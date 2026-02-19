Borul a balos narratíva a kulcsmutatóban: Magyarország szélsebesen halad, előzzük az uniós átlagot

Február van, a 2026-os esztendő talán egyik legfontosabb hónapja a magyar családok számára, hiszen a „nagy kifizetések” időszaka ez. Mégis, a napi politikai csaták zajában hajlamosak vagyunk szem elől téveszteni azt a gigantikus társadalmi mozgást, amely az elmúlt tizenhat évben ment végbe Magyarországon. A Kontextus Cash Talk legutóbbi adásában Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó és Palóc André olyan adatsorokat ismertetett, amelyek végérvényesen leszámolnak az évtizedes ellenzéki toposzokkal.

A beszélgetés kiindulópontja egy olyan statisztikai tény volt, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni: 2010 óta összesen közel 1,3 millió honfitársunk emelkedett ki a szegénységből. Ha valaki emlékszik még a 2010-es állapotokra – a devizahitelek fojtogató szorítására és a tömeges munkanélküliségre –, az tudja, hogy akkoriban a magyar társadalom egyharmada élt a szegénység kockázatával fenyegetve. Mára ez az arány 20 százalék alá csökkent, ami azt jelenti, hogy Magyarország ezen a téren már jobban teljesít, mint az Európai Unió átlaga.