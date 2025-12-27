Itt a beismerés: Brüsszel megtalálta a módját, hogy Magyarország feje fölött berántsák Ukrajnát az EU-ba

Az Európai Unió decemberben, a Lvivben tartott informális tanácskozáson olyan megoldást vezetett be, amely gyakorlatilag hatástalanítja Magyarország vétóját Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának kulcslépéseinél. A lépés jelentőségét nem Brüsszel kommunikációja, hanem Tarasz Kacska nyílt szavai teszik egyértelművé.

A European Pravda nagyinterjújában az ukrán miniszterelnök-helyettes részletesen beszélt arról, miként sikerült elérni, hogy a magyar kormány ellenállása ellenére a folyamat mégis továbbhaladjon. Szavai alapján az Európai Unió tudatosan alakított ki egy olyan eljárási megoldást, amelyben a vétó nem blokkolja az egész folyamatot.