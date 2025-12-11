Valamit nagyon akar Ukrajna: elkezdték nyíltan körüludvarolni Magyarországot

Vége a dalnak: világgá kürtölte Zelenszkij, be fogja dobni a törülközőt Ukrajna
Mostantól minden szem Magyarországra szegeződik a befagyasztott orosz vagyon miatt.
Szijjártó Péter szerint eddig hülyének néztek minket.
Ukrajna külügyminisztériuma és oktatási minisztériuma közölte, hogy Magyarország válaszolt az ukrajnai magyar nemzeti kisebbség oktatására vonatkozó jogalkotási javaslatokra – írja a Korrespondent.
A felek között folyamatosak a szakértői konzultációk, részletesen elemzik a lehetséges megvalósítási mechanizmusokat, miközben figyelembe veszik mindkét ország jogszabályait és egyeztetik álláspontjaikat.
Az ukrán fél hangsúlyozza a beérkezett magyar javaslatok alapos vizsgálatát és összehangolását az érvényes ukrán törvényekkel.
Korábban Magyarország jelezte: a nemzetiségi kisebbségek ügyében tartott konzultációk újraindítása további fejleményektől függ.
Szijjártó Péter korábban a Mandinernek azt nyilatkozta, teljesen „hülyének néznek minket” Ukrajnában. A külügyminiszter szerint egyszerűen már korábban sem foglalkoztak azzal, hogy visszaadják a kárpátaljai magyarság azon alapvető jogait, amit korábban már megadtak nekik. „Ezerszer elmondtuk, semmi extrát nem kérünk, semmi pluszt nem kérünk. Volt a kárpátaljai magyaroknak egy bizonyos joga, jogrendszere 2015-ig. Ez semmifajta fenyegetést nem jelentett az ukrán államra, az ukrán népre.
– fogalmazott a külügyminiszter.
