Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Brüsszel európai integráció Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország EU-csatlakozás Európai Unió Lviv

Döntöttek Lvivben: Ukrajna mindenképp EU-tag lesz, már csak az időponton vitatkoznak

2025. december 11. 18:56

Magyarország véleménye senkit sem érdekelt.

2025. december 11. 18:56
null

Ukrajnának számos intézkedést kell hoznia a korrupcióellenes és jogállamisági politika végrehajtása érdekében az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamat részeként 2026-ban, beleértve a büntetőeljárási törvénykönyv és más jogszabályok átfogó módosítását – áll Marta Kos bővítési EU-biztos és Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettesének közös nyilatkozatában, amelyet az EU-tagországok uniós ügyekért felelős minisztereinek Lvivben tartott informális ülését követően tettek közzé az EU ukrajnai képviseletének honlapján.

A dokumentumban rámutatnak: ezek a lépések Ukrajna eltökéltségét bizonyítják aziránt, hogy megerősíti intézményeit,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

jelentős előrelépést tesz a reformok terén a csatlakozási tárgyalások első fejezetének keretében és továbbhalad az európai integráció útján.

„Nem az a kérdés, hogy Ukrajna tag lesz-e...”

Marie Bjerre, a soros elnökséget adó Dánia EU-minisztere pedig egyenesen kijelentette az ABC beszámolója alapján, hogy „teljesen egyértelmű, hogy huszonhat tagállam Ukrajna jövőjét az EU-ban látja.

Nem az a kérdés, hogy Ukrajna tag lesz-e, hanem az, hogy mikor”.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI / ABC)

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. december 11. 19:40
majd mikor minden csatlakozasi feltetelt teljesit !
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. december 11. 19:33
Ursula a legszemetebb, legaljasabb EU vezető. Volodimir szintett lépett a lokális orosz-ukronáci konfliktus fölé. Nemzetközi terrorizmus lett az ukronácik terror-műveleteinek célpontja. Atomot Kijevre.
Válasz erre
6
0
survivor
2025. december 11. 19:26
Nem az a kerdes ,hkvy az EU szetesik- e , ha em hogy mikor. En 2030-35 re tippelem Túl lassú...😱
Válasz erre
4
0
Bunyevac1964
2025. december 11. 19:25
Ez így korrekt ! 2055 január 1
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!