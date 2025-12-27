Végre kimondták a szörnyű igazságot Németországban: ha ez így megy tovább, veszélybe kerül az egész ország

Woidke a helyes irányba tett lépésként értékelte, hogy az Európai Bizottság kedden engedélyezte az állami támogatások bővítését az energiaintenzív iparágakban. A már eddig is támogatott acél- és vegyipari vállalatok további állami forrásokhoz juthatnak, konkrétan a szén-dioxid-kibocsátási kereskedelem költségeinek közvetett enyhítésén keresztül.

Változást javasol a tartományi kormányfő

A tartományi kormányfő szerint a szövetségi kormány eddigi intézkedései – például az ipari áramár bevezetése és a hálózati díjak csökkentése – helyesek, de nem elegendők. Úgy vélte, versenyképes villamosenergia-árakra van szükség támogatások nélkül is.

Ennek érdekében a szélerőműveket csak ott kellene létesíteni, ahol az előállított áramot fel is lehet használni,

és biztosítani kellene a regionális áramfelhasználást. Brandenburg lakosai megérdemlik, hogy a megújuló energiák bővítéséből ők is profitáljanak – hangsúlyozta Woidke –, elsősorban alacsonyabb regionális áramárakon keresztül, a gazdaság és az ipar számára egyaránt. Meglátása szerint ez nemcsak Brandenburg, hanem Mecklenburg-Elő-Pomeránia, Schleswig-Holstein és Alsó-Szászország számára is előnyt jelentene.