Leeds–Liverpool: elképesztő mérkőzésen lőtt gólt Szoboszlai Dominik, de mégsem örülhet (VIDEÓ)

Elképesztő hatgólos döntetlent hozott a Leeds–Liverpool az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 15. fordulójában. Szoboszlai Dominik a 80. percben betalált, és ezzel 3–2-re vezettek a Vörösök. VIDEÓ ITT!

Szoboszlai betalált (Fotó: Oli Scarff/AFP)

Szoboszlaiék megitn nem nyertek

A magyar játékos góljára a hazaiak a hosszabbításban válaszolni tudtak, így 3–3 lett a vége.