teszi mások családi és szexuális életét a vén cukrosbácsi.
Válasz erre
0
0
zolotarjov-2
2026. február 14. 16:13
A vén perverz pedofil kukkoló úgy akar hatalomban maradni, hogy bekameráztatja mások hálószobáját. Az cseppet sem zavarja ilyenkor (sem), hogy 3 gyereke van. 🤮🤮🤮🤮🤮
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!