Tetőfokára hágott az őrület Németországban: már atomfegyverben gondolkodik a vezetőség

A CSU frakcióvezetője, Alexander Hoffmann szerint Németországnak Franciaországgal és Nagy-Britanniával közösen előre kell vinnie egy európai nukleáris védőernyő létrehozását, mert Oroszország gyakran él nukleáris fenyegetéssel, és ezért Európának a teljes védekezési képességet biztosítania kell – számolt be róla a Handelsblatt.

Meglátása szerint, a három nagy európai hatalomnak meg kell egyeznie, és Macron korábbi ajánlata alapot ad az együttműködéshez.

Mivel Trump elnöksége óta megkérdőjeleződött az amerikai nukleáris védelem megbízhatósága, Hoffmann szerint Európának saját nukleáris elrettentő rendszerben kell gondolkodnia – írta a német lap.