Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
ramadán kampány haladó nyugat németország

Haladó Nyugat: ramadán idején leszedi az ételfotókat a hirdetőtábláiról a McDonald's Németországban

2026. február 26. 07:17

A McDonald's „figyelmesebb” és kulturálisan érzékenyebb reklámformát hozott létre a 6 millió Németországban élő muszlimnak.

2026. február 26. 07:17
null

A McDonald's Németország új kültéri kampányt indított, amelyben a digitális hirdetőtáblák csak sötétedés után mutatják be az ételeket a ramadán hónapja alatt – írja a Newsweek.  

A kampányt a német Scholz & Friends ügynökség készítette, tiszteletteljes gesztusként a ramadánt ünneplők iránt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Németországban évente körülbelül 6 millió muszlim ünnepli ezt a vallási ünnepet. A ramadán az iszlám naptár legszentebb hónapja, amely alatt a muszlimok napkeltétől napnyugtáig böjtölnek: ilyenkor a muszlimok a nappali órákban tartózkodnak minden ételtől és italtól.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

A nyugat iszlamizálása I. – Németország

Ezzel akarnak híveket és harcosokat szerezni azon meggyőződésükhöz, hogy az iszlám mindent átfogó norma- és szabályrendszer.

Kép forrása: X

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
faramuci
2026. február 26. 07:59
A krumplit miért kell eltüntetni a plakátról?? Csak disznót nem esznek a kecskeb@szi disznajai!! (állítólag) 🐷
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. február 26. 07:52
A meki globalis ceg, es termeszetes h az arabok kedveben akar jarni. Nekik is ad el hamburgert. Nomeg a magyaroknak is. A magyarok abbahagyjak a mekibe jarast, mert fuuuj ramadan ? Ugyan. Nem a muzulmanok hibaja, hogy a keresztenyek (es a magyarok) semmiben sem hisznek mar.
Válasz erre
0
1
Majdmegmondom
2026. február 26. 07:44
Egy-két év és a polgármestert kádinak fogják hívni...
Válasz erre
2
0
billysparks
2026. február 26. 07:42
Pár év múlva az echte német már nem is ehet ramadán idején. Nem is baj, úgy is meghíztak már a mi verejtékünkön. A legjobban talána Mercédesz és a BMW gyári németek járnak. Kecskeméten és Debrecenben ehetnek amennyi beléjük fér.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!