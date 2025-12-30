Nemet mondanak a Tisza-csomagra: soha nem látott összeg kerül a kormány világszinten is egyedülálló programjába

a 2026-os költségvetésben soha nem látott összeget, 4800 milliárd forintot fordítunk családtámogatásokra, ami a GDP 5 százaléka”

– hangsúlyozta az államtitkár.

Koncz Zsófia rámutatott, a kormány már több mint harmincféle intézkedéssel könnyít a gyermeket nevelő vagy tervező párok életén, idén pedig meghirdették Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját.

„Magyarországon családbarát adóforradalom zajlik, ennek köszönhetően 2026-tól félmillió, 2029-től pedig egymillió anya lesz szja-mentes Magyarországon – ez a világon egyedülálló” – hangsúlyozta ki az államtitkár.

„2026 januártól indul a kétgyermekes anyák szja-mentessége – jövőre először a 40 év alattiak számára vezetjük be az szja-mentességet, ami 120 ezer anyát érint, négy év alatt pedig fokozatosan eljutunk oda, hogy minden kétgyermekes édesanya szja-mentessé válik. Sőt, 2026-ban a 30 év alatti édesanyák szja-mentességét is tovább szélesítjük, kiterjesztjük a teljes jövedelemre. Szintén január 1-jétől újabb 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény, ezzel fél év alatt két lépésben megduplázzuk azt”