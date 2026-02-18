Amikor 2016–2017-ben New Yorkban töltöttem kilenc hónapot, vasárnaponta volt alkalmam meghallgatni az ottani papok prédikációit. Számos templomot meglátogattam, sokfelé voltam misén, és három helyre mentem a legtöbbet: egy bronxi spanyol nyelvű misére, egy manhattani tridenti rítusúra, valamint a Szent Patrik-katedrálisba.

Mondhatom: az amerikai papok nem féltek politizálni. Az egyikük például szépen körbeírta, miért nem szabad Hillary Clintonra és miért kell Donald Trumpra szavazni.

Lehet, hogy utóbbi politikus sem mintakeresztény, sőt nem is keresztény, de tőle várhatja a keresztény ember, hogy az elképzeléseihez legalább közelebb álló politikát csinál.

Az elveknek következményeik vannak – szól egyik kedvenc amerikai filozófusom, Richard Weaver konzervatív alapmunkává avanzsáló kötetének címe (Ideas Have Consequences). Persze a kereszténység nem pusztán egy eszme, hanem kapcsolat az élő Istennel – ám azt ne felejtsük el, hogy Isten szolgált számunkra egy kinyilatkoztatással, felhatalmazott embereket, hogy képviseljék és magyarázzák azt, s így a legelejétől, az ősegyháztól kezdve van keresztény tanítás.

Tekintve pedig, hogy minden politika, amit politikává tesznek, vagy amiből közéleti konfliktus lesz, az egyház – vagy legalábbis a hagyományos keresztény tanítás – gyakran ott találja magát a politikai konfliktusok közepén. Elvégre a felvilágosodás is egy – Nyirkos Tamás professzor sommás megfogalmazása szerint – egyházellenes, tudomány-népszerűsítő program volt, azóta divat a hitet nem racionálisnak tekinteni és rázárni a templomajtót.