12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Magyarország Ukrajna magyar Szijjártó Péter kisebbség Kárpátalja

Valamit nagyon akar Ukrajna: elkezdték nyíltan körüludvarolni Magyarországot

2025. december 11. 09:47

Szijjártó Péter szerint eddig hülyének néztek minket.

2025. december 11. 09:47
null

Ukrajna külügyminisztériuma és oktatási minisztériuma közölte, hogy Magyarország válaszolt az ukrajnai magyar nemzeti kisebbség oktatására vonatkozó jogalkotási javaslatokra – írja a Korrespondent.

A felek között folyamatosak a szakértői konzultációk, részletesen elemzik a lehetséges megvalósítási mechanizmusokat, miközben figyelembe veszik mindkét ország jogszabályait és egyeztetik álláspontjaikat.

Az ukrán fél hangsúlyozza a beérkezett magyar javaslatok alapos vizsgálatát és összehangolását az érvényes ukrán törvényekkel.

Korábban Magyarország jelezte: a nemzetiségi kisebbségek ügyében tartott konzultációk újraindítása további fejleményektől függ.

Szijjártó Péter korábbi reakciója

Szijjártó Péter korábban a Mandinernek azt nyilatkozta, teljesen „hülyének néznek minket” Ukrajnában. A külügyminiszter szerint egyszerűen már korábban sem foglalkoztak azzal, hogy visszaadják a kárpátaljai magyarság azon alapvető jogait, amit korábban már megadtak nekik. „Ezerszer elmondtuk, semmi extrát nem kérünk, semmi pluszt nem kérünk. Volt a kárpátaljai magyaroknak egy bizonyos joga, jogrendszere 2015-ig. Ez semmifajta fenyegetést nem jelentett az ukrán államra, az ukrán népre.

Adják azt vissza

fogalmazott a külügyminiszter.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

