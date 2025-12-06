Ft
12. 06.
szombat
Leeds Szoboszlai Dominik

Leeds–Liverpool: elképesztő mérkőzésen lőtt gólt Szoboszlai Dominik, de mégsem örülhet (VIDEÓ)

2025. december 06. 20:12

Szenzációs második félidő! Szoboszlai Dominik is betalált, de a Liverpool nem tudott nyerni.

2025. december 06. 20:12


Elképesztő hatgólos döntetlent hozott a Leeds–Liverpool az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 15. fordulójában. Szoboszlai Dominik a 80. percben betalált, és ezzel 3–2-re vezettek a Vörösök. VIDEÓ ITT!

Szoboszlai betalált
Szoboszlai betalált (Fotó: Oli Scarff/AFP)

Szoboszlaiék megitn nem nyertek

A magyar játékos góljára a hazaiak a hosszabbításban válaszolni tudtak, így 3–3 lett a vége.

A mérkőzés tudósítása itt!

Fotó: Oli Scarff/AFP

Összesen 5 komment

machet
2025. december 06. 20:37
Elképesztő.Mi más is lehetne?
Válasz erre
0
0
aknaib
2025. december 06. 20:37
Hát megint bukta, nem lett hős.
Válasz erre
1
1
szantofer
2025. december 06. 20:31
Szép volt a gólpassz. Ja, és győzni kellett volna.
Válasz erre
0
0
rugbista
2025. december 06. 20:28
Kerkez megint bitangban hagyta a bal oldalt, ugyanúgy, mint a portugálok ellen. Hogyan mondta Hofi: "Szélső hol legyen? Szélin. Keresik, ott van." Balbekk hol legyen szögletnél, főleg, ha nem magas? A bal oldalon.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!