Ne csak a kirakat legyen rendben, a bolt is hátul – így lehet sikeres egy házasság

Már önmagában az is súlyos probléma, hogy nők versengenek egy férfiért. Ez a műsortematika – véleményem szerint – minden családpolitikai és demográfiai intézkedésnek, minden ilyen irányú igyekezetnek alávág. Semmilyen pozitív üzenete nincs annak, hogy egy közel hatvanéves, többször elvált közéleti szereplő „Nagy Ő”-ként tetszeleg a képernyőn. Ez csak tovább rontja a nézők és a társadalom mentális állapotát.

Önök mit terveznek erre az évre? Az említett szemléletformálást miként tudják közvetíteni?

Bedő Eszter: Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a munkánkból fakadóan sokat próbálunk a felsoroltakból megjeleníteni. Ennek egyik példája a Gránit Oroszlán Példakép Díj, ahol azokat a férfiakat díjazzuk, akik nemcsak a gyerekeknek, hanem valamennyi korosztálynak példát tudnak mutatni. Tehát azon kívül, hogy sikeresek a szakmájukban, sikeresek a családi életükben is. Náluk minden rendben van. Ahogy Imre szokta mondani,

nemcsak a kirakat van rendben, hanem a bolt hátul is.

Emellett a férjem rettentő sok olyan videót készít, melyekkel próbálunk a fiatalok felé is nyitni. A TikTokon is jelen vagyunk, mert hiszünk benne, hogy a rövid üzenetekkel át tudjuk az ifjabbakat is csábítani akár a YouTube-ra, ahol a hosszabb videókból megismerhetik azt az értékrendet, amit képviselünk. Mindezek mellett próbálunk olyan online képzéseket is összeállítani, amelyek segítenek a jelentkezőknek abban, hogy átgondolják az életüket.

Bedő Imre: A rengeteg online tartalom csupán apró „pixeleket” ad az embereknek – egy-egy képzés viszont valódi utat mutat, több lépésen keresztül segít eligazodni. Éppen ezért ezek a személyes, mélyebb folyamatok különösen értékesek: valódi kapaszkodót adnak.

Mi továbbra is azon dolgozunk, hogy ne csupán online segítséget nyújtsunk fiataloknak, pároknak, életkezdőknek, hanem hogy fejben is a helyükre kerüljenek a kulturális és értékalapú minták.

Vannak, akik ebben a közegben nőttek fel – nekik megerősítést adunk.

Mások esetében hiányt pótolunk, hogy ne csak egyféle hanggal találkozzanak,

hanem ezzel is, és tudjanak vele azonosulni.

A saját életemben is voltak mentorok, akiknek mondatait ma is magamban hordozom. Azt üzenem a középkorúaknak és az idősebbeknek: adjanak tanácsot a környezetükben élőknek, ha szükséges, mert a jövő a generációk kapcsolódásában rejlik.

Ma ez különösen nehéz, hiszen számos hatás távolítja el a fiatalokat az idősebbektől. Nem szabad azonban beletörődnünk abba, hogy rossz irányba mennek a dolgok.

Nem alkalmazkodni kell ehhez, hanem szeretettel újra kapcsolódni.

Ha mi, idősebbek jelen vagyunk, megszülethet a megerősödés, a remény, a tudás és a bizalom. Ezekből pedig hosszú házasságok, erős közösségek és kiegyensúlyozott, rendezett idők születhetnek.

