Kőkemény üzenet: ki kell állnia a magyaroknak a Brüsszel-Ukrajna-Tisza-paktum ellen! (VIDEÓ)

Brüsszel arra kéri Orbánt, hagyja figyelmen kívül Ukrajna zsarolását: kőkemény választ küldött a magyar miniszterelnök
Orbán Viktor fölhívta a figyelmet a helyzet abszurditására.
„Magyarország elképesztő zsarolás, nyomásgyakorlás és fenyegetések célpontjává vált” – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
Ki kell állnia a magyaroknak a „Brüsszel-Ukrajna-Tisza-paktum” ellen! – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden a Facebook-oldalára feltöltött videójában.
Hidvéghi Balázs a videóban hangsúlyozta: az elmúlt napok híreit látva ma már mindenki számára világos, hogy
Magyarország elképesztő zsarolás, nyomásgyakorlás és fenyegetések célpontjává vált”.
„Brüsszel szeme láttára az ukránok elzárták, majd megtámadták a Barátság kőolajvezetéket és közben még katonailag is fenyegetik hazánkat” – sorolta.
Hozzátette: most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni, a magyaroknak ki kell állnia „a Brüsszel-Ukrajna-Tisza-paktum ellen”, ezért azt kéri, mindenki csatlakozzon a nemzeti petícióhoz.
„Eljött az idő, hogy nagyon sok magyar ember együtt, egyértelműen kimondja: mi nem akarunk ebben a háborúban részt venni, mi nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénzéből háborúzzanak és mi nem akarjuk, hogy a háborúpártiak kedvéért veszélybe sodorják az energiaellátásunkat, az üzemanyag-ellátásunkat és a többszörösét fizessük a rezsiért” – jelentette ki.
A politikus hozzátette: a magyar emberek pontosan látják, mi zajlik.
– sorolta.
Kiemelte: „a Tisza gátlástalanul összejátszik az ukránokkal és a brüsszeli elittel”. „Ma a kőolajvezeték ügyében játszanak össze, de holnap ugyanígy összejátszanának a háborús döntésekben, a pénzbehajtásban is. Nem lehet csendben maradni” – mondta a parlamenti államtitkár.
