család tisza - csomag koncz zsófia adócsökkentés adócsökkenés államtitkár

Nemet mondanak a Tisza-csomagra: soha nem látott összeg kerül a kormány világszinten is egyedülálló programjába

2025. december 30. 10:51

A családokért felelős államtitkár szerint nem a Tisza-csomagban kiszivárgott adóemelésekre, hanem további családi adócsökkentésre van szükség.

2025. december 30. 10:51
A kormány napjainkban összesen ötször annyit költ a családokra, mint amennyit 2010-ben – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Koncz Zsófia azzal kapcsolatban, hogy az Orbán-kormány Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját hajtja végre.

A családokért felelős államtitkár közölte, 

csak Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának keretében a következő négy évben 4000 milliárd forintot fordít a kormány a magyar családokra.

„Ettől függetlenül 

a 2026-os költségvetésben soha nem látott összeget, 4800 milliárd forintot fordítunk családtámogatásokra, ami a GDP 5 százaléka” 

– hangsúlyozta az államtitkár.

Koncz Zsófia rámutatott, a kormány már több mint harmincféle intézkedéssel könnyít a gyermeket nevelő vagy tervező párok életén, idén pedig meghirdették Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját.

„Magyarországon családbarát adóforradalom zajlik, ennek köszönhetően 2026-tól félmillió, 2029-től pedig egymillió anya lesz szja-mentes Magyarországon – ez a világon egyedülálló” – hangsúlyozta ki az államtitkár.

„2026 januártól indul a kétgyermekes anyák szja-mentessége – jövőre először a 40 év alattiak számára vezetjük be az szja-mentességet, ami 120 ezer anyát érint, négy év alatt pedig fokozatosan eljutunk oda, hogy minden kétgyermekes édesanya szja-mentessé válik. Sőt, 2026-ban a 30 év alatti édesanyák szja-mentességét is tovább szélesítjük, kiterjesztjük a teljes jövedelemre. Szintén január 1-jétől újabb 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény, ezzel fél év alatt két lépésben megduplázzuk azt”

– emelte ki.

Az államtitkár emlékeztetett, az Otthon start kombinálható a már meglévő otthonteremtési támogatásokkal, így a csok bármelyik formájával.

Míg 2010-ben mindössze 32 516 bölcsődei férőhely volt, most több mint hetvenezer. Jelenleg közel 1260 településen érhető el a bölcsődei ellátás valamely formája és már több mint kilencszáz olyan település van, ahol 2010-ben még nem volt bölcsőde. Komoly anyagi segítség a bölcsődés gyermeket nevelő családoknak a bölcsődei térítési díj támogatás, amely akár havonta ötvenezer forint támogatást, míg az egyszülős családoknak 65 ezer forintot is jelenthet. Ennek érdekében a kormány a 2024 szeptemberében 6,6 milliárd forint keretösszegű, uniós és hazai forrásból indított programot további 6,65 milliárd forint hazai költségvetési forrással egészítette ki, a támogatást pedig 2026. június 30-ig meghosszabbította – foglalta össze a lap.

Koncz Zsófia a Magyar Nemzetnek hangsúlyozta,

a kormány szerint nem a Tisza-csomagban kiszivárgott adóemelésekre, hanem további családi adócsökkentésre van szükség.

A lap emlékeztetett, a gyermekes családokat alapjaiban rázná meg a Tisza-csomag: a kiszivárgott tervek szerint fel akarják számolni a családi adórendszert, el akarják törölni az alacsony adókulcsot, visszavágni a családi adókedvezményeket, meg akarják szüntetni a gyedet és még az ingyenes gyermekorvosi ellátást is el akarják venni.

„Mi a baloldallal ellentétben abban hiszünk, hogy minél több pénzt hagyjunk a családoknál, majd ők eldöntik, mire költsék azt a pénzt, amiért becsülettel megdolgoztak. A magyar emberek pénzét mi nem a háború finanszírozására, nem Ukrajnára és nem a migrációs paktumra akarjuk költeni, hanem a magyar családokra” – szögezte le az államtitkár.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

 

rasputin
2025. december 30. 11:14
A jelenlegi kormány és tagjai kezdjék el olvasgatni ezt: Megjelent a Tanács(költségvetési) 2025. decemberi hároméves kitekintése.
