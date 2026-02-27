Ez eldőlt: az EU végleg háborús projektté változik

Ki törődik a hozzám hasonló emberekkel?

Az Európa Projekt-kutatás arra is rákérdezett, hogy a válaszadók mennyire értenek egyet azzal az állítással, miszerint „az európai elit nem törődik a hozzám hasonló emberekkel”. Az európaiak majdnem négyötöde (71 százalék) azonosult az állítással, és csak 22 százalék érzett figyelmet és törődést az európai elit részéről. Ahogy az EU egyre inkább a globalista érdekkörök elitprojektjévé válik, úgy nő a távolság az európai emberek és a brüsszeli űrhajóban a hétköznapok felett lebegő eurokraták között. Ahogy Soros György egy három méter magas fallal körülvett birtokon lakik, úgy a bizottság épületében kialakított szolgálati lakásban élő Ursula von der Leyen sem gyakran találkozik közvetlenül hétköznapi emberekkel vagy a tömeges migráció miatt átalakuló és egyre inkább élhetetlenné váló nyugat-európai nagyvárosok problémáival.

Az európai politikai elit hétköznapoktól és szavazóktól való elszakadását és a saját véleménybuborékján belül uralkodó arroganciáját a korábbi német külügyminiszter, Annalena Baerbock fogalmazta meg a legélesebben: „Addig támogatjuk Ukrajnát, ameddig szükséges, és mindegy, hogy erről mit gondolnak a német szavazóim!” Ezt hallva nem meglepő, hogy minden tagországban többségben voltak azok, akik szerint az európai elit nem foglalkozik a hozzájuk hasonló emberekkel és az ő problémáikkal. Ami nem érdekli az európai elitet, azt az USA nemrég kiadott nemzetbiztonsági stratégiája kockázatnak tartja, és így fogalmaz: a tömeges bevándorlás és a bizottság politikája annyira megváltoztatja Európát, hogy a nyugati értékek érvényesülése veszélybe kerül, és ez megingathatja a transzatlanti védelmi szövetség stabilitását. Ezt látva jobban értjük, hogy miért csökken a mainstream pártok támogatottsága, és miért nő a patrióta és eurorealista pártoké, valamint azt is, hogy miért kellene komolyan venni az amerikai vezetők figyelmeztetéseit.

Fotó: MTI/EPA/Ritzau Ida/Marie Odgaard

Ukrajna csatlakozása megosztja az európaiakat

Ursula von der Leyen 2025-ben az Európai Bizottság három kiemelt prioritású célja közé sorolta Ukrajna gyorsított EU-felvételét. Azóta kiszivárogtak a bizottság tervei, amelyek az országból már 2027-re uniós tagot csinálnának, még a csatlakozási kritériumok teljesítése előtt. A törekvés érvényesítéséhez a tagállamok egyhangú jóváhagyására lenne szükség, ami – a demokratikus felhatalmazási normák teljesülése esetén – minden országban a társadalmi többség támogatását jelentené. A kutatás eredményei azonban rámutatnak, hogy a kérdés erősen megosztja az uniós polgárokat.

A tagállamok harmadában legalább relatív többségben vannak azok, akik elutasítják Ukrajna EU-csatlakozását, az abszolút többség pedig szintén az országok harmadában támogatja az integrációt. Az ellenzők aránya Magyarországon (65 százalék), Bulgáriában (57), valamint Ausztriában (56), a támogatóké pedig Portugáliá­ban (68 százalék), Svédországban (65) és Litvániában (65) a legnagyobb. Az eredmények alapján világos: Ursula von der Leyen törekvéseinek nincs kellő társadalmi legitimitása.

Visszatérni a párbeszédhez és az orosz energiához

A Századvég megkérdezte az euró­paiakat, hogy mit gondolnak az unió és Oroszország diplomáciai, kereskedelmi és energetikai együttműködéséről: helyre kell-e állítani vagy sem? A válasz­adók 18 százaléka a lehető leggyorsabban helyreállítaná a kapcsolatokat. 39 százalék csak a háború végeztével, míg 29 százalék egyáltalán nem folytatná Oroszországgal az együttműködést. A kapcsolatok helyreállítását többségében támogató tagországoknál legalább négy fő mintázat azonosítható: az orosz turisták korábbi népszerű célországai (Ciprus és Olaszország); az olcsó és elérhető orosz energiára épülő termelési szektor munkahelyeit megőrizni akaró országok (Magyarország és Szlovákia); az elhibázott brüsszeli szankciók által okozott károkat enyhíteni akaró országok, valamint az Oroszországgal hagyományosan jó viszonyt ápoló országok (Bulgária).

A magyar kormány a háború alatt is nyitva hagyja a kommunikációs csatornákat, a békepolitikát támogatja a konfliktus eszkalálása helyett. Az ma még nem látszik, hogy a magyar–­szlovák–orosz energetikai együttműködés a háború előtti európai modell maradványa, a szankciós időszak kivétele vagy a háború utáni időszak laboratóriuma.

Módszertan A legfrissebb adatfelvételre Európa 30 országában 30 000 fő megkérdezésével, CATI módszerrel, 2025. november 17. és 2026. január 16. között került sor.

Kiszelly Zoltán a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány politikai elemzési igazgatója, Hortay Olivér pedig a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Gazdasági Folyamatok Kutatóintézetének igazgatója

Nyitókép: Shutterstock