02. 24.
kedd
02. 24.
kedd
brüsszeliták hidvéghi balázs nemzeti petíció magyarország államtitkár ukrajna

Kőkemény üzenet: ki kell állnia a magyaroknak a Brüsszel-Ukrajna-Tisza-paktum ellen! (VIDEÓ)

2026. február 24. 16:50

„Magyarország elképesztő zsarolás, nyomásgyakorlás és fenyegetések célpontjává vált” – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

2026. február 24. 16:50
null

Ki kell állnia a magyaroknak a „Brüsszel-Ukrajna-Tisza-paktum” ellen! – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Hidvéghi Balázs a videóban hangsúlyozta: az elmúlt napok híreit látva ma már mindenki számára világos, hogy 

Magyarország elképesztő zsarolás, nyomásgyakorlás és fenyegetések célpontjává vált”.

„Brüsszel szeme láttára az ukránok elzárták, majd megtámadták a Barátság kőolajvezetéket és közben még katonailag is fenyegetik hazánkat” – sorolta.

Hozzátette: most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni, a magyaroknak ki kell állnia „a Brüsszel-Ukrajna-Tisza-paktum ellen”, ezért azt kéri, mindenki csatlakozzon a nemzeti petícióhoz.

„Eljött az idő, hogy nagyon sok magyar ember együtt, egyértelműen kimondja: mi nem akarunk ebben a háborúban részt venni, mi nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénzéből háborúzzanak és mi nem akarjuk, hogy a háborúpártiak kedvéért veszélybe sodorják az energiaellátásunkat, az üzemanyag-ellátásunkat és a többszörösét fizessük a rezsiért” – jelentette ki.

A politikus hozzátette: a magyar emberek pontosan látják, mi zajlik. 

Brüsszel, Ukrajna és a Tisza ugyanazt akarja: eltakarítani a békepárti nemzeti kormányt, hogy egy bábkormány lépjen a helyére, egy olyan kormány, amely kész a háborút és Ukrajnát támogatni, bármi áron, bármibe is kerüljön ez a magyar embereknek”

 – sorolta.

Kiemelte: „a Tisza gátlástalanul összejátszik az ukránokkal és a brüsszeli elittel”. „Ma a kőolajvezeték ügyében játszanak össze, de holnap ugyanígy összejátszanának a háborús döntésekben, a pénzbehajtásban is. Nem lehet csendben maradni” – mondta a parlamenti államtitkár.

A vonatkozó megjegyzést alább tekintheti meg:

(MTI)

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Petros Karadjias / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

nyúlgerinc
2026. február 24. 18:20
Érdeklődni szeretnék, a fényképen láthatóak közül ki az a bal szélen fekete tornadresszben álló zsidó figura?
csulak
2026. február 24. 17:29
Orban es Fico kerje Trump es Elon Musk segitseget az ukran tamadas miatt, kerjek ,hogy Elon zarja le a Starlink szolgaltatast orkrajnanak addig amig a Baratsag vezeteken ujra nem indul az olaj a 2 unios orszag fele !
k
2026. február 24. 17:08
Elképesztően aljas ez az ukrán-Brüsszel terrorista együttes, és szinte nehéz szavakat találni. A liberális ellenzék-ellenség biztos nem mond nemet erre a diktatúrára , mert hallgatásával is melléjük állt. A petíció beikszelt "nem"-einek visszaküldése illetve az áprilisban a FIDESZ-re leadott szavazat méltó válasz erre a Brüsszel-ukrán terrorra.
Interista
2026. február 24. 17:01
A szektás libsiket el kell távolítani mindenhonnan. Alapítsák meg a saját kis világukat a Marson. A Vörös bolygó pont illik is a fejük színéhez , amikor teli torokból követelőznek. Ezt a planétát, a Földet, hagyják el. Majd a normális emberek el lesznek itt békében, nyugalomban, bőségben. Megoldjuk. Nélkülük.
