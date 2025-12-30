Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
takarékpénztár gelsenkirchen rablás németország

Filmbe illő rablás: több mint háromezer széfet törtek fel a bankrablók

2025. december 30. 17:18

Majdnem zavargás lett a vége egy bankrablásnak Gelsenkirchenben.

2025. december 30. 17:18
null

A nyomozók első becslése szerint mintegy 30 millió eurónyi érték tűnt el a nyugat-németországi Gelsenkirchenben működő Sparkasse takarékpénztár széfterméből, ahová előző nap ismeretlen elkövetők törtek be – közölték kedden biztonsági források.

A rendelkezésre álló információk szerint az elkövetők körülbelül 3200 széfet törhettek fel, a rablásban pedig több mint 2500 ügyfél lehet érintett.

A Sparkasse honlapján közétett információk szerint a trezorok több mint 95 százalékát feltörték, így az eset a német bűnügyi történelem egyik legnagyobb ilyen jellegű rablása lehet. A betörést hétfő hajnalban fedezték fel, miután az épületben megszólalt a tűzjelző rendszer. A tettesek egy parkolóházon keresztül jutottak be a takarékpénztár épületébe, útjuk több ajtón át egy archívumhelyiségbe vezetett, amelynek falát egy különleges fúróeszköz segítségével áttörve jutottak be a széfterembe.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A tetteseknek a rendőrség kiérkezése előtt sikerült elmenekülni a helyszínről, a teljes kár értéke a betörés napján még nem volt ismert. A betörés hírére kedden nagy tömeg gyűlt össze a Gelsenkirchen-Buer városrészben található bankfiók előtt. A hideg idő ellenére kora délelőttre mintegy 200 ügyfél gyűlt össze a takarékpénztár előtt információkat követelve. Többen megpróbáltak bejutni az előcsarnokba, miközben hangosan követelték a bejutást.

A feszültté vált helyzet miatt a rendőrség több járőrkocsival vonult ki és biztosította a bejáratot. A rendőrök többször felszólították a tömeget a távozásra, és hangosbemondón jelezték, hogy az ügyfelek a takarékpénztár honlapján található információk alapján tájékozódjanak. A pénzintézet a honlapján közzétett közleményében arra kérte az ügyfeleket, hogy ne keressék fel személyesen a fiókot. A Sparkasse közölte: jelenleg a biztosítóval egyeztetnek, és azon dolgoznak, hogy a kárrendezés „ügyfélbarát módon” történjen. A bank ígérete szerint minden érintett ügyfelet külön tájékoztatnak a további lépésekről.

(MTI)

Nyitókép forrása: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. december 30. 19:19
Ennyi széf nem csak rengeteg időt igényelt de nagy hangzavarral is járt. A németek lassan Afrika szintjére csúsznak...
Válasz erre
1
0
backsplash
2025. december 30. 18:25
Mekkora szívás lehet. Beviszed az értékeidet, mert nagyobb biztonságban érzed a banki trezorban, erre megpattannak vele.
Válasz erre
3
0
citromosParizer
2025. december 30. 17:58
az biztos, hogy nem Tiszások voltak, őket nem érdekli, ha az adataik, értékük más kezébe kerül :)
Válasz erre
5
0
zsugabubus-2
2025. december 30. 17:39
"Ó, ha ezt előre tudom, bérlek egy üres széfet, aztán – mert mértéktartó vagyok – bejelentem a pár tízezer Eurós kárigényemet. :) " Aztán a képedbe röhögnek és adnak ezer eurót. Egy átlagos széf esetében alapból 2-3000 euróig vállalnak felelősséget. Amit ugyan feltornázhatsz mondjuk 15 000 euróig (ez mondjuk ERSTE-s) de hát az se nagy puki. A Raiff-nál meg alap a 2 milla aztán havi 500Ft/millió biztosítás fejében elmehetsz 50 milláig. De nyugi, ha benyújtod a kárigényt, meg fogják kérdezni, hogy honnan-míbű' volt az 50 milla.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!