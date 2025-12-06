Leeds–Liverpool: elképesztő mérkőzésen lőtt gólt Szoboszlai Dominik, de mégsem örülhet (VIDEÓ)

Leeds–Liverpool: Szoboszlai betalált, de nem lett hős – életük legfurcsább meccsét játszották a magyarok
Hatgólos döntetlen a vége.
Szenzációs második félidő! Szoboszlai Dominik is betalált, de a Liverpool nem tudott nyerni.
Elképesztő hatgólos döntetlent hozott a Leeds–Liverpool az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 15. fordulójában. Szoboszlai Dominik a 80. percben betalált, és ezzel 3–2-re vezettek a Vörösök. VIDEÓ ITT!
A magyar játékos góljára a hazaiak a hosszabbításban válaszolni tudtak, így 3–3 lett a vége.
Fotó: Oli Scarff/AFP