ukrán dróntámadás Putyin Oroszország

Dróntámadás Putyin rezidenciája ellen: német szakértők gyorsan megbuktatták az oroszok történetét

2025. december 30. 17:31

Egyre több a kérdőjel a Valdaj térségében történt állítólagos dróntámadás körül. Német szakértők szerint Putyin rezidenciája elleni akcióról sem képi, sem technikai bizonyíték nem került elő, miközben a hivatalos orosz verzió több ponton is ellentmondásos.

2025. december 30. 17:31
null

Német elemzők és katonai szakértők szerint nem támasztják alá bizonyítékok azt az állítást, amely szerint Putyin magánrezidenciája ellen nagyszabású ukrán dróntámadás történt volna Valdajban. A Focus által összefoglalt elemzések szerint a történet számos ponton sántít, és egyre inkább egy tudatosan felépített narratívára emlékeztet.

A Kreml korábban azt állította, hogy Ukrajna összesen 91 drónt vetett be Putyin rezidenciája ellen, amit terrorcselekményként értékeltek. A probléma azonban az, hogy sem robbanásokról készült felvételek, sem roncsokról készült képek, sem helyi beszámolók nem támasztják alá az állítást. Az Institute for the Study of War elemzése szerint az orosz vezetés nem szolgált semmilyen bizonyítékkal. A jelentés megállapítása szerint:

A Kreml nem mutatott be bizonyítékot arra, hogy az ukrán fegyveres erők Putyin rezidenciáját vették volna célba.

A Focus beszámolója szerint még az orosz hatóságok kommunikációja sem egységes. Míg Szergej Lavrov 91 drónról beszélt, addig az orosz védelmi minisztérium és a novgorodi régió kormányzója ennél jóval kevesebb eszközt említett, és Putyin rezidenciáját egyáltalán nem hozta szóba.

Német szakértők szerint Putyin rezidenciája elleni dróntámadás története több ponton is sántít.
Német szakértők szerint Putyin rezidenciája elleni dróntámadás története több ponton is sántít.
Forrás: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Putyin története több ponton is ellentmondásos

A német lap által idézett Euan MacDonald BBC-riporter hét olyan körülményt sorolt fel, amelyek szerinte megkérdőjelezik az egész támadás hitelességét. Ezek között szerepel:

  • a drónok számáról szóló zűrzavar, 
  • a lakossági beszámolók hiánya, 
  • valamint az, hogy a térségben egyetlen fotó vagy videó sem készült az állítólagos támadásról.

MacDonald arra is felhívta a figyelmet, hogy Valdaj térsége GPS-szempontból erősen korlátozott zóna, miközben legalább tizenkét Pantsir–S1 légvédelmi rendszer védi a környéket. Szerinte egy ilyen támadás óriási erőforráspazarlás lenne, minimális sikereséllyel. A Focus megszólaltatta Gerhard Mangott Oroszország-szakértőt is, aki szerint nagyobb az esélye annak, hogy nem valódi támadás történt. Mangott így fogalmazott:

A Putyin egyik rezidenciája elleni, Oroszország által állított támadásra semmilyen bizonyítékot nem mutattak be. Elképzelhető, hogy megtörtént, ezt nem tudjuk. Valószínűbb azonban, hogy dezinformációs műveletről van szó.

 

A szakértő szerint a művelet célja lehetett az is, hogy az Egyesült Államokat befolyásolják, vagy ürügyet teremtsenek későbbi orosz csapásokhoz. Ugyanakkor Mangott arra is figyelmeztetett, hogy ez kockázatos stratégia:

Ha csak egy állított támadásról volt szó, az Putyinnak komolyan árthat. Hazugságon kaphatják.

A Focus által idézett ISW-elemzés szerint a történet akár a béketárgyalások megakasztását is szolgálhatja. A jelentés figyelmeztet:

A Kreml az állítólagos támadást felhasználhatja arra, hogy elutasítsa a közelmúltbeli egyeztetésekből fakadó békejavaslatokat.

Nico Lange katonai szakértő szintén élesen bírálta az orosz narratívát, amelyet a közösségi médiában „a moszkvai méregkonyha termékének” nevezett. A FOCUS összegzése szerint a Putyin rezidenciája elleni dróntámadás története egyelőre több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol.

Nyitókép: X / Euromaidan Press

Összesen 92 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
renoman
2025. december 30. 19:24
Bezzeg a Frankfurti repteret támadó drónok azok megkérdőjelezhetetlen igazságok.
Válasz erre
1
0
Lami66
2025. december 30. 19:23
Meglepődtem volna ha egy német "szakértő" nem arra a következtetésre jut, hogy az orosz hazudik és zselé ártatlan. Mellesleg ezt fél nap alatt megszakértették, de az északi áramlat ügyében három éve sötétben tapogatóznak. Azt miért nem szakértik meg ilyen lelkesedéssel?
Válasz erre
1
0
pandalala
2025. december 30. 19:16
" a lakossági beszámolók hiánya, " aha, és Peti valamint Panni sem látta jönni az erdőben ....
Válasz erre
3
0
ügyvéd
2025. december 30. 19:12
Ekkorát nem kamuznának az oroszok.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!