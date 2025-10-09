A miniszter közölte: ennyi édesanya élhet az adómentességgel

Történelmi lépés a magyar családok életében

A háromgyermekes édesanyák szja-mentessége, vagyis hogy október elsejétől soha többé nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, történelmi és egyedülálló lépés a magyar családok életében – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden az M1 Ma reggel című műsorában.

Koncz Zsófia felidézte, hogy a négy- vagy többgyermekes édesanyák számára már 2020-ban bevezették ezt a támogatást; az szja-mentesség ebben a körben 60 ezer, a háromgyermekesek esetében pedig mintegy 250 ezer anyát érint.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az adómentességet kétféleképpen lehet igényelni: