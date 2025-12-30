Kiakadtak az ukránok: újabb ellenséget találtak maguknak Zelenszkijék

Ukrajna szerint India indokolatlanul foglalt állást a Putyin elnöki rezidenciája elleni támadás ügyében, és ezzel Moszkva álláspontját erősítette. Kijev úgy látja, hogy az indiai miniszterelnök megszólalása egy olyan orosz narratívához járult hozzá, amelyet az ukrán fél teljes egészében visszautasít.

Az ügy azután került a nemzetközi figyelem középpontjába, hogy az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov bejelentette: Ukrajna 91 drónnal támadta meg Vlagyimir Putyin hivatalos rezidenciáját a Novgorodi területen, Moszkva és Szentpétervár között. Lavrov közlése szerint az orosz légvédelem valamennyi drónt lelőtte. Ukrajna a támadásról szóló orosz bejelentést azonnal visszautasította, és közölte, hogy ilyen akció nem történt.