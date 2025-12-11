Döntöttek Lvivben: Ukrajna mindenképp EU-tag lesz, már csak az időponton vitatkoznak

Ukrajnának számos intézkedést kell hoznia a korrupcióellenes és jogállamisági politika végrehajtása érdekében az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamat részeként 2026-ban, beleértve a büntetőeljárási törvénykönyv és más jogszabályok átfogó módosítását – áll Marta Kos bővítési EU-biztos és Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettesének közös nyilatkozatában, amelyet az EU-tagországok uniós ügyekért felelős minisztereinek Lvivben tartott informális ülését követően tettek közzé az EU ukrajnai képviseletének honlapján.

A dokumentumban rámutatnak: ezek a lépések Ukrajna eltökéltségét bizonyítják aziránt, hogy megerősíti intézményeit,