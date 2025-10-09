Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
család édesanya személyijövedelemadó adómentességi Koncz Zsófia Gulyás Gergely gyermek nyilatkozat

A miniszter közölte: ennyi édesanya élhet az adómentességgel

2025. október 09. 14:19

Gulyás Gergely a kormányinfón is hangsúlyozta, a mentességet igényelni kell. Munkavállalók esetében a munkáltatón keresztül, önfoglalkoztatók esetén egy nyomtatvány kitöltésével.

2025. október 09. 14:19
null

Kétszázötvenezer háromgyermekes anya vált jogosulttá a személyijövedelemadó-mentességre – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a kormányülésen Hankó Balázs családügyi miniszter minőségében a háromgyermekes anyák szja-mentessége kapcsán adott beszámolót.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy 

a mentességet igényelni kell, munkavállalók esetében a munkáltatón keresztül, önfoglalkoztatók esetén egy nyomtatvány kitöltésével.

Fontos lépés a családpolitikában az, hogy a családi adókedvezmény mértékének növelésével egyidejűleg október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák, január 1-jétől pedig felmenő rendszerben a kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet fognak élvezni – jegyezte meg a tárcavezető.

Ezt is ajánljuk a témában

Történelmi lépés a magyar családok életében

A háromgyermekes édesanyák szja-mentessége, vagyis hogy október elsejétől soha többé nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, történelmi és egyedülálló lépés a magyar családok életében – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden az M1 Ma reggel című műsorában.

Koncz Zsófia felidézte, hogy a négy- vagy többgyermekes édesanyák számára már 2020-ban bevezették ezt a támogatást; az szja-mentesség ebben a körben 60 ezer, a háromgyermekesek esetében pedig mintegy 250 ezer anyát érint.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az adómentességet kétféleképpen lehet igényelni: 

  • ahhoz, hogy már az októberi fizetésben megjelenjen, érdemes még október elején módosítani az adóelőleg-nyilatkozatot a munkáltatónál vagy a NAV honlapján.
  • A másik lehetőség, hogy májusban az adóbevallásban érvényesítik az adómentességet.

Kiemelte: 36 ezren már az első napokban módosították az adóelőleg-nyilatkozatukat, így átlagkereset esetén havonta plusz 109 ezer forint marad a számlájukon.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Balázs Attila

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!