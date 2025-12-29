„A Liverpool még a tabella utolsó helyezettje ellen is küzd” – nem várt helyről kapták Szoboszlaiék a pofont

Hiába nyert most már sorozatban négy tétmeccset is a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool, továbbra is záporoznak a kritikák a csapat mutatott játéka miatt. Ezúttal a Vörösök korábbi Bajnokok Ligája-győztes labdarúgója, Dietmar Hamann szúrt oda.

Szoboszlai nélkül is hozta a kötelezőt a Liverpool (Fotó: Oli Scarff/AFP)

Florian Wirtz a Premier League előző fordulójában a 23. tétmeccsén megszerezte első gólját a Liverpoolban. Hamann már az idény során többször is hangot adott annak, hogy a német gyenge teljesítmény nyújt új csapatában, egész egyszerűen nem ért ennyi pénzt az angoloknak. A Bild a szombati bajnoki után is megkérdezte őt, hogy mit gondol a játékos teljesítményéről.