„Hány milliót érhetnek azok a lábak?!” – úgy várták vissza Szoboszlait Liverpoolban, mint a Messiást

Szoboszlai játék nélkül is főszereplő: a Liverpool „leendő csapatkapitánya” Kerkezt vigasztalta, imádták a drukkerek
Felemelő képsorok, sok minden benne van!
Egymeccses kényszerpihenője után újra játékra jelentkezett a Vörösök idei legjobbja, ennek pedig a szurkolók örültek a legjobban. A Liverpool újév napján a Leeds Unitedet fogadja.
Meghosszabbított karácsonyi pihenője után ismét játékra jelentkezett Szoboszlai Dominik a Liverpool edzőközpontjában. Mint ismert, a magyar középpályás összegyűlt sárga lapjai miatt kihagyta csapata legutóbbi, Wolverhampton elleni bajnokiját – noha bizonyos értelemben így is főszereplővé vált –, a Vörösök pedig legjobbjuk nélkül igencsak szenvedve tudták behúzni a sereghajtó elleni mérkőzést. A soron következő, Leeds elleni mérkőzésre viszont már visszatérhet a csapat motorja, ennek pedig a drukkerek örültek a legjobban.
A klub a hivatalos Facebook-oldalára töltött fel egy videót a Leeds elleni előkészületekről, amelyben természetesen ismét a visszatérő magyar közönségkedvenc került a középpontba.
Welcome back, Szoboszlai!
vagyis „Üdv újra!”, írták a legtöbben örömüknek hangot adva. Érdekesség volt olyan aggódó szurkoló is, akinek a lépcsőn papucsban leslattyogó sztárokról az jutott eszébe, vajon nem veszélyesen csúszós-e, s nem is volt rest hangot adni virtuális kétségbeesésének:
Hány milliót érhetnek azok a lábak összeadva? Egyre csak az jár a fejemben, hogy mintha szó szerint csúszdában sétálnának! Vagy csak én érzem így?!"
A Liverpool a Premier League hagyományos újévi fordulójában azt a Leeds Unitedet fogadja január 1-jén este, amely ellen legutóbb roppant fordulatos mérkőzésen a 96. percben bukta el a győzelmet, Szoboszlai kései vezető gólja ellenére. A szigetországban egyöntetű a közvélekedés, hogy Szoboszlai Dominik visszatérése újabb lendületet adhat az eredmények ellenére továbbra is döcögős játékot produkáló Premier League-címvédőnek.
(Nyitókép: MTI/EPA/Alex Dodd)