»Az egyház credója szerint vallott világos hitet olykor fundamentalizmusként bélyegzik meg, míg a relativizmusra sokan, mint a mai korban egyedül lehetséges magatartásformára tekintenek. A relativizmus diktatúrája van kialakulóban, amely semmit nem ismer el, ami végleges és egyedül saját akaratát és vágyát teszi meg mértéknek«.

Jelenthetjük jó Benedek pápának, kialakult a relativizmus diktatúrája. Ez ellen pedig nem csupán a keresztény közösségekben, hanem immár Európában az államok vezetőinek is szembe kellene néznie. Ehelyett azt látjuk, hogy sok állami vezető ennek lelkes híve. A vágyvezérlet »hordák«, a hedonizmus, az individualizmus és a hasznosságelvűség dominanciája által ünnepelt liberális demokráciák lassan kiüresednek a világban. A nemzetek feletti szuperállam víziója Európában láthatóan megbukott. A személy és családközpontú, egységes, társadalmi konszenzuson alapuló jövőképpel rendelkező nemzetállamok megerősödése elindult, ahol – ahogy pl. Magyarország Alaptörvényében is látjuk – a keresztény alapértékek, ha nagy harcok árán, de ismét elfoglalhatják méltó helyüket az államszervezet egyes sarokpontjain. Ott, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Összefoglalva: ahol a családpolitika a nemzetpolitika alapja, ott fenntartható jövőkép van, ahol az egyéni szabadságjogok és ebből fakadó szociális politikákat ez elé helyezik, ott egy jövőkép nélküli internacionalista, globális tömegkiszolgálás zajlik kormányzati szinten.

Milyen a jó politikai vezető

Ha röviden szeretnénk az előbb leírtak fényében jellemezni, akkor az a személy, aki a maga életében és a rábízott közösségben is az élet kultúrájának szolgálatában él és szolgálja a közösségét, nem fogott ember, aki zsarolható.

»A politikus a következő választásra gondol, az államférfi a következő nemzedékre.«

Szent-Györgyi Albert

Azonban ahogy a törvényhozásban is vannak kiemelt, úgynevezett sarkalatos törvények, úgy vannak az ember földi életminőségét fémjelző sarkalatos erények is. Ilyenek az isteni erények, a hit, a remény és a szeretet. És van a négy sarkalatos erény. Egy politikus, államférfi esetében ezeket kell vizsgálni, azonban ezt azzal a kellő alázattal kell tenni, hogy előtte ki-ki a maga vizsgálatát is lefolytatta: Vajon én kellően erényes életet élek-e? Vajon talentumaim, képességeim szerint szolgálom-e a rámbízottakat? Vajon tudok-e kellő önmérsékletet tartani az élet bármely területén? Vajon sokszor erőn felül, szolgálatként végzem-e állapotbeli kötelességeimet? Vajon bátran kiállok-e az Igazság, az evangéliumi tanítás mellett? Vajon a teendő jó és a kerülendő rossz között mindig különbséget tudok tenni? Vajon jóra törekvő ember vagyok, ahogy a bűnbánati imában mondom?

»Az erényes ember minden testi és lelki erejével a jó felé törekszik; konkrét tetteiben azt keresi, azt választja.« (KEK 1803.) Közös gondolkodásunk talán legnehezebb pontjához érkeztünk. Egy politikai választás esetén a pártok ideológiai elköteleződésének és meghirdetett programjának keresztény szempontokból való vizsgálata után nem mehetünk el szó nélkül a politikai szolgálatot vállalók személye, feladatra való alkalmassága mellett. A legtöbb elvárás azzal kapcsolatban van, hogy egy politikus, államférfi, aki a keresztény elveket kimondottan és vállaltan képviseli, lehetőleg a legtöbb szempontból legyen hiteles. Így tudja méltó módon reprezentálni azt a közösséget, mely őt majd megválasztja.

»Az erkölcsileg jó cselekedet egyszerre föltételezi a tárgy, a cél és a körülmények jóságát. A rossz cél akkor is megrontja a cselekvést, ha tárgya önmagában jó.« (KEK 1755.) Tehát meg kell néznünk a célt, amit a politikus a közössége felé kijelöl, majd őt magát, hogy a négy sarkalatos erény birtokában van-e? Tenni mindezt azzal a kellő óvatossággal, hogy először, ahogy korábban megtettük: magunk nézünk tükörbe. Álljon itt vágatlanul a négy sarkalatos erény meghatározása a Katolikus Egyház

Katekizmusa szerint:

Az okosság az az erény, amely a gyakorlati értelmet fölkészíti arra, hogy minden helyzetben fölismerje igazi javunkat, és annak megtételéhez megtalálja a helyes eszközöket. »Az okos vigyáz lépéseire« (Péld 14,15). »Legyetek hát okosak és éberek, és imádkozzatok« (1Pt 4,7). Az okosság a »megtehető dolgok helyes szabálya« – írja Szent Tamás Arisztotelészt követve. Az okosságot nem szabad összetéveszteni sem a félénkséggel vagy a félelemmel, sem a kétszínűséggel vagy a szimulálással. Auriga virtutum, »az erények kocsisának« nevezzük: szabályt és mértéket szabva irányítja a többi erényeket. Az okosság vezérli közvetlenül a lelkiismeret ítéletét. Az okos ember ezt az ítéletet követve dönti el és rendezi el magatartását. Ennek az erénynek köszönhetően tudjuk tévedés nélkül alkalmazni az erkölcsi alapelveket konkrét esetekben, és győzzük le a teendő jó és a kerülendő rossz körüli kétségeket.

Az igazságosság erkölcsi erény, mely erőssé és állhatatossá teszi az akaratot abban, hogy megadja Istennek és a felebarátnak, amivel tartozik nekik. Az Isten iránti igazságosság neve a »vallásosság erénye«. Az emberek iránti igazságosság készségessé tesz mindenki jogainak tiszteletben tartására, és segít az emberi kapcsolatok terén olyan összhang megteremtésében, mely előmozdítja a méltányosságot a személyek és a közjó irányában. A Szentírásban gyakran említett igaz embert gondolatainak állandó igazsága és a felebaráttal szemben tanúsított egyenes magatartása jellemzi. »Ne vedd tekintetbe a szegény személyét, és ne tiszteld a hatalmas arcát. Igazságosan ítélj felebarátodnak.« (Lev 19,15) »Gazdák, adjátok meg szolgáitoknak, ami jogos és méltányos. Gondoljátok meg, nektek is van Uratok a mennyben.« (Kol 4,1)

Az erősség az az erkölcsi erény, amely a nehézségek közepette biztosítja az erősséget és állhatatosságot a jó keresésében. Megerősíti az elhatározást, hogy az ember az erkölcsi életben ellenáll a kísértéseknek és legyőzi az akadályokat. Az erősség erénye készségessé tesz a félelem, még a halálfélelem legyőzésére is, segít vállalni a próbatéteket és üldöztetéseket. Megadja a bátorságot az önmegtagadásra, sőt az élet föláldozására is az igaz ügy védelmében: »Erősségem és dicséretem az Úr« (Zsolt 118,14). »A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, Én legyőztem a világot« (Jn 16,33).

A mértékletesség az az erkölcsi erény, amely mérsékli az élvezetek vonzását, és készségessé tesz a kiegyensúlyozottságra a teremtett javak használatában. Biztosítja az akarat uralmát az ösztönök fölött, és a tisztesség határai között tartja a vágyakat. A mértékletes ember érzéki vágyait a jóhoz rendezi, józanul tesz különbséget, és nem erejét követi, hogy szívének ösztönös vágyai szerint cselekedjék. Az Ószövetség gyakran dicséri a mértékletességet: »Ne járj bűnös vágyaid után, és tartóztasd magad gyönyörűségeidtől« (Sir 18,30). Az Újszövetségben ezt az erényt »mértéktartás«-nak vagy »józanság«-nak nevezik. »Éljünk józanul, igazul és jámborul ebben a világban« (Tit 2,12). (KEK 1806 – 1809)

A négy sarkalatos erény rövid összefoglalását azért érdemes nem csupán átolvasni, hanem akár átelmélkedni, mert mindannyiunk számára feladat, hogy vállalt hivatásunkban, mindennapi, állapotbeli kötelezettségeinkben gyarló, bukdácsoló emberként is próbáljunk meg ezek alapján élni, tevékenykedni, így legyünk hasznára családjainknak, kisebb, nagyobb közösségeinknek. Ezek után annak a tudatosítása is fontos, hogy a politika is egy szakma, a jó politikus először is államférfi, így szakember, a rossz politikus pedig szakbarbár. Hajlamosak katolikusok, keresztények úgy állni ehhez a kérdéshez, hogy természetesen értenek hozzá, bátran hozhatnak morális és szakmai ítéletet is, mert az internet, a közösségi média és most már a mesterséges intelligencia alapján »mindent tudnak«.

Fogadjuk el azonban a tényt: a politikus is – mindannyiunkhoz hasonlóan – gyarló, bukdácsoló emberként igyekszik végezni a dolgát, tenni a jót, próbál a sarkalatos erények alapján élni, tevékenykedni, hasznára lenni családjainknak, kisebb, nagyobb közösségeinknek. És ez nem felmentés senki politikusnak, aki tudatosan és jól megfontoltan a keresztény értékrend ellen cselekszik, rosszat tesz, bűnt követ el. Méltó a maga büntetésére. Azonban egy helyi, országos vagy európai választás okán nem hozható helyes döntés egy-egy politikai közösség esetén néhány deviáns eset túlzott felnagyításának megítélésével! El kell tudni fogadni azt, hogy vannak hívő, vallásos emberek, közülünk valók, akik a politikát, a köz, a közösség szolgálatát hivatásuknak tartják. Természetesen ők jobban a közfigyelem előtt állnak, mint a hozzájuk képest »rejtőzködő« hivatásgyakorlók – festők, bádogosok, orvosok, gumijavítók, tanárok, szakácsok, óvónők és a sor a végtelenségig folytatható.

Akkor most végül is kire szavazzunk?

Mindezek alapján gyakran teszik fel ezt a kérdést katolikus, keresztény körökben: akkor most végül kire szavazzunk? Az előbbi oldalakon elég segítséget kaptunk ahhoz, hogy felelős döntést hozhassunk. Azonban egy dolgot még meg kell értenünk.

Aki egy kicsit is nyitott szemmel és füllel van jelen a saját katolikus, keresztény közösségében, egészen biztos, hogy – a korábban már bemutatott – kétféle véleménytípussal találkozik. Ha egészen pontosak szeretnénk lenni, vannak

Jogkövetők és a jogkövetelők

Mai világunkban ne csodálkozzunk azon sem, ha úgy érezzük, az előzőből van kevesebb egyházainkban. Ugyanis a jogok és kötelességek polgári jogi világát átszövő relativista szemlélet nyomán a személy jogai sajnos sok esetben egyházon belüli közösségi disputákon is előzik a kötelezettségeit. Mindez alapvetően a külső áltoleráns, liberális, relativista környezeti behatásból ered. Ezzel a világi szemlélettel ellentétben a katolikus egyház törvényei és tanításai esetében a kötelezettségek előzik a jogokat. Tehát nem a személy, nem az ő állapota, helyzete, adottsága határozza meg, hogy egyháza miről mit gondoljon, hanem egy kétezer éves lelki, szellemi, jogi keretrendszerben kell elhelyeznie magát. Ez pedig az élet kultúrája, az evangélium melletti kiállás, a halál kultúrájával szemben. A személynek a szabadsága ott van, hogy elfogadja ezt vagy sem. Ha nem, akkor meg kell keresnie azt a másik egyházat, ahol a polgári szabadságjogok alapján az ő személyes jogai és véleménye előzi kötelezettségeit.

Ma, amikor azt látjuk, hogy már európai szinten is alapdokumentációs szerződések jognivellációját is helyeslik egyes szereplők más szereplőknél magasabbra helyezett jogaikra hivatkozva, ne csodálkozzunk, hogy ez a fajta nivelláló magatartás beszivárog a szakrális terekbe, rendszerekbe, gondolkodásba.

Ha és amennyiben katolikus, jogkövető, azaz kötődésünk kötelezettségével élők vagyunk, akkor minden személyhez kötődő anomáliát, (párt)rendszerhibát hátrébb helyezve döntésünkben a helyes súlypontot annak megítélése nyomán kell elhelyezni, hogy az általunk támogatottat megvizsgálva azt látjuk, hogy az adott »politikai közösség kötelessége, hogy tisztelje és támogassa a családot«, azaz az életet, a jövőt. A család – gyermekek születése, nevelése – ugyanis az isteni teremtő szándék folytatólagosságának egyetlen, méltó helye. Ez jelenti azt, hogy békében élünk a Teremtő Istennel, szándékaival. Ezért tette meg ezt a választóvonalnak nagyon helyesen Szent II. János Pál pápa. Ez a politikában az idő KHAIROSZ típusú szemlélete, mely alapvetően túlmutat önmagán. Ez áll szemben a KRONOSZ típusú időszemlélettel, mely a személy szabadságjogainak előtérbe helyezésével a születés és halál közti idő »felzabálását«, önző megélését hirdeti az LMBTQ jogok, a woke ideológiák túlzott hangsúlyozásával, kiszolgálásával, a jogok kötelezettségek elé helyezésével. Ez utóbbi a halál kultúrájaként a Teremtő Isten szándékának befejezését jelenti, nem csupán egyének, közösségek összeomlásához, hanem teljes társadalmi anarchiához, a szemünk láttára zajló háborúkhoz is vezet, bármilyen szép csomagolópapírban is árulja ezeket a sátáni lélek.

A javaslat: üljetek körbe és beszélgessetek

Fontos döntések előtt állunk egy-egy választás kapcsán. Fontosabb, mint gondolnánk. Azonban nem elegendő a ránk telepedő digitális diktatúra csatornáin keresztül információkkal túltölteni magunkat, nem elegendő érzelmeink alapján irányba állni. Észre kell vennünk, hogy egyre kevesebb a tiszta szó, a letisztult gondolat.

Fogadjuk meg a tanácsot az első pápától, Szent Pétertől: »Legyetek józanok, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körbejár, keresve, kit nyeljen el!« (Pét. 5.)

Azt javaslom katolikus keresztény közösségeknek, hogy miközben az ordító oroszlán körbejár közöttünk, álljanak meg, üljenek le, a Szentlélek erejével zárják ki a gonoszt és csendesedjenek el. Az írásban szereplő dokumentumok vagy azok, a keresztény ember közéleti szerepvállalásaira vonatkozó részeinek elolvasása, átelmélkedése után, a Lélek lehívásával őszintén beszéljék át a magukra valamit adó közösségek politikai kötelezettségeiket a hit és tanítás fényénél. Ha így tesznek, egészen biztosan jól fognak dönteni. Az élet, a békesség, a jövő pártján.

Kétszer volt lehetőségem találkozni személyesen XVI. Benedek pápával. Ez a kedvenc képem. Az előírásokkal ellentétben valamiért nem térdeltem le előtte, nem hajoltam le megcsókolni halászgyűrűjét, hanem a szemébe néztem és megköszöntem szolgálatát. Megfogta – a protokolltól teljesen szokatlan módon – mind a két kezemet. Ez a néhány pillanat, amikor szeretettel egymás szemébe néztünk, amikor azt éreztem, csak rám figyel, eldöntötte szeretett egyházamhoz való végleges és elválaszthatatlan kötődésemet. Eldöntötte azt is, hogy hozzá képest szerény eszközeimmel bárhol leszek is, folytatni fogom azt a munkát, amit a krisztusi hit nyomán kialakuló mély tanítás szintézisével létrehozott a Katolikus Egyház Katekizmusának megírásával. Mert »senki sem maradhat tétlen!«

»Különösen is aggályosnak tartjuk a bioetikai és erkölcsi kérdések körül kialakult, a közösségünk megosztottságát figyelmen kívül hagyó konzultációt, mely teljes mértékben nélkülözte a biblikus-hitvallásos megközelítést. A közös teológiai diszkusszió helyett sokkal inkább az egyoldalú politikai aktivizmus került a megbeszélések középpontjába. Hisszük, hogy az egyház missziója az igazságosság melletti kiállást is magában foglalja, azonban meggyőződésünk, hogy ennek hiteles képviseletét keresztyén egyházak közösségeként csak úgy biztosíthatjuk, ha a kiindulópontunkat a Szentírás és az arról való teológiai párbeszéd jelenti. Csak úgy és addig maradunk Jézus Krisztus tanúi, amíg és amennyiben döntéseinket Krisztushoz kötötten, a Szentlélek megkülönböztető munkájába vetett hitben meggyökerezve, a Szentírás tanításával összhangban hozzuk meg.«

Részlet a tíz Kárpát-medencei református egyházkerület tiltakozó leveléből a Református Egyházak Világközösségénél annak ideológiai egyoldalúsága, az érdemi teológiai párbeszéd hiánya, a magyar reformátusokkal szembeni tiszteletlen és gúnyos hangnem miatt. – 2026. február 2.”

