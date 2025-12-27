Ft
Ft
4°C
-3°C
Ft
Ft
4°C
-3°C
12. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság Európa áram Németország energiaárak energia veszély Brandenburg Európai Bizottság Európai Unió

Végre kimondták a szörnyű igazságot Németországban: ha ez így megy tovább, veszélybe kerül az egész ország

2025. december 27. 15:44

Brandenburg tartomány miniszterelnöke kongatta meg a vészharangot.

2025. december 27. 15:44
Németország

Dietmar Woidke, Brandenburg tartomány miniszterelnöke az ipari villamosenergia-költségek érdemi csökkentésére szólította fel a szövetségi kormányt, figyelmeztetve arra, hogy ellenkező esetben veszélybe kerülhet Németország energiapolitikai átállása.

A szociáldemokrata politikus a dpa hírügynökségnek adott interjúban hangsúlyozta, hogy az energiaintenzív, az átalakulás által leginkább érintett ágazatokban – így az acél-, a vegy- és a gyógyszeriparban – alakult ki a legsúlyosabb helyzet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

Az SPD számára kulcsfontosságú feladatnak nevezte, hogy Németország újra gazdasági növekedési pályára álljon, és az ipari munkahelyek ismét biztonságos megélhetést nyújtsanak.

Woidke szerint az áramdíjak leszorítása kellene, hogy legyen a szövetségi kormány legfontosabb feladata. Ezzel tudnák megteremteni a beruházási biztonságot – tette hozzá. „Ha nem sikerül csökkenteni az áramdíjakat, fennáll a veszélye annak, hogy Németországban meghiúsul az átalakulás” – fogalmazott. Az átalakulás célja a klímasemleges gazdaság elérése, vagyis az, hogy a gazdaság a szén- és gáztüzelésről a megújuló energiahordozókra álljon át.

Woidke a helyes irányba tett lépésként értékelte, hogy az Európai Bizottság kedden engedélyezte az állami támogatások bővítését az energiaintenzív iparágakban. A már eddig is támogatott acél- és vegyipari vállalatok további állami forrásokhoz juthatnak, konkrétan a szén-dioxid-kibocsátási kereskedelem költségeinek közvetett enyhítésén keresztül.

Változást javasol a tartományi kormányfő

A tartományi kormányfő szerint a szövetségi kormány eddigi intézkedései – például az ipari áramár bevezetése és a hálózati díjak csökkentése – helyesek, de nem elegendők. Úgy vélte, versenyképes villamosenergia-árakra van szükség támogatások nélkül is.

Ennek érdekében a szélerőműveket csak ott kellene létesíteni, ahol az előállított áramot fel is lehet használni,

és biztosítani kellene a regionális áramfelhasználást. Brandenburg lakosai megérdemlik, hogy a megújuló energiák bővítéséből ők is profitáljanak – hangsúlyozta Woidke –, elsősorban alacsonyabb regionális áramárakon keresztül, a gazdaság és az ipar számára egyaránt. Meglátása szerint ez nemcsak Brandenburg, hanem Mecklenburg-Elő-Pomeránia, Schleswig-Holstein és Alsó-Szászország számára is előnyt jelentene.

Katherina Reiche szövetségi gazdasági miniszter korábban bejelentette, hogy várhatóan 2026. január elsejétől államilag támogatott, alacsonyabb ipari áramár lép életbe. Emellett csökkennének az áramdíj részét képező hálózati díjak is, és a megújuló energiákban gazdag északi régiókban gyakran magasabbak, mint Németország déli részén.

Woidke júliusban levélben figyelmeztette Markus Söder bajor miniszterelnököt arra,

hogy a magas áramárak miatt Németország fontos iparágainak elvesztése fenyeget.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Unknown
2025. december 27. 18:26
Azonnal betiltani a belsőégésű autókat! Mindenhova villany autót!!!!!
Válasz erre
1
0
zrx8
2025. december 27. 18:15
Kerjétek meg a migrákat, hogy fingjanak bele az északi áramlat megmaradt részébe, hülyenémetek.
Válasz erre
4
0
virag-os
2025. december 27. 17:59
"Németország fontos iparágainak elvesztése fenyeget". Ha itt is 10 év kell, mint a migrációnál, hogy a realitást is meglássák, akkor már nem fenyegetni fog, hanem igazából elvesztik. Ennyi pancser, félős, hazug politikust, mint amennyi a mai eu-ban van, hogy sikerült összehozni ?
Válasz erre
3
0
faramuci
2025. december 27. 17:53
Szél alig,napot meg három hete nem látott senki......SIKERSZTORI!!😁
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!