Kőkemény üzenet: ki kell állnia a magyaroknak a Brüsszel-Ukrajna-Tisza-paktum ellen! (VIDEÓ)

Hozzátette: most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni, a magyaroknak ki kell állnia „a Brüsszel-Ukrajna-Tisza-paktum ellen”, ezért azt kéri, mindenki csatlakozzon a nemzeti petícióhoz.

„Eljött az idő, hogy nagyon sok magyar ember együtt, egyértelműen kimondja: mi nem akarunk ebben a háborúban részt venni, mi nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénzéből háborúzzanak és mi nem akarjuk, hogy a háborúpártiak kedvéért veszélybe sodorják az energiaellátásunkat, az üzemanyag-ellátásunkat és a többszörösét fizessük a rezsiért” – jelentette ki.

A politikus hozzátette: a magyar emberek pontosan látják, mi zajlik.

Brüsszel, Ukrajna és a Tisza ugyanazt akarja: eltakarítani a békepárti nemzeti kormányt, hogy egy bábkormány lépjen a helyére, egy olyan kormány, amely kész a háborút és Ukrajnát támogatni, bármi áron, bármibe is kerüljön ez a magyar embereknek”

– sorolta.