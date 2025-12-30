Ft
ukrán támadás Putyin Narendra Modi Zelenszkij Ukrajna Trump

Kiakadtak az ukránok: újabb ellenséget találtak maguknak Zelenszkijék

2025. december 30. 16:13

Ukrajna élesen bírálta több ország vezetőjét, miután azok elítélték a Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciája elleni dróntámadást. A kijevi vezetés szerint India is egy olyan orosz közlésre reagált, amelynek valódiságát Ukrajna határozottan vitatja.

2025. december 30. 16:13
null

Ukrajna szerint India indokolatlanul foglalt állást a Putyin elnöki rezidenciája elleni támadás ügyében, és ezzel Moszkva álláspontját erősítette. Kijev úgy látja, hogy az indiai miniszterelnök megszólalása egy olyan orosz narratívához járult hozzá, amelyet az ukrán fél teljes egészében visszautasít.

Az ügy azután került a nemzetközi figyelem középpontjába, hogy az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov bejelentette: Ukrajna 91 drónnal támadta meg Vlagyimir Putyin hivatalos rezidenciáját a Novgorodi területen, Moszkva és Szentpétervár között. Lavrov közlése szerint az orosz légvédelem valamennyi drónt lelőtte. Ukrajna a támadásról szóló orosz bejelentést azonnal visszautasította, és közölte, hogy ilyen akció nem történt.

India megszólalása váltotta ki Kijev reakcióját

A támadásról szóló orosz bejelentés után több ország vezetője is reagált, köztük Narendra Modi indiai miniszterelnök. A Mandiner is megírta, hogy Modi az X-oldalán ítélte el a történteket, és a diplomáciai erőfeszítések folytatására szólított fel. Az indiai kormányfő így fogalmazott:

Mély aggodalommal töltenek el Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciájának célba vételéről szóló jelentések. A folyamatban lévő diplomáciai erőfeszítések jelentik a legjárhatóbb utat az ellenségeskedés megszüntetése és a béke elérése felé. Arra kérjük az összes érintettet, hogy továbbra is ezekre az erőfeszítésekre összpontosítsanak, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek alááshatják azokat.

Ezt is ajánljuk a témában

Ukrajna szerint azonban ezek a nyilatkozatok egy olyan támadásra reagáltak, amelynek megtörténtét Kijev határozottan tagadja . Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha szerint majdnem egy nap eltelt, de Oroszország továbbra sem szolgált hiteles bizonyítékokkal a támadás alátámasztására. 

Közlése szerint Ukrajnát csalódottsággal és aggodalommal tölti el, hogy indiai, pakisztáni és emírségekbeli részről is elítélő nyilatkozatok hangzottak el.

Az ügyben megszólalt az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij is, aki szerint Oroszország a támadásról szóló közlésekkel a béketárgyalások ellehetetlenítésére törekszik, különösen azután, hogy Floridában tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

