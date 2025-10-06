Ezzel jár a háromgyermekes édesanyák SZJA-mentessége

Az adómentesség ugyanakkor a munka világában is izgalmas fordulatot hoz. Sok anyát, főleg a kisebb gyerekeket nevelőket a magas adóterhek tántorítottak el a munkába való visszatéréstől. Most azonban minden ledolgozott óra, minden megbízás vagy vállalkozói bevétel teljes egészében a családot gazdagítja. A közgazdászok ezt hívják kínálati ösztönzésnek. Ha a nettó jövedelem nő, jobban megéri dolgozni. S miközben a statisztikák talán száraz számokat mutatnak, a valóságban ez azt jelenheti, hogy egy szolnoki anyuka újra állást vállalhat, mert a bérének nagyobb része fordítható a gyerekeire.

A gazdaságpolitika azonban nem áll meg a jelen határainál. A kedvezmény hosszabb távon a népességfogyás lassításához is hozzájárulhat. A demográfusok jól tudják, hogy a gyermekvállalás egyik legfőbb akadálya sok esetben a pénzügyi bizonytalanság. Ha egy ország képes csökkenteni ezt a kockázatot, azzal támogatja a családalapítást. Sokan kérdezik, megengedheti-e magának az állam ezt a lépést. Ám én ezt a kérdést megfordítanám. Megengedhetjük magunknak, hogy hosszú távon csak nagyjából egy gyermek szülessen családonként, mint Máltán, Spanyolországban, Litvániában, vagy Olaszországban?

Ennyire alacsony termékenységi ráták esetén az egészségügyi- vagy a nyugdíjrendszer egyszerűen nem tartható fenn hosszú távon. Ahogyan egyébként a költségvetés sem. Magyarul igazából azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne emeljük a gyermekvállalás presztizsét.

Az adórendszer gyakran olyan, mint a gravitáció, mindenkit lefelé húz. De van, amikor egy jól irányzott könnyítés, hasonlóan egy láthatatlan kézhez, nemcsak a pénztárcát, hanem a jövőbe vetett reményt is megtámogatja. A háromgyermekes édesanyák SZJA-mentessége pontosan ezzel a hatással jár. Egyszerre gazdasági és emberi gesztus, amely következtében nemcsak több forint marad a családoknál, hanem több gyermeki kacaj is lesz az otthonokban.