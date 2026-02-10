Elstartolt a Házasság Hete: ezúttal politikusok vallottak arról, mi a jó házasság titka

A humor a házasság minden rétegében jelen kell legyen

A kerekasztal-beszélgetés második részében Zsigó Róbert, a KIM miniszterhelyettese és felesége, Zsigóné Rózsa, valamint Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár és hitvese, Steiner-Isky Annamária vallottak arról, hogy mi a jó házasság titka, miként tudják egymást támogatni az olyan kiélezett helyzetekben, mint a mostani kampányidőszak.

Steiner-Isky Annamária – aki a Női Digitális Polgári Kör társalapítója – szerint a házasság ügye stratégiai fontosságú. A jelenlévőknek elárulta, hogy férjével szilveszterkor ünnepelték, hogy 20 évvel ezelőtt elcsattant köztük az első csók.

A házasság egy szövet, egy szövetség, és fontos, hogy a humor ennek minden rétegében legyen jelen”

– szögezte le. Majd hozzáfűzte, hogy lényeges az is, hogy ne feszegessük egymás határait.

Zsigó Róberték idén ünneplik majd a 36. házassági évfordulójukat. Felesége, Rózsa saját bevallása szerint is hátországot teremt férjének, mivel immár 29 éve ápolja két mozgássérült gyermeküket. „Robi nélkül nem menne ez, számíthatunk egymásra, bármi gondom van, ő tanácsot ad, számíthatok rá” – jegyezte meg meghatottan.

Zsigó Róbert azzal vette át a szót, hogy sose gondolta volna, hogy bárkit érdekel, kinek milyen a házassága. „Ez egy szeretetközösség, ahol bizalom van, van kire számítani. (...) A kampányban, amikor minden besűrűsödik, mindenki rosszat akar mondani a kihívójáról, szükség van egy helyre, ahol fel lehet töltődni.

Család nélkül nem lehet ezt csinálni

– hangoztattja a miniszterhelyettes.

Fotó: KINCS Facebook-oldala

Steiner Attila, – aki tavasszal Magyar Péterrrel mérkőzik meg a Budapest 03. számú választókerületben – kijelentette, hogy óriási támaszt jelent neki a házasság. Feleségével sok szituációt átéltek már, de mindig vannak újak. „Nagyfokú rugalmasságra van szükség, de nálunk ez az új kihívás családi projektté vált, mivel a kampányrendezvényeken a gyerekek is jelen vannak” – árulta el.

Steiner-Isky Annamária „családi vállalkozásoknál” maradva arról is beszélt, hogy a „Ki az a Steiner Attila?” plakátra, melyek ellepték a Hegyvidéket, sok helyen dehonesztáló feliratok is kerültek, a jó feleség és jó após pedig akrilfestékkel lefújta ezeket, hogy a gyerekeik véletlenül se találkozzanak ezekkel.

A beszélgetés végén a két államtitkár a választás szlogenjét rávetítette a saját házasságára: kiderült, hogy Zsigó Róbertnek a felesége, Rózsika jelenti a biztos választást, míg Steiner Attilának ez a családot, a kiszámíthatóságot, a perspektívát és a prosperitást jelenti.

Nyitókép: KINCS Facebook-oldala