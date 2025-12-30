Tetőfokára hágott az őrület Németországban: már atomfegyverben gondolkodik a vezetőség

Végre kimondták a szörnyű igazságot Németországban: ha ez így megy tovább, veszélybe kerül az egész ország
Brandenburg tartomány miniszterelnöke kongatta meg a vészharangot.
Ehhez azonban három nagy európai hatalomnak kellene megegyeznie.
A CSU frakcióvezetője, Alexander Hoffmann szerint Németországnak Franciaországgal és Nagy-Britanniával közösen előre kell vinnie egy európai nukleáris védőernyő létrehozását, mert Oroszország gyakran él nukleáris fenyegetéssel, és ezért Európának a teljes védekezési képességet biztosítania kell – számolt be róla a Handelsblatt.
Meglátása szerint, a három nagy európai hatalomnak meg kell egyeznie, és Macron korábbi ajánlata alapot ad az együttműködéshez.
Mivel Trump elnöksége óta megkérdőjeleződött az amerikai nukleáris védelem megbízhatósága, Hoffmann szerint Európának saját nukleáris elrettentő rendszerben kell gondolkodnia – írta a német lap.
