„Hány milliót érhetnek azok a lábak?!” – úgy várták vissza Szoboszlait Liverpoolban, mint a Messiást

Welcome back, Szoboszlai!

vagyis „Üdv újra!”, írták a legtöbben örömüknek hangot adva. Érdekesség volt olyan aggódó szurkoló is, akinek a lépcsőn papucsban leslattyogó sztárokról az jutott eszébe, vajon nem veszélyesen csúszós-e, s nem is volt rest hangot adni virtuális kétségbeesésének:

Hány milliót érhetnek azok a lábak összeadva? Egyre csak az jár a fejemben, hogy mintha szó szerint csúszdában sétálnának! Vagy csak én érzem így?!"

A Liverpool a Premier League hagyományos újévi fordulójában azt a Leeds Unitedet fogadja január 1-jén este, amely ellen legutóbb roppant fordulatos mérkőzésen a 96. percben bukta el a győzelmet, Szoboszlai kései vezető gólja ellenére. A szigetországban egyöntetű a közvélekedés, hogy Szoboszlai Dominik visszatérése újabb lendületet adhat az eredmények ellenére továbbra is döcögős játékot produkáló Premier League-címvédőnek.