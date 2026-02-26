Haladó Nyugat: ramadán idején leszedi az ételfotókat a hirdetőtábláiról a McDonald's Németországban

A McDonald's Németország új kültéri kampányt indított, amelyben a digitális hirdetőtáblák csak sötétedés után mutatják be az ételeket a ramadán hónapja alatt – írja a Newsweek.

A kampányt a német Scholz & Friends ügynökség készítette, tiszteletteljes gesztusként a ramadánt ünneplők iránt.