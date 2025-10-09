A miniszter közölte: ennyi édesanya élhet az adómentességgel

Ez történt a Kormányinfón – Gulyás Gergely a Mandinernek: Aki ilyeneket talál ki, mint amilyeneket a Tisza Párt, az nem normális! (VIDEÓ)
Mára teljesen egyértelmű, hogy Brüsszel pórázon tartja Magyar Pétert – mondta Gulyás Gergely.
Gulyás Gergely a kormányinfón is hangsúlyozta, a mentességet igényelni kell. Munkavállalók esetében a munkáltatón keresztül, önfoglalkoztatók esetén egy nyomtatvány kitöltésével.
Kétszázötvenezer háromgyermekes anya vált jogosulttá a személyijövedelemadó-mentességre – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.
Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a kormányülésen Hankó Balázs családügyi miniszter minőségében a háromgyermekes anyák szja-mentessége kapcsán adott beszámolót.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy
a mentességet igényelni kell, munkavállalók esetében a munkáltatón keresztül, önfoglalkoztatók esetén egy nyomtatvány kitöltésével.
Fontos lépés a családpolitikában az, hogy a családi adókedvezmény mértékének növelésével egyidejűleg október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák, január 1-jétől pedig felmenő rendszerben a kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet fognak élvezni – jegyezte meg a tárcavezető.
A háromgyermekes édesanyák szja-mentessége, vagyis hogy október elsejétől soha többé nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, történelmi és egyedülálló lépés a magyar családok életében – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden az M1 Ma reggel című műsorában.
Koncz Zsófia felidézte, hogy a négy- vagy többgyermekes édesanyák számára már 2020-ban bevezették ezt a támogatást; az szja-mentesség ebben a körben 60 ezer, a háromgyermekesek esetében pedig mintegy 250 ezer anyát érint.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az adómentességet kétféleképpen lehet igényelni:
Kiemelte: 36 ezren már az első napokban módosították az adóelőleg-nyilatkozatukat, így átlagkereset esetén havonta plusz 109 ezer forint marad a számlájukon.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Balázs Attila
Nem egyszeri kedvezményről van szó, hanem valódi fordulatról.