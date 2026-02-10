Elstartolt a Házasság Hete: ezúttal politikusok vallottak arról, mi a jó házasság titka

A házasság Isten csodálatos ajándéka – elkezdődött a Házasság hete
Már-már történelmi pillanatnak lehettek részesei azok, akik részt vettek a KINCS házasság hete alkalmából szervezett konferenciáján. Hiszen Fazekas Csilla, Koncz Zsófia, Steiner Attila és Zsigó Róbert házastársaikkal közösen árulták el, miként lehet a magán- és a közéletet összeegyeztetni.
A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) Házasság és közélet címmel szervezett konferenciát a házasság hete alkalmából.
Fűrész Tünde, a KINCS elnöke megköszönte a résztvevőknek, hogy elfogadták a meghívást, és betekintést engednek a magánéletükbe, a házasságukba. Elhangzott, hogy a házasság hetének idei mottója „a hűség szabadsága”. Arra is kitért, hogy egyre többen vannak olyanok, akik megpróbálják elhitetni, hogy a hűség nem érték, a digitális világban pedig degradálóan beszélnek a házasság intézményéről is. Közben magasztalják azt, aki elárulja a feleségét vagy elhagyja a családját.
Pedig a hűség felvértez minket a nehezebb időkben. Ragaszkodni valakihez nem szégyen, hanem érték, erő”.
Azt is megjegyezte, hogy épp ezért olyan politikusokat hívtak meg erre az eseményre, akik ki merik mondani, hogy az elköteleződés érték, és csak igazi elköteleződéssel lehet előrehaladni az úton.
„Mérések bizonyítják, hogy
Igaz ez a fiatalokra is. De azt is tudják, hogy a jó házasságért tenni kell, és ismerik azokat a tényezőket, melyek egy jó házassághoz szükségesek” – sorolta.
A KINCS elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyarok háromnegyede egyetért azzal, hogy a házasság érzelmi biztonságot és boldogságérzetet nyújt. A kutatások is bizonyítják, hogy a házasok a legboldogabbak. Fűrész Tünde emlékeztetett, hogy intézetük névadója, Kopp Mária pszichológus már évtizedekkel korábban rámutatott arra is, hogy
a jó házasság egészségvédő hatású. Különösen igaz ez a férfiakra.
Végül kitért arra is, hogy idehaza mennyivel jobbak a trendek, mint Európában: harmadával többen kötnek házasságot, és egyre több gyermek születik házasságban. Közben a válások száma hatévtizedes mélyponton van.
Fűrész Tünde ezután átadta a szót Koncz Zsófiának, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárának, aki elmondta, izgatottan várja a beszélgetést, mert még ilyen konferenciát korábban sehol sem szerveztek. A családokért felelős államtitkár emlékeztetett, hogy vasárnap ünnepeltük a házasság világnapját, és mint feleség bátran kijelenti, hogy házasságban élni jó, és a gyerekeknek is jó, ha úgy nőnek fel, hogy az édesanyjuk és az édesapjuk házas.
Az államtitkár kiemelte, hogy Magyarország Alaptörvénye is védi a házasság intézményét, és értékként tekint a családra mint a társadalom alapegységére. Érdekességként elhangzott, hogy a Covid csúcspontján mintegy 72 ezer házasságot kötöttek, amely jócskán megelőzte a korábbi évek számait.
„S bár a családokra, családalapításra is hatással van a háború, idehaza azt látjuk, hogy az elmúlt év utolsó négy hónapjában folyamatosan nőtt a házasságkötések száma, közben elindult Európa legnagyobb adócsökkentési programja is, sőt, a fix 3 százalékos otthonteremtési hitel is kedvezően hathat a fiatalok családalapítási kedvére” .
Koncz Zsófia beszélt arról is, hogy 2010 után családbarát fordulat következett be Magyarországon, ahol a család és a házasség érték lett, akárcsak a munka. Európa legnagyobb adócsökkentési programjának köszönhetően pedig havonta több mint 100 ezer forint marad pluszban a családoknál. Ez a fajta értékközpontúság, illetve családpolitika pedig nemcsak Európában, hanem még az Egyesület Államokban is példaértékűnek számít – ismertette.
A köszöntők után kezdetét vette a kerekasztal-beszélgetés, melynek résztvevői arra igyekeztek választ adni, hogy miként lehet megtalálni az egyensúlyt a közéleti szerepvállalás és a magánélet között. Miként lehet felelősségteljes hivatások mellett jól működtetni egy házasságot?
Koncz Zsófia – aki idén újrázik a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 06. számú választókerület képviselői székéért – arra a kérdésre, hogy mit jelent számára a házasság, azt felelte, hogy jelenleg olyan élethelyzetben vannak, hogy sokat kell utazniuk, sok energiát igényel náluk a logisztika. Férje, Ádám nagyon jó apa, rengeteget segít az egy- és hároméves kisfiúk mellett. Leszögezte,
a mindennapokat nem tudná így vinni, ha nem lenne mellette a férje.
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a szülei mindig is példaként szolgáltak neki, kéz a kézben mentek a rendezvényekre, a hétköznapokban támogatták egymást. Elárulta, hogy férjével Szerencsen ugyanabba az általános iskolába és gimnáziumba jártak, egy régi barátság alakult át náluk idővel szerelemmé.
Férje, Varkoly Ádám, Szerencs alpolgármestere borászcsaládból származik, és hamar megtanulta, hogy mennyire fontos az emberekkel együtt élni. Elmondta, hogy a közélettel úgy tudják összeegyeztetni a házas életüket, hogy egy nagyon jó családban élnek, sokat segítenek a nagyszülők a gyerekek körül. Számára is példát képviseltek a szülei, akik az idén ünneplik majd a 40. házassági évfordulójukat.
Fazekas Csilla, Budavár alpolgármestere kiemelte, a házasság stabilitást és biztonságot jelent számára. „Mindenkinek legyen meg a saját útja, és támogassák ebben egymást” – vélekedett.
Férje, Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője, kissé viccesen megjegyezte, hogy mint mindig, most is 100 százalékban egyetért a feleségével. Ezután felidézte a kapcsolatuk kezdetét, és kiemelte, hogy abban fontos szerepet kapott az értékazonosság. Emlékezetes maradt számára, hogy felesége azután, hogy először járt a lakásán, kiemelte, mennyire szimpatikus volt neki az, hogy későbbi férje falán egy kereszt lógott.
Valamivel később a két fiatal házaspár egyetértett abban, hogy a mindennapokban a humor az, ami képes átlendíteni őket a nehézségeken, valamint a fontos teendők között is igyekeznek egymással minőségi időt tölteni.
De az is fontos, hogy szívből tudjanak örülni egymás sikereinek.
Mivel nemcsak Koncz Zsófia, hanem Fazekas Csilla is ringbe száll a tavaszi országgyűlési választáson, így felmerült a kérdés, hogy a kampány és az ezzel járó kihívások mekkora terhet tesznek a házasságokra. Varkoly Ádám erre úgy reagált, hogy mióta a felesége képviselő, szinte mindennap kampány van náluk. Úgy látja, hogy a gyerekek miatt a következő napok, hetek nehezebbek lesznek minden korábbi kihívásnál, de kitartanak egymás mellett.
Ondré Péter, Fazekas Csilla házastársa arra is rámutatott, hogy egy kampányban lehet olyan értékeket is közvetíteni, mint a jó házasság. Mint mondta, így még inkább „bizonyítani lehet az igazunkat”.
Felesége, Budavár alpolgármestere azzal zárta a gondolatmenetet, hogy megválasztása óta ezekre az idpszakokra nem kampányként, hanem munkaként tekint, amit a közösségért végez. „Bízom abban, hogy egymást erősítve ezen is túljutunk” – tekintett előre Fazekas Csilla.
A kerekasztal-beszélgetés második részében Zsigó Róbert, a KIM miniszterhelyettese és felesége, Zsigóné Rózsa, valamint Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár és hitvese, Steiner-Isky Annamária vallottak arról, hogy mi a jó házasság titka, miként tudják egymást támogatni az olyan kiélezett helyzetekben, mint a mostani kampányidőszak.
Steiner-Isky Annamária – aki a Női Digitális Polgári Kör társalapítója – szerint a házasság ügye stratégiai fontosságú. A jelenlévőknek elárulta, hogy férjével szilveszterkor ünnepelték, hogy 20 évvel ezelőtt elcsattant köztük az első csók.
A házasság egy szövet, egy szövetség, és fontos, hogy a humor ennek minden rétegében legyen jelen”
– szögezte le. Majd hozzáfűzte, hogy lényeges az is, hogy ne feszegessük egymás határait.
Zsigó Róberték idén ünneplik majd a 36. házassági évfordulójukat. Felesége, Rózsa saját bevallása szerint is hátországot teremt férjének, mivel immár 29 éve ápolja két mozgássérült gyermeküket. „Robi nélkül nem menne ez, számíthatunk egymásra, bármi gondom van, ő tanácsot ad, számíthatok rá” – jegyezte meg meghatottan.
Zsigó Róbert azzal vette át a szót, hogy sose gondolta volna, hogy bárkit érdekel, kinek milyen a házassága. „Ez egy szeretetközösség, ahol bizalom van, van kire számítani. (...) A kampányban, amikor minden besűrűsödik, mindenki rosszat akar mondani a kihívójáról, szükség van egy helyre, ahol fel lehet töltődni.
Család nélkül nem lehet ezt csinálni
– hangoztattja a miniszterhelyettes.
Steiner Attila, – aki tavasszal Magyar Péterrrel mérkőzik meg a Budapest 03. számú választókerületben – kijelentette, hogy óriási támaszt jelent neki a házasság. Feleségével sok szituációt átéltek már, de mindig vannak újak. „Nagyfokú rugalmasságra van szükség, de nálunk ez az új kihívás családi projektté vált, mivel a kampányrendezvényeken a gyerekek is jelen vannak” – árulta el.
Steiner-Isky Annamária „családi vállalkozásoknál” maradva arról is beszélt, hogy a „Ki az a Steiner Attila?” plakátra, melyek ellepték a Hegyvidéket, sok helyen dehonesztáló feliratok is kerültek, a jó feleség és jó após pedig akrilfestékkel lefújta ezeket, hogy a gyerekeik véletlenül se találkozzanak ezekkel.
A beszélgetés végén a két államtitkár a választás szlogenjét rávetítette a saját házasságára: kiderült, hogy Zsigó Róbertnek a felesége, Rózsika jelenti a biztos választást, míg Steiner Attilának ez a családot, a kiszámíthatóságot, a perspektívát és a prosperitást jelenti.
Nyitókép: KINCS Facebook-oldala
