Wolverhampton Wanderers florian wirtz dietmar hamann Liverpool Wolverhampton Premier League Szoboszlai Dominik

„A Liverpool még a tabella utolsó helyezettje ellen is küzd” – nem várt helyről kapták Szoboszlaiék a pofont

2025. december 29. 15:54

Jó sorozatban van a Liverpool, de a játéka nyögvenyelős. Szoboszlaiék futballját ezúttal a klub egy korábbi játékosa kritizálta.

2025. december 29. 15:54
null

Hiába nyert most már sorozatban négy tétmeccset is a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool, továbbra is záporoznak a kritikák a csapat mutatott játéka miatt. Ezúttal a Vörösök korábbi Bajnokok Ligája-győztes labdarúgója, Dietmar Hamann szúrt oda.

Szoboszlai nélkül is hozta a kötelezőt a Liverpool
Szoboszlai nélkül is hozta a kötelezőt a Liverpool (Fotó: Oli Scarff/AFP)

Florian Wirtz a Premier League előző fordulójában a 23. tétmeccsén megszerezte első gólját a Liverpoolban. Hamann már az idény során többször is hangot adott annak, hogy a német gyenge teljesítmény nyújt új csapatában, egész egyszerűen nem ért ennyi pénzt az angoloknak. A Bild a szombati bajnoki után is megkérdezte őt, hogy mit gondol a játékos teljesítményéről.

„Remélem és kívánom, hogy ez lendületet adjon Wirtznek. Ennek ellenére továbbra is óvatos vagyok.

A Liverpool még a tabella utolsó helyezettje ellen is küzd, akárcsak az előző meccseken. Valami egyértelműen nincs rendben a csapat háza táján. Ez nem Wirtz hibája, de az ő problémája is”

– idézte a Magyar Nemzet a jelenleg szakértőként dolgozó egykori középpályást, aki 1999 és 2006 között játszott a ’Poolban.

A Liverpool odahaza „csupán” 2–1-re győzte le az abszolút sereghajtó, kétpontos Wolverhampton Wandererst, igaz, több hiányzója is volt, többek között az eltiltását töltő Szoboszlai Dominik is. Arne Sloték a szünetben két góllal vezettek, a második félidő a vártnál sokkal szorosabb lett. Előtte, a Tottenham Hotspur otthonában pedig úgy nyert a gárda, hogy a végén kilenc ember ellen is be tudott szorulni.

Szoboszlai az újonc ellen visszatérhet

A Liverpool január 1-jén azt a Leeds Unitedet fogadja, amellyel december 6-án egy emlékezetes mérkőzésen 3–3-at játszott idegenben. Ez volt a csapat legutóbbi olyan találkozója, amelyet nem nyert meg.

Fotó: Oli Scarff/AFP

 

